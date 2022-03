Dresden

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die einlädt zur inneren Einkehr und zur Besinnung auf das, was dem Leben Halt und Orientierung geben kann. Das katholische Bistum Dresden-Meißen begeht diesen Tag mit einer Premiere für Dresden – mit dem Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler. Die Veranstaltung der römisch-katholischen Kirche wurde vom katholischen Dichter Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris begründet und findet zum Beginn der Fastenzeit in über 100 Städten statt – jetzt auch in der Landershauptstadt.

Den Auftakt bildet um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Aschermittwoch in der Kathedrale mit Bischof Heinrich Timmerevers. Der Bischof wird das Aeternus-Kreuz von Hermann J Kassel in Anwesenheit des Künstlers segnen. Das Kreuz wird seinen Platz in den Räumen der Katholischen Akademie im Haus der Kathedrale finden und den Abschluss der Sanierungs- und Umbauarbeiten an dem Gebäude in der Schlossstraße symbolisieren, wie Akademiedirektor Thomas Arnold sagt.

Das Aeternus-Kreuz für die Katholische Akademie im Haus der Kathedrale. Quelle: Hermann J. Kassel

Kassel kommt beim Gottesdienst eine besondere Rolle zu: Der Künstler aus Mechernich in Nordrhein-Westfalen wird als Laie zu den Anwesenden sprechen, eine Predigt halten. „Ich weiß noch nicht genau, was ich sagen werde, aber ich werde kritische Worte finden“, kündigt Kassel an.

Die Fragen „Wasche ich meine Hände in Unschuld?“ und „Übernehme ich Verantwortung“ würden ihn schon seit Jahren beschäftigen. Mit den Münchner Protokollen zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche würden die Fragen eine besondere Aktualität gewinnen. Kassel besucht das erste Mal Dresden und will mit seiner Frau bis Freitag bleiben, um die Stadt zu besichtigen.

Er habe Ende der 1990er Jahren lange mit sich gerungen, als er den Auftrag erhalten habe, für die Kirche in Bonn-Plittersdorf ein Altarkreuz zu schaffen, sagt Kassel. „Ich bin zwar in einer Kirchenmusikerfamilie groß geworden, sehe mich aber nicht als klassischen Kirchenkünstler.“ Er habe der Amtskirche stets kritisch gegenübergestanden. „Jetzt sollte ich mich mit dem zentralen Symbol des Christentums auseinandersetzen.“

Kassel ist ein Werk gelungen, das nicht die Leiden in den Mittelpunkt stellt, sondern die frohe Botschaft. Durch das Kreuz scheint Licht hindurch als Symbol der Hoffnung. „Es ist als Kreuz sichtbar, damit werden auch Folter und Tod angedeutet“, erklärt der Künstler, „aber es lässt sehr viel Raum, mit dem sich jeder auseinandersetzen kann.“

Sieht sich nicht als Kirchenkünstler: Hermann J Kassel arbeitet viel mit Stahl und spricht im Aschermittwochs-Gottesdienst. Quelle: Amac Garbe

Die Biegung des inneren Kreuzes stellt Kassel mit der Hand an einer Presse her, so dass immer ein Unikat entsteht von seinem Kreuz. „Auf dieses Werk werde ich immer wieder angesprochen“, erklärt der Künstler, der weiß: Mit seiner Idee hat er etwas komplett auf den Punkt getroffen. Das Material Stahl rostet, es entwickelt sich ein kathartischer Prozess. „Ich bekomme immer neue Assoziationen von Menschen geschickt, die sich mit meinem Kreuz auseinandersetzen.“

Was will Kunst heute?

Die Fastenzeit sei nicht nur Verzicht, sagt Arnold, sondern auch Einkehr und Innehalten. Da biete sich ein Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler in der Kunst- und Kulturstadt Dresden regelrecht an. Dieser findet 19.30 Uhr im Haus der Kathedrale mit dem Auftakt der Reihe „Schönheit oder Relevanz. Was will Kunst heute?“ seine Fortsetzung. Die Künstlerin und Philosophin Judith Siegmund diskutiert dabei mit dem Philosophen Henning Tegtmeyer. Für 20.30 Uhr ist ein Empfang der Künstlerinnen und Künstler geplant – in einem Haus der Kathedrale, das sich geöffnet hat. Der Haupteingang ist an der viel begangenen Schlossstraße zu finden, der Innenhof lädt zum Verweilen und Betrachten von Fotografien ein.

„Kirche erlebt gerade einen enormen Glaubwürdigkeitsverlust“, sagt Arnold, „Künstler spiegeln uns das und hinterfragen uns als Institution.“ Er wünsche sich einen Dialog in großer Offenheit am Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler – und danach. „Wir laden alle ein, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Gibt es mehr?“

Von Thomas Baumann-Hartwig