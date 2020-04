Ein Leben für die Dresdner Gemäldegalerie – Annaliese Mayer-Meintschel ist gestorben

Dresden

Annaliese Mayer-Meintschel ist am 23. April gestorben, die langjährige Direktorin der Gemäldegalerie Alte Meister von 1970 bis 1991: hoch geachtet, bis heute. Die Malerei war ihre Welt. Nicht um Theorien und Ideologien ging es ihr, sondern um die Kunst. Das einzelne Werk stand im Mittelpunkt, seine Präsenz. Bewahren, erforschen, vermitteln. Aus Anschauung und Begeisterung kam sie zum Verstehen: Im Erlebnis sah sie den Sinn – und im Besonderen den Schlüssel für das Verständnis des Ganzen: Einer Epoche, einer Schule.

Beharrlichkeit beim Verfolgen einer Aufgabe war ihr wichtig, Minutiöse Sacharbeit. Aufmerksamkeit für die Details, für das Material und für die Deutung der verborgenen Inhalte. Studiert hatte sie in Halle und in Rostock bis 1952. Gleich nach dem Abschluss des Studiums begann ihre Tätigkeit in den Dresdner Museen, zuerst als wissenschaftliche Assistentin in Pillnitz, dann in der Gemäldegalerie, nachdem die Bilder aus Moskau und Kiew zurückgekommen waren: Sie hat die Gemäldekisten mit ausgepackt.

DDR-Beschränktheit hat es zumindest im Denken nicht gegeben

Offenheit für immer wieder neueste Untersuchungsmethoden zeichnete sie aus. Alte niederländische Malerei, 1952 Landkarten und Globen auf niederländischen Bildern des Barock als Diplomarbeit – 1961 die Dissertation zu niederländischen Gemälden in der Dresdner Galerie. Jahrzehnte später Rembrandts „Doppelbildnis mit Saskia“ und das „Brieflesende Mädchen“ von Jan Vermeer. Auswertung von Röntgenbildern, kunsthistorische Vergleiche. Stets neue Forschungen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Restauratoren hat sie als Selbstverständlichkeit empfunden.

Das alles im ständigen, oft sehr persönlichen Austausch mit Kollegen aus der ganzen Welt, aus Prag und Warschau, aus Moskau und Leningrad/St. Petersburg, aus den Niederlanden und Belgien, aus Japan und den USA. So entstanden die Kataloge und Ausstellungen mit befreundeten Partnern: zum Beispiel in Dresden 1972 „Europäische Landschaftsmalerei“, 1983 „Das Stillleben und sein Gegenstand“; und die Menge der Ausstellungen in großen Museen überall auf der Welt, so 1974/75 in Tokyo und Kyoto. DDR-Beschränktheit hat es zumindest im Denken bei den Alten Meistern unter ihrer Leitung nicht gegeben.

Als Mensch impulsiv, von unerschöpflicher Phantasie

Zu ihrem 80. Geburtstag am 26. Juni 2008 haben Kollegen aus Dresden und aus vielen Ländern Aufsätze zu einer Festschrift verfasst, deren Themen weit reichen – und zeigen: Die Direktorin der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister war eine Ausnahme-Erscheinung in der Kunstgeschichte und in der Museumslandschaft ihrer Zeit. Die belgische Königliche Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst hat sie 1988 zu ihrem Mitglied ernannt.

Als Direktorin war Annaliese Mayer-Meintschel offen für die Gedanken und Probleme aller Mitarbeiter, als Mensch impulsiv, von unerschöpflicher Phantasie, manchmal aber auch zurückhaltend, dann wieder hingerissen von Emotion. Sie erzählte bildhaft und deutlich, schmückte aus und fasste zusammen, schweifte ab und brachte auf den Punkt, gab Anregungen und ließ sich anregen, erteilte Aufträge, beobachtete genau – und ließ weite Freiräume für die Ausführung. Ihr ging es um die Kunstwerke und ihre Geschichte, um die Galerie – und gleichzeitig um die Forderung und Förderung der Mitarbeiter.

Dabei war das Interesse nicht auf alte Malerei beschränkt. Die Verbindung zur Kunst der Gegenwart und zur Moderne war ihr wichtig und durch Rudolf Mayer gegeben, den Ehemann seit 1955 - und durch dessen Arbeit als Lektor im Verlag der Kunst. Carlfriedrich Claus und Hermann Glöckner, Wilhelm Müller und Anatoli Kaplan - und viele damals junge Dresdner Künstler spielten bei den Gesprächen in der Direktion eine Rolle; und auch im Förderverein des Kupferstich-Kabinetts hat sie sich jahrelang engagiert.

Die Galerie blieb ihr als Ganzes nahe

Am Herzen lagen ihr die Galeriekonzerte im damaligen Gobelinsaal im Semperbau, vom Rundfunk übertragen, mit einer Bildbesprechung in der Pause. Musik und Malerei: Verbindungen und Spannungen ließen sich einem großen Publikum vermitteln. Die Vorbereitung dieser Abende hat sie sehr ernst genommen – und ihre innere Verbindung zum jeweiligen Bild und Thema spürten die Hörer im Saal und am Radio.

Nach dem Ausscheiden aus dem Amt 1991 ist Annaliese Mayer-Meintschel weiter mit flämischer Malerei beschäftigt gewesen, hat einen wissenschaftlichen Katalog vorbereitet - und schließlich alles Material in jüngere Hände übergeben zur weiteren Bearbeitung.

Ihr Rat und ihre Hinweise sind bis zuletzt wichtig geblieben; und nicht nur auf ihrem Fachgebiet hat sie Anteil genommen am weiteren Geschehen; die Galerie blieb ihr als Ganzes nahe. Sie wird als Persönlichkeit und als Kollegin von überragender fachlicher Kompetenz in Erinnerung bleiben.

*Der Autor Harald Marx war bis 2009 Direktor Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Von Harald Marx.