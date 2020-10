Ein kreatives Kleinod für den Dresdner Nordwesten

Dresden

Mit leuchtenden Augen steht Ronny Wetzig in seinem Laden in Alttrachau 46. Hinter ihm liegen vier arbeitsreiche Wochen, denn damit aus den lange vernachlässigten Räumen sein wahr gewordener Traum werden konnte, gab es viel zu tun. Am Sonnabend öffnete die „Kreative Welt“ erstmals ihre Pforten. Auf 75 Quadratmetern soll hier ab sofort gewerkelt, gebastelt, gestaltet und gefeiert werden.

Es war für ihn Liebe auf den ersten Blick: „Ich bin hier reingekommen und wusste sofort: ‚Das ist er, mein Laden!’“. Dass dieser nicht eben prominent und von Publikumsverkehr frequentiert inmitten eines Wohngebiets im idyllischen Alttrachau liegt, konnte den Freitaler nicht umstimmen. Im Gegenteil: „Ich mag die Gegend“, stellt er klar. Tatsächlich sei das Interesse der Nachbarschaft seit Beginn der Arbeiten groß gewesen. Immer wieder klopften Leute an die Scheibe, wollten wissen, was hier entsteht und zeigten sich begeistert von Wetzigs Herzensprojekt.

Ronny Wetzigs Kreative Welt befindet sich gegenüber des Trachauer Trobischhofs. Quelle: Kreative Welt

Kreativer Neustart nach Krankheit

Die Idee dazu hatte er vor rund einem Jahr, ursprünglich war eine Art offene Keramikwerkstatt geplant. Der 50-Jährige, der zuvor in den Weißiger Werkstätten psychisch kranke Menschen betreut hatte, musste sich nach einem Burnout erst einmal neu sortieren. Schnell war klar, dass auch eine berufliche Veränderung anstehen musste. Inzwischen ist Ronny Wetzig buchstäblich wieder glücklich „neu vergeben“ – in Teilzeit arbeitet er beim Dresdner Online-Dating-Unternehmen Lovoo und verwirklicht nebenher seine Vision eines kombinierten Kreativstudios und Stadtteilladens.

Familie packt an – Papa ist gerührt

Zunächst galt es jedoch, die Räumlichkeiten einem kompletten Make-Over zu unterziehen. Dabei packte die ganze Familie mit an. Auch Handwerker und Küchenbauer trugen binnen kurzer Zeit dazu bei, aus dem ehemals abgerockten Ex-Büro eine kleine Oase zu machen, die zum Kreativsein einlädt.

Der stolze Kreativladen-Chef vor seinem verwirklichten Traum. Quelle: Kreative Welt

Keramikwerkstatt am Freitag

Die ersten Kurse und Workshops stehen schon fest. Immer freitags will Wetzig selbst zur Offenen Keramikwerkstatt einladen. Das Besondere: Hier werden nicht nur fertige Rohlinge bemalt, sondern alles von Grund auf selbst gemacht. So entstehen unter den Händen der Besucher nach und nach individuelle Einzelstücke, die aus Ton geformt, bemalt und gebrannt werden – Entschleunigung pur.

Die Kursgebühr wird je nach individueller Stundenanzahl berechnet, Materialien sind inklusive. Anders als bei festen Kursen kann man je nach Lust und Zeit vorbeischauen. Eine vorherige Anmeldung wird jedoch empfohlen, da die Teilnehmerzahlen aufgrund der Platzkapazität – vor allem unter Corona – begrenzt sind.

Werkeln mit Naturmaterialien

Außerdem will Wetzig interessierten Kreativen seine zweite große Leidenschaft, das Gestalten von Naturbildern aus Naturmaterialien, nahebringen. Weiterhin geplant ist eine Holzwerkstatt sowie vorweihnachtliche Angebote wie Kerzenziehen und -gießen, Geschenke gestalten und verpacken oder Plätzchen backen.

Ebenfalls weihnachtlich wird der Lettering-Workshop von Milly Montag, die das Logo und Flyer für die Kreative Welt designte. Zusammen mit ihr bringen die Teilnehmer die trendigen Schriften auf Weihnachtskarten – gerade zu Pandemiezeiten ein schöner Weg, seinen Verwandten gefahrlos die guten Wünsche zu übermitteln. Wer erstmal lernen möchte, wie das altbekannte Alphabet neu in Szene gesetzt werden kann, kann sich im Handlettering-Basic-Kurs das nötige Know-How aneignen. Für Fortgeschrittene gibt es einen Workshop rund um Effekte beim Lettern.

Yoga-Kurse, Fotoshootings und Spieleabende

Regelmäßig wird es auch Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene geben. Immer Samstagvormittags und nach Absprache setzt eine Fotografin Familien und Babybäuche gekonnt für bleibende Erinnerungen in Szene.

Kurs-Anbieter gesucht

Weitere Angebote sind in Planung: „Ich habe eine lange Liste von schönen Dingen, die ich nach und nach aufnehmen möchte“, freut sich Wetzig schon jetzt auf alles, was noch kommt. Unter anderem sind Spieleabende für Senioren geplant sowie ein Projekt, bei dem Kinder gemeinsam für ihre Eltern kochen – und nach dem Mahl zusammen kreativ werden. Offen ist er aber auch für jeden, der selbst Workshops oder regelmäßige Kurse in der Kreativen Welt anbieten möchte. Vor allem würde er sich über Nähkurse oder Workshops zur Herstellung von Naturkosmetik freuen, natürlich aber auch über andere Ideen, die das Angebot noch vielfältiger und bunter machen.

Zur Eröffnung der Kreativen Welt gab's sogar eine Logo-Torte. Quelle: Kreative Welt

Familien und Schüler kommen zum Feiern und Basteln

Mieten kann man die Räumlichkeiten außerdem für Kindergeburtstage, Koch- und Backnachmittage, Seminare und Weiterbildungen oder private Feiern bis 25 Personen. Auch hier ist die Resonanz in der Nachbarschaft groß, erste Buchungen für Weihnachtsfeiern liegen Wetzig bereits vor. Schulen haben ebenfalls schon Interesse angemeldet, mit ihren Schülern einzelne Kreativangebote wahrnehmen zu wollen. Auch der zuvor hier beheimatete Yoga-Verein wird die Räume weiter nutzen und an zwei Abenden die Woche für je drei Stunden den neuen frischen Look seiner alten Wirkungsstätte für seine Arbeit nutzen.

Internetseite geht bald online

Über alle Angebote können sich Interessierte in Kürze auf der Website informieren. Auf Facebook und Instagram ist die Kreative Welt ebenfalls vertreten. Auch dafür holte sich Ronny Wetzig tatkräftige Unterstützung, denn „ich bin eine technische Pfeife“, wie er lachend zugibt, „kann mich aber auf ein großartiges Team verlassen, das sich wunderbar ergänzt und mitzieht“. Wetzig ist gerührt von dem „Geben und Nehmen“, der großen Hilfsbereitschaft, die ihm von Anfang an entgegen gebracht wurde: „Dafür möchte ich mich, jetzt wo die verrückte und turbulente Zeit vor der Eröffnung zu Ende geht, bei allen Helfern und Unterstützern von Herzen bedanken.“

12 000 Euro hat Ronny Wetzig bisher in seinen Traum investiert – dazu viel Engagement, Liebe und Herzblut. All das merkt man der Kreativen Welt schon jetzt an und so wird sie sicher schon bald wachsen und sich zu einem echten Kleinod im Trachauer Kiez entwickeln.

Von Kaddi Cutz