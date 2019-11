Ein eiskalter Job: Mit Meißel und Kettensäge formen Künstler Schneeskulpturen

Dresden

Auf dem Gelände der Zeitenströmung trafen am Freitag Unmengen von Eis ein – insgesamt 250 Tonnen aus Lettland. In Blöcke verpackt und in Kühlcontainern gelagert, transportieren Gabelstapler das Eis von den Lastern in die vorgesehene Halle. Dort stapeln sie es vorsichtig aufeinander. Doch warum braucht Dresden so viel Eis?

Eiswelt Dresden ab dem 23. November

Die Antwort ist einfach: Die Eiswelt Dresden, eine der weltweit größten überdachten Eis- und Schneeskulpturen-Ausstellungen, wird zum zweiten Mal in der Landeshauptstadt stattfinden. Vom 23. November 2019 bis zum 23. Februar 2020 können Besucher Kunstwerke bestaunen, die so genannte „ice and snow carver“, auf Deutsch: Eis- und Schneeschnitzer, aus den 250 Tonnen fertigen. Darüber hinaus kommen 150 weitere Tonnen Schnee zum Einsatz, der vor Ort produziert wird.

Das Thema der Ausstellung lautet „Wintermärchen“. Figuren wie Schneewittchen und die sieben Zwerge, der Froschkönig oder die beliebten Protagonisten aus dem Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ führen die Besucher in eine märchenhafte Welt. Doch nicht nur das: Auch die Dresdner Skyline und verschiedene Baudenkmäler wie der Zwinger erhalten ein Pendant aus Eis und Schnee. „Die Skulpturen begeistern mit Größen zwischen zwei und acht Metern Höhe und sind teils sogar begehbar“, heißt es von den Organisatoren.

Veranstaltungshalle auf minus acht Grad Celsius gekühlt

Die Künstler kommen aus 23 verschiedenen Ländern – darunter Singapur, USA, Russland und Finnland. Auch Welt- und Europameister wie Sergei Tcelebrovskii und Martin de Zoete sind unter ihnen.

Um das Eis zu formen, nehmen sie Meißel und Kettensäge zur Hilfe. Ist die erste Skizze abgeschlossen, fangen sie mit den Feinarbeiten an. Hierfür wechseln die Künstler meist zu einem kürzeren Sägeblatt. Auch Hacken und Bohrer kommen zum Einsatz. Für das Finish verwenden sie eine Schleifmaschine und ein Dampfbügeleisen, um die Oberfläche des Eises in voller Pracht glänzen zu lassen.

Die Eiswelt Dresden befindet sich an der Königsbrücker Straße 96 in Halle 12 und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Allen Interessierten sei gesagt: Über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung wird die Veranstaltungshalle auf minus acht Grad Celsius gekühlt. Heißt: warme Klamotten einpacken!

Von Felix Franke