Ein Stück Italien in Kleinzschachwitz: Ein Besuch bei Michael G. Fritz

Dresden

Er könne sich keine bessere Gegend in Dresden vorstellen, sagt Michael G. Fritz. Er geht voran auf dem bruchsteingepflasterten Weg in das dreistöckige, sonnengelbe Haus. 2002 haben es sich der Schriftsteller und seine Frau Christine bauen lassen. „Es ist einer toskanischen Villa nachempfunden. Ich bin Italien-Liebhaber.“ Von dieser Leidenschaft erzählte er 2010 in „La vita è bella“, seinen Prosaminiaturen über Venedig, ein Hohelied auf den Genuss unter südlicher Sonne.

Ein wenig davon haben sie sich nach Kleinzschachwitz geholt. Die Kiefern und die Häuser aus den 1930ern in diesem Viertel versetzen Michael G. Fritz immer wieder zurück in die Mark Brandenburg, die Landschaft seiner Kindheit. „Das sind meine frühesten Erinnerungen: Der Blick aus dem Kinderwagen auf Kiefern.“

Im katholischen Krankenhaus Maria Heimsuchung in Berlin Pankow ist er zur Welt gekommen. Seine Mutter war Krankenschwester. Sein Vater hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, einige Zeit als Bote beim Ullstein-Verlag.

„Ich bin groß geworden mit Flüchtlingen“

An das Mietshaus in Berlin-Johannistal, die erste Wohnung, habe er keine Erinnerung. Bohnsdorf sei auch nur Station gewesen. Aufgewachsen ist er in Schulzendorf am südöstlichen Stadtrand von Berlin, wo der Vater ein Haus gebaut hatte. Einige Szenen in „Auffliegende Papageien“, seinem jüngsten Roman, spielen da. „Der Ort bestand aus dem über siebenhundert Jahre alten Dorf mit Kirche, Gutshaus, Mauern aus Feldsteinen und einer Siedlung aus den Dreißigern des letzten Jahrhunderts“, ist dort zu lesen.

„Ich bin groß geworden mit Flüchtlingen“, erzählt Michael G. Fritz. „In unserem Haus lebten Leute aus Schlesien. Die im Gartenhaus kamen aus Ostpreußen. Meine erste Freundin war Schlesierin.“

Das Haus hat er behalten, auch nach dem Tod seiner Eltern. Dort verbringt er manches Wochenende, längere Zeit in den Sommermonaten. „Vor dem Haus sitze ich auf den Stufen, wo ich mir als Fünfjähriger die Schuhe zugebunden habe.“ Häufig besucht ihn ein Freund aus Kindertagen, von dem er jahrelang getrennt war, weil der zu DDR-Zeiten in den Westen ausgereist war. „ Berlin ist wunderbar, um Ideen zu finden. Kein Roman existiert ohne Vergangenheit, vor allem die eigene Vergangenheit der Kindheit.“ Dort finde er all die Stoffe, die Literatur ausmachen – die Geschichten zwischen Liebe und Tod.

Sätze zu Erzählungen und Romanen fügen indes kann er besser in Dresden als in Berlin. „Hier bin ich ungestört und kann mir den Müßiggang leisten, den man zum Schreiben braucht.“ Am Tisch in der Küche sitzend, zeigt er auf ein Bild an der Wand: eine Grafik von Günther Torges. Sie zeigt den Elbarm in Zschieren unweit von hier.

Entwicklung nur durch Widerspruch

Gern hätte Thomas G. Fritz nach dem Abitur in Königs Wusterhausen Soziologie studiert. Aber mit Firmung statt Jugendweihe und seiner kritischen Distanz gegenüber dem DDR-Staat wäre ein geisteswissenschaftliches Studium kaum drin gewesen. So wählte er Tiefbohrtechnik, eine Fachrichtung des Bergbaus – in Freiberg. Bald zog er dort aus dem Studentenwohnheim um in ein Zimmer zur Untermiete in der Kesselgasse. „Ich brauchte Ruhe. Ich wollte schreiben.“ Besuchte ihn seine Frau, die aus dem Vogtland stammt, brachte sie Kohlen für den Ofen mit. Schriftsteller zu werden – damals stand diese Entscheidung für ihn fest.

1974, nach Veröffentlichung des „Archipel Gulag“, einer Beschreibung des Lagersystems, verhafteten die Behörden Alexander Solschenizyn und wiesen ihn aus der Sowjetunion aus. Die Studenten in Freiberg sollten das auf einer FDJ-Versammlung per Abstimmung begrüßen, obwohl so gut wie keiner den Mann kannte. Michael G. Fritz verweigerte sich, stand auf, protestierte – als einziger.

Im Roman „Auffliegende Papageien“ verleiht er dieses Stück seiner Biografie einem Kriminellen, Viktor Gussew, einem Mann mit russischen Eltern, der SED-Gelder auf geheime Konten im Westen verschoben hat und so zu einem mächtigen, steinreichen Immobilienhändler geworden ist. Ein klischeehafter Bösewicht wäre ihm zu platt gewesen. Ausgestattet mit dem Mut des DDR-kritischen Idealisten jedoch bekommt er etwas Sympathisches und wird zur widersprüchlichen Figur. So funktioniert gute Literatur. Seinem Gussew legt er in den Mund, was er selbst damals sagte: „Eine Gesellschaft kann sich nur weiterentwickeln durch Widerspruch.“

Aus Gedichten wurden Miniaturen

Das gibt Michael G. Fritz auch Schülern mit, wenn er vor ihnen liest: „Hebt nie die Hand, wenn man es von euch verlangt.“ Über unterschiedliche Ansichten offen zu debattieren, daran hält er bis heute fest. „Sicher, diese Polarisierung ist schrecklich. Aber unsere Demokratie braucht diesen Streit. Man muss seine Meinung klar und frei aussprechen können.“ Das hält er für die wichtigste Errungenschaft von 1989.

Ein halbes Jahr nach seinem Protest flog er 1974 von der Freiberger Uni. Er suchte sich eine Tätigkeit als Hilfsarbeiter beim „Haus der Küchen“ in Freiberg, lud Lastzüge ab, baute Möbel auf und fuhr sonnabends Teppiche über die Dörfer - wie Gussew im Roman. „So konnte ich in eine Welt hineinschauen, die mir zuvor verschlossen war.“

Verzweifelt sei er keineswegs gewesen. Er schrieb. Erst Gedichte. Als er merkte, dass die nicht gut genug waren, benutzte er sie als Steinbruch, fügte Bilder und Gedanken in Prosaminiaturen. Aus einigen wurden Erzählungen.

Die erste erschien Ende der Siebziger in der Zeitschrift „Temperamente“. Weitere lagen einige Jahre im Verlag Neues Leben, ehe sie in drei Anläufen die Zensur passierten und 1987 als sein Debüt unter dem Titel „Vor dem Winter“ erschienen.

Nebenan, an der Wand des Wohnzimmers, hängt eine Monotypie von Wolfgang Korn, der S-Bahnhof Marx-Engels-Platz, darüber düsterer Himmel. „Er hat das Buch illustriert. In den Geschichten ging es um das drückende Lebensgefühl, das Bröcklige der DDR.“

Da lebten Michael G. Fritz und seine Frau bereits seit elf Jahren in Dresden. Erst in der Neustadt, dann, als die anderthalb Zimmer nach Geburt von Sohn und Tochter zu eng wurden, in einer Vier-Zimmer-Plattenbauwohnung in Prohlis.

„Vielleicht kommt man im Alter zu den Ursprüngen“

Michael G. Fritz steigt die Treppe hinauf. Die Wände über dem Geländer hängen voller Bilder. Ölgemälde von Peter Koch, ein Aquarell von Werner Haselhuhn, großformatige Grafiken von Hubertus Giebe, Michael Hofmann, kleinere von Jürgen Wenzel, Dagmar Ranft-Schinke, eine Landschaft von Ulrich Eisenfeld. Zeugnisse von Freundschaften mit bildenden Künstlern. Oben in seinem geräumigen Arbeitszimmer unter dem Dach, liegt eines der jüngsten Geschenke: ein venezianischer Gondoliere, eine Grafik von Andrea Türke.

Im schmalen Bücherregal in der Raummitte lehnen zwei kleine Holzkreuze, die er in Jerusalem gekauft hat, das eine von Karmelitern. „Mein katholischer Glaube ist mir wichtiger als vor 30, 40 Jahren. Vielleicht kommt man im Alter zu den Ursprüngen. Wenn ich in die Kirche gehe, wende ich mich auch meiner Jugend zu.“

Auf dem umlaufenden Bord unter den flachen Fenstern stehen drei Fotografien: links Wolfgang Hilbig, rechts die junge Sarah Kirsch, in der Mitte Heinrich Böll. Der habe ihn besonders geprägt. Nicht nur seiner Dialoge wegen, sondern vor allem wegen seines in jeder Zeile steckenden moralischen Anspruchs.

Sein Arbeitsplatz ist ein großflächiger alter Esstisch. Auf dem Bildschirm des Computers erscheinen Zeilen, die sich zu einem neuen Buch fügen. „Schalom. Begegnungen in Israel“ lautet der Arbeitstitel. Um Porträts handle es sich. „Ich war mehrmals dort und habe viel mit jungen Leuten gesprochen. Ich wollte wissen, wie sie dort leben, welches Verhältnis sie zu den Deutschen haben. Ohne die deutsche Geschichte gäbe es ja dieses Land nicht.“

Vergangenheit und Gegenwart verweben sich in seinen Texten, die er am Nachmittag in die Tastatur tippt. Michael G. Fritz braucht die Inspiration von anderen Orten, die er hier konzentriert verarbeitet – ein literarischer Pendler. „ Berlin ist meine Heimat. Aber hier in Dresden-Kleinzschachwitz bin ich zu Hause.“

Von Tomas Gärtner