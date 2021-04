Ein neuer Biergarten für die Dresdner Neustadt

Dresden

Das Bahngelände am Bischofsplatz siecht schon lange vor sich hin. Doch in den zurückliegenden Wochen wurde kräftig Erde bewegt und wild gewachsenes Grün beseitigt. Der Grund: Schon in diesem Sommer sollen die Dresdnerinnen und Dresdner auf diesem Fleckchen kühle Getränke genießen können – vorausgesetzt, die Pandemie erlaubt es.

Rayko Nguyen und Adam Köhler sind die neuen Eigentümer des Grundstücks und wollen es wieder beleben. Die beiden Unternehmer betreiben bereits das Scheunecafé und die Kulturhaus Scheune Service GmbH. Sie wollen nicht nur eine Sommerwirtschaft etablieren, sondern auch die Gebäude wieder nutzbar machen. Am liebsten für Kulturschaffende, wie sie sagen. Doch bis es dafür Baurecht gibt, konzentrieren sich die Eigentümer erst einmal auf den Außenbereich.

Ein Grundstück mit Historie

Der Sommergarten soll außerdem einen Imbiss bekommen, der ganzjährig geöffnet ist. Für die kalten Jahreszeiten stellen sich Rayko Nguyen und Adam Köhler eine Winterhütte mit Glühweinausschank vor. Im Nebengebäude, welches aus drei Teilen besteht, sollen Toiletten, Lager und ein Schankhaus Platz finden.

Das Grundstück hat bereits eine lange Geschichte hinter sich. Schon 1893 taucht es im Dresdner Stadtplan auf. Damals wurde es als Anheizgebäude und Rundschuppen mit 22 Lokständen und einer Drehscheibe genutzt. Das Gebäude gehörte zur Lokomotiv- und Wagenwerkstatt des Schlesischen Bahnhofes. Der wiederum wurde zwischen 1844 und 1847 an der Stelle errichtet, wo heute der Neustädter Bahnhof steht.

Damals verliefen die Gleise noch ebenerdig. Das Hauptgebäude beherbergte mutmaßlich Dienst- und Wohnräume für leitende Mitarbeiter des Standortes. Um die Jahrhundertwende wurden die Bahnanlagen umstrukturiert, in die Höhe gebaut, der damalige Rundschuppen abgerissen und die bis heute erhaltene Eschenstraße angelegt. So schreiben es die neuen Eigentümer in ihrem Konzept.

Getränkeausschank noch in diesem Jahr

Die Deutsche Bahn (DB) hat das Grundstück zwar verkauft, jedoch mit Bedingungen. So muss eine neue Zufahrt zum Grundstück angelegt werden, weil der Fahrweg entlang der Bahntrasse laut Bahn frei bleiben müsse. Laut Straßen- und Tiefbauamt kann diese entlang der Eschenstraße – in ausreichendem Abstand zum Kreuzungsbereich – entstehen, schreiben Rayko Nguyen und Adam Köhler. Außerdem planen die Eigentümer eine Reihe von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie Stellplätze für Carsharing. Das Grundstück selbst soll „intensiv begrünt“ werden und sich in eine „erholsame innerstädtische Oase“ verwandeln. Gleichzeitig soll das Grün den Lärm der Bahn abschwächen.

Da aufgrund der Pandemie nicht viel planbar ist, wollen Rayko Nguyen und Adam Köhler diesen Sommer erstmal provisorisch starten. Und zwar mit dem Schankwagen, der sonst vor der Scheune steht.

Im kommenden Jahr sind dann Baumaßnahmen, wie der Ausbau der Nebengebäude als Schankhaus, Lager und WC-Anlage, die Errichtung eines Imbisses sowie die umfassende Gestaltung und Begrünung der Außenflächen geplant. Und auf ein vertrautes Bild können sich die Dresdnerinnen und Dresdner auch freuen: Die Skulptur „Der Hecht“, die früher im Gemeinschaftsgarten „hechtgrün“ stand, soll auf dem Gelände der Sommerwirtschaft einen neuen Platz finden. „Wir dürfen den Schriftzug übernehmen“, kündigte Adam Köhler im vergangenen Stadtbezirksbeirat Dresden Neustadt an.

Von Lisa-Marie Leuteritz