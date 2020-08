Ein neuer Ort für kirchliche Bildung in Dresden: Das Dreikönigsforum

Dresden

Im St.-Afra-Klosterhof in Meißen und in der ehemaligen Bischofsvilla in Dresden-Blasewitz werden Umzugskartons gepackt. Bis Ende August wird eine der tiefgreifendsten Veränderungen bei den Bildungseinrichtungen der evangelischen Kirche in Sachsen in Gang gesetzt: die Konzentration an einer Stelle. Evangelische Erwachsenenbildung (EEB), Frauenarbeit, Männerarbeit sowie ein Teil der Evangelischen Akademie ziehen in die oberen Etagen in der Dreikönigskirche an der Hauptstraße in der Dresdner Neustadt, das „Haus der Kirche“. Bis 1. September entsteht dort das „ Dreikönigsforum Dresden“.

Die Evangelische Akademie verlagert jenen Teil aus Meißen in die Landeshauptstadt, der Tagungen und Seminare organisiert – also Akademiedirektor Stephan Bickhardt mit zwei Studienleiterinnen, einem Studienleiter samt deren Mitarbeiterinnen. Das Tagungshaus mit seinem Personal hingegen bleibt in der Domstadt, wie Oberlandeskirchenrätin Margrit Klatte erläutert, die zuständige Dezernentin im Landeskirchenamt. Im weltweiten Netz abgebildet ist die Trennung mit zwei neuen Internetseiten. Bietet die Evangelische Akademie eine Tagung in Meißen an, muss sie sich fortan dafür im Tagungshaus einmieten.

Mit dem Auszug von Evangelischer Erwachsenenbildung (EEB), Frauenarbeit und Männerarbeit steht die 1889 nach Plänen von Karl Emil Scherz erbaute einstige Villa Haenel, früher Sitz des lutherischen Bischofs, leer. Was künftig damit wird? Margrit Klatte: „Das wird derzeit geprüft.“

Bislang firmierte die Zusammenlegung im Haus der Kirche unter der provisorischen Bezeichnung „Zentrum für Bildung und Begegnung“. Jetzt hat das Kind seinen richtigen Namen bekommen: „ Dreikönigsforum Dresden“. Geplantes Geburtsdatum: 1. September. Der Name bezeichnet das Programm, wie Margrit Klatte erläutert: „’Forum’ besagt: Wir wollen stärker nach außen gehen. ‚ Dresden’ signalisiert, es geht um einen konkreten Ort.“

Sparen und näher an die Menschen rücken

Die Veränderung angestoßen hatte das Kirchenparlament, die Synode. Werke und Einrichtungen sollten wegen sinkender Einnahmen zusammenrücken. Spareffekte erwartet Margrit Klatte jedoch erst auf längere Frist. Höre ein Mitarbeiter auf, werde dessen Stelle vor der Wiederbesetzung unter die Lupe genommen.

Ausgaben zu reduzieren, sei nicht mehr das einzige Motiv. Das Ganze sei vielmehr die längst überfällige Reaktion auf einen Wandel der Gewohnheiten: „Bis Ende der 1980er Jahre waren evangelische Akademien abgelegene Orte, in die man sich für mehrere Tage zum gemeinsamen Nachdenken zurückzog. Nun nehmen sich die Menschen dafür weniger Zeit. Die Akademien verlagern sich bundesweit hin zu diesen Menschen, in die Städte. Hier sind wir näher bei den Interessenten und den Akteuren von Bildung und Politik.“

Letztlich erhoffe sich die Landeskirche von dem zentralen Standort Dresden trotz schrumpfender Mittel ansprechende Bildungsarbeit in ganz Sachsen. Veranstaltungen soll es künftig häufiger auch in Chemnitz, Leipzig und Freiberg geben. Ein solches Netz lasse sich von der Landeshauptstadt aus besser knüpfen als von Meißen. Im Dreikönigsforum könnten Zielgruppen und Dialogpartner der einzelnen Werke sich begegnen und vernetzen, sagt Margrit Klatte, betont aber ebenso: „Gleichzeitig behält jede Einrichtung ihre Besonderheit, so dass ein Ort der Vielfalt entsteht und die Ausstrahlung in die Landeskirche verstärkt wird.“

Die Evangelische Akademie werde in Sachsen in Städten ebenso wie auf dem Land präsent sein, sagt Akademiedirektor Stephan Bickhardt. „Dafür suchen wir Partner in Kommunen und Kirche, um gemeinsam Veranstaltungen anzubieten. Wir wollen die Landeskirche unterstützen, den Dialog mit Wissenschaft und Gesellschaft zu führen.“ Das tut sie unter neuem Namen: „Evangelische Akademie Sachsen“.

Weiterhin in ganz Sachsen präsent

Sie will mehr Menschen mittleren Alters erreichen, die sich für gesellschaftliche, kulturelle und existenzielle Fragen interessieren, der Kirche gegenüber zwar Distanz wahren, aber neugierig sind. Dafür plant sie „Sinn“, ein Magazin, das Geschichten von Menschen journalistisch erzählt, in Reportagen oder Interviews. Sachsenweit soll es kostenlos in Kultureinrichtungen ausliegen, wie Akademie-Sprecher Andreas Roth sagt.

EEB-Leiter Erik Panzig betont, Erwachsenenbildung, Frauenarbeit und Männerarbeit bekämen in der Dreikönigskirche zwar ihre neuen Geschäftsstellen, die Arbeit werde aber weiterhin sachsenweit an vielen Orten laufen.

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen Sachsen (EAF), ein eigenständiger Verein, hat ihren Sitz aus der Tauscherstraße nach Leipzig verlagert, was EAF-Geschäftsführerin Eva Brackelmann als „weiteren Brückenpfeiler der Landeskirche“ in der Messestadt betrachtet. In der Dreikönigskirche bekomme die EAF jedoch ein zweites Büro.

Susanne Ludwig organisiert seit 2017 Bildungsarbeit im Haus der Kirche. Die werde sich wohl verändern. „Als neue Partner werden wir uns aufeinander zu bewegen und müssen uns abstimmen“, sagt sie. Der Umzug, so scheint es, ist erst der Anfang des neuen gemeinsamen Weges.

Von Tomas Gärtner