Ein Vierteljahrhundert Stillstand am Emerich-Ambros-Ufer in Dresden

Dresden

Fast ein Fall für die wöchentliche DNN-Seite zur Heimatgeschichte: Am 20. März 1997 winkte der Dresdner Stadtrat eine Vorlage aus dem Stadtplanungsamt durch und zurrte damit die Vorplanung für den Lückenschluss zwischen Flügelweg und Emerich-Ambros-Ufer fest. Ei­nen Baubeginn auf dem nur rund einen halben Kilometer kurzen Abschnitt gab es seither allerdings nicht und er liegt wohl auch noch in jahrelanger Ferne. Es handelt sich neben der Königsbrücker Straße um Dresdens ältestes Straßenbauprojekt, das trotz frühzeitigen Beschlusses nicht umgesetzt wurde. So möchte auch niemand das am heutigen Sonntag anstehende 25-Jahre-Jubiläum ernsthaft feiern.

Als vor mittlerweile einem Vierteljahrhundert klar wurde, dass das fehlende Straßenstück am linken Weißeritzufer gebaut werden soll, hieß Dresdens Oberbürgermeister noch Herbert Wagner, gehörte Cossebaude zum Landkreis Meißen und hatte Dynamo gerade ein Regionalligaspiel beim Spandauer SV hinter sich. Eine gefühlte halbe Ewigkeit ist das her. Bereits Anfang 2014 stach der Lückenschluss am Emerich-Ambros-Ufer als Dresdens einziges unrealisiertes Straßenneubau-Vorhaben aus der Zeit vor 2000 heraus. Ohne dass sich dadurch jemand genötigt fühlte, in dieser Sache auf die Tube zu drücken.

Verschleppter Uralt-Beschluss

Schon vor acht Jahren unkte Linken-Stadtrat Tilo Wirtz: „Dieser Beschluss ist so alt, er kann gar nicht mehr aktuell sein.“ Dabei müsste es sich doch eigentlich entlang dem brachliegenden, nur spärlich bebauten Cottaer Ufer der Vereinigten Weißeritz wesentlich einfacher bauen lassen als beispielsweise auf der „Königsbrücker“, die mitten durch ein gründerzeitliches Wohngebiet mit einer hohen Zahl von Anliegern und Betroffenen führt und daher der Zankapfel verschiedenster Interessengruppen von ÖPNV-Nutzern über Autofahrer bis hin zu Vorgartenbesitzern ist. Eigentlich.

Auch wenn es nach derart extremem Verzug nun nach Ärger riecht: Das Emerich-Ambros-Ufer war kein echter Zankapfel, kein Dauerthema. Es schlummerte eben einfach nur lange vor sich hin. Nach dem Ratsbeschluss lag der Ball beim Straßenbauamt, doch der Beginn der Entwurfsplanungen verzögerte sich. Anfangs war fehlendes Geld der Grund. Die 1997 und 1998 laut städtischem Haushalt für den Äußeren Stadtring West insgesamt vorgesehenen 35 Millionen DM (17,9 Millionen Euro) flossen in den Ausbau der Washingtonstraße, die damals auch ihre Brücke über die Kaditzer Flutrinne erhielt. Anfang der 2000er Jahre hatte der Ersatzneubau der Flügelwegbrücke Priorität.

Im Sommer 2002 waren die ursprünglichen Planungen für die Verlängerung des Emerich-Ambros-Ufers dann fertig. Um den nötigen Platz dafür zu schaffen, hatte die Verwaltung im gleichen Jahr mit Zustimmung des Stadtverbands Dresdner Gartenfreunde die Kleingartensparte Altcotta aufgelöst. Für Beräumung, Gutachten und Entschädigungen fielen damals über 275.000 Euro an. Fraglich, ob sich die Laubenpieper auch im Wissen, dass ihr Gelände danach für mindestens zwei Jahrzehnte brach liegt, so zügig hätten vertreiben lassen. Noch 2002 wollte die Stadt die Maßnahme jedenfalls zur Planfeststellung bei der Landesdirektion einreichen. Doch daraus wurde nichts.

Planungsstopp durch die Flut

Diesmal funkte eine Katastrophe dazwischen. Im August 2002 brachte die Weißeritz bei der Jahrhundertflut Unmengen Wasser aus dem Osterzgebirge und Zerstörung nach Dresden. Auch nach dem unmittelbar folgenden Extremhochwasser der Elbe waren viele Kapazitäten an Reparaturen und den Wiederaufbau gebunden. Zudem stand am sensiblen, weil kanalisierten Weißeritz-Unterlauf dann auch erst mal der Hochwasserschutz im Fokus weiterer Planungen. Dadurch gingen einige weitere Jahre ins Land.

Der Lückenschluss des Emerich-Ambros-Ufers lag fortan auf Eis, man stand vor Ort neuen, drängenderen Problemen gegenüber. Die Flut hatte die Weißeritzbrücke der Tonbergstraße so stark beschädigt, dass sie zunächst nur in Richtung Altcotta freigegeben wurde. Behelfsbrücken leisteten Abhilfe, als ab März 2003 die alte Natursteinbrücke abgerissen und für insgesamt 3,1 Millionen Euro bis Januar 2004 durch die gegenwärtig genutzte, bereits an die Ausbaupläne für die neue Uferstraße angepasste Fertigteilkonstruktion ersetzt wurde.

Auf der bis 2004 erneuerten Brücke der Tonbergstraße über die Weißeritz ist Stau ein alltägliches Bild. Quelle: Anja Schneider

Das geschah nach damaligen Planungsgrundsätzen mit Platz für vier Autofahrspuren sowie zwei kombinierten Fuß- und Radwege am Rand. Interessant: Damals baute die Stadt schon erste Teile des neuen Verkehrsknotens: den Beginn einer Linksabbiegerspur am Emerich-Ambros-Ufer kurz vorm Flügelweg, seither durch eine Sperrfläche markiert, und den Abzweig der Neubautrasse an der Tonbergstraße, direkt neben der Weißeritzbrücke.

Nur die Anschlüsse sind gut

Gleichwohl gingen die Arbeiten am Äußeren Stadtring in der Nachbarschaft weiter. Wenige 100 Meter nördlich wurde von 2004 bis 2006 die Kreuzung Hamburger Straße/Flügelweg ausgebaut. „Ein leistungsfähiger Verkehrszug mit großer überregionaler Bedeutung entsteht“, rühmte die Stadtverwaltung dieses 35-Millionen-Euro-Projekt seinerzeit in einer Mitteilung. Einmal mehr also kam das nun durchaus vorhandene Geld einem anderen Abschnitt des Stadtrings zugute.

Von der Tonbergstraße soll hier die Neubautrasse abzweigen. Der Anschluss ist seit 2004 fertig. Quelle: Anja Schneider

Seither rollt der Verkehr über die Flügelwegbrücke und anschließend auf einer zweispurigen Richtungsfahrbahn unter der „Hamburger“ hindurch zur Tonbergstraße. Oder er steht eben – durch den Rückstau von der Ampel in Altcotta. Weil dort ein verhältnismäßig kurzer Abschnitt des Stadtrings in Vergessenheit geraten war. Aktuelle Pläne der Dresdner Verkehrsbetriebe, eine der beiden Spuren für Busse zu reservieren, dürften das Stauproblem weiter verschärfen. Die Anschlüsse rundum, auch an der Fröbelstraße mit dem 2002 freigegebenen Bramschtunnel, sind jedenfalls seit mindestens 15 Jahren leistungsfähig.

Neubeginn wird Rohrkrepierer

Erst 2007 – satte zehn Jahre nach Ratsbeschluss – wagte die Stadt einen neuen Anlauf und kramte das Vorhaben Emerich-Ambros-Ufer wieder aus der Schublade hervor. Relativ bescheidene Gesamtkosten von rund 3,7 Millionen Euro waren für das Projekt damals veranschlagt, für März 2013 visierte die Verwaltung den Baubeginn an. Erneut passierte nichts. Die fertigen Planungsunterlagen hatten Ende 2012 öffentlich ausgelegen, bei einem Anhörungsverfahren aufgetauchte Probleme mit Anliegern waren bis April 2014 geklärt. Doch nun zog sich das Planfeststellungsverfahren der Landesdirektion Sachsen hin – grünes Licht gab sie erst im August 2017.

Eher hätte die Stadt aber ohnehin nicht mit dem kompletten Bau beginnen können, denn sie hatte sich zwischenzeitlich mit einem Vertrag an die Landestalsperrenverwaltung gebunden. Die durfte demnach bis Ende 2017 die vorgesehene Baufläche als Lagerplatz für den Aushub nutzen, der bei der 2012 begonnenen Vertiefung des Weißeritzbetts zwischen Löbtau und der Mündung in die Elbe anfiel. Danach aber sollten endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der damalige Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) schätzte die Baukosten für die Stadt auf 6,5 Millionen Euro, wobei eine Förderung zu erwarten war.

Rückzieher des Bürgermeisters

Als die Stadt im Sommer 2017 das Baurecht für den Lückenschluss erhalten hatte, kündigte Schmidt-Lamontain an, den städtischen Anteil für den Doppelhaushalt 2019/2020 anmelden zu wollen. Er stellte einen Baubeginn ab 2019 in Aussicht. Die verkehrslärmgeplagten Anwohner atmeten auf – aber sie hatten sich zu früh gefreut. Kurz darauf überlegte es sich der Bürgermeister mit der Vorliebe fürs Fahrradfahren nämlich wieder anders.

Er unterrichtete den Stadtrat im Juli 2018 über den nächsten Rückschlag: Bei einer Beratung hatte die Verwaltung festgestellt, dass die laut Planung von 2012 vorgesehenen Radverkehrsanlagen nur sechs Jahre später nicht mehr zeitgemäß seien. Kein Schildbürgerstreich, sondern bitterer Ernst! Nunmehr aber ohne Schmidt-Lamontain, der vor zwei Jahren nach Heidelberg wechselte. Seit Oktober 2020 fungiert mit seinem Nachfolger Stephan Kühn erneut ein Grüner als Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften. Und noch immer herrscht Stillstand in Cotta.

In der Zwischenzeit hatten sich der Stadt zufolge einige Grundlagen geändert, allen voran die neue Verkehrsprognose 2030. Zu berücksichtigen gewesen seien außerdem Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit der Kreuzungen, die Umweltplanung und der ÖPNV. Besonders die Varianten zur Radverkehrsführung hätten einen hohen Abstimmungsbedarf erfordert. „Basierend auf der dann abgestimmten Variante war die Verkehrssimulation durchzuführen. Der Abschlussbericht wurde im März 2020 vom Amt für Stadtplanung und Mobilität erstellt“, so die Verwaltung.

Simulation als Heilsbringer?

Seit mittlerweile vier Jahren lässt die Stadt nun unter anderem Radwege neu planen. Aktuell erarbeiten die städtischen Ämter in Abstimmung mit den Dresdner Verkehrsbetrieben eine Simulation auf Grundlage der Verkehrsprognose für 2035, wie sich die Verlängerung des Emerich-Ambros-Ufers auf den gesamten Raum Altcotta auswirkt. Eine solche Untersuchung hatte man bislang offensichtlich versäumt – und stattdessen die Betrachtung der Verkehrsqualität nur auf den Knoten Flügelweg/Emerich-Ambros-Ufer beschränkt.

Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen am Umsteigepunkt in Altcotta? Auchi m Frühjahr 2022 noch Fehlanzeige. Quelle: Anja Schneider

Mit der Simulation will die Stadt nun den „Effekt für die momentan behinderte Straßenbahn der Linie 12 und den Kfz-Rückstau in Altcotta im Vergleich mit/ohne Anbindung Emerich-Ambros-Ufer betrachten.“ Zudem könne ermittelt werden, wie sich Reisezeit, Stau, ÖPNV, Abgas und Lärm im ganzen Bereich Altcotta verändern. Das Resultat solle voraussichtlich im April 2022, also schon nächsten Monat, feststehen. „Auf diesen Ergebnissen soll dann die Entscheidung zur Umsetzung aufbauen, die der Zustimmung der politischen Gremien bedürfen“, heißt es aus der Verwaltung.

Abhängig vom Stadtratsbeschluss ist wohl wieder die Landesdirektion mit dem Planänderungsverfahren am Zug – ob sie dann mit der nochmaligen Prüfung fertig ist, bevor alles erneut veraltet, wird sich zeigen. Prognosen zum Baubeginn oder gar zur Fertigstellung, geschweige denn zu aktualisierten Kosten, lässt sich die Stadtverwaltung derzeit jedenfalls nicht entlocken. Zu befürchten bleibt deshalb, dass dies längst nicht das letzte Kapitel in der bislang unendlichen Geschichte rund um das Planen und Warten auf das fehlende Stück des Emerich-Ambros-Ufers ist.

Von Stefan Schramm