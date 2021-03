Dresden

Im Dezember 2019 haben Michaela und Dirk Wachtel ihr Auto verkauft. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken trieb sie vor allem die Neugier darauf, ob der Alltag mit drei kleinen Kindern in Dresden ohne eigenen Wagen funktioniert.

Vor etwas mehr als einem Jahr habt ihr das Experiment Autofrei gestartet. Wie ist der Status quo?

Wir haben uns im Dezember wieder ein Auto zugelegt. Am Anfang lief es sehr gut ohne eigenen Wagen und wir sind auch froh, dass wir das Experiment gewagt haben. Aber am Ende haben mehrere Faktoren dazu geführt, dass wir jetzt doch wieder Autobesitzer sind.

Welche Faktoren?

Es ging vor allem um die Kinder. Immer, wenn wir uns ein Auto gemietet haben, mussten wir die Kindersitze einbauen. Zumal wir mit drei Kids Platz brauchen. Das eine, passende Mietauto war dann oft schon vergriffen. Hinzu kommt, dass teilAuto im Zuge von Corona seine Flotte verkleinert hat, wodurch es noch schwieriger wurde, einen passenden Wagen in der Nähe zu kriegen. Und obendrein hatten wir immer wieder Probleme mit der teilAuto-App, trotz mehrfachem Herunterladen.

Das klingt so, als wärt ihr noch viel mit dem Auto unterwegs gewesen, oder dass ihr es zumindest vorhattet. Was ist mit Öffis und Fahrrad?

Nein, wir nutzen und nutzten für die meisten Wege immer noch das Fahrrad, die Kinder jetzt noch mehr als zuvor. Die Einkäufe erledigen wir auch mit dem Rad. Aber wenn wir die Großeltern, die alle weiter weg wohnen, besuchen wollen, brauchen wir ein Auto. Zwar könnten wir auch den Zug nehmen, aber das dauert zum Teil Stunden und mit drei Kindern ist das nicht so leicht. Da passt für uns das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach nicht. Zumal es in Coronazeiten ja auch nicht so toll ist, ständig mit den Öffentlichen zu fahren.

Wieso nicht?

Ich möchte klarmachen, dass ich ganz klar nicht gegen die Maskenpflicht bin, aber es ist wirklich schwierig mit den Kindern in Bahn oder Bus zu reden, wenn alle die Maske aufhaben. Sie verstehen einen dann schlechter, was die Kommunikation anstrengend macht. Hätten sich die Rahmenbedingungen durch Corona nicht verändert, hätten wir das Experiment Autofrei vielleicht weitergeführt.

Leben ohne Auto ist durchaus möglich

Hat sich der Autoverzicht für euch denn finanziell gelohnt?

Wir haben, so wie wir es erwartet hatten, etwa 200 Euro im Monat gespart. Aber spätestens wenn wir uns für die Fahrt in den Frankreichurlaub für zwei Wochen ein Auto mieten müssen, steigen die Kosten wieder. Die Urlaubsplanung war dann auch der Moment für uns, an dem wir entschieden, dass wir uns wieder einen Wagen holen. Wir nutzen ihn genauso selten wie den davor, nur müssen wir ihn jetzt nicht mehr mieten.

Wie hat euer Umfeld auf den Autokauf reagiert?

Es gab eigentlich nur Verständnis. Viele hatten sich vorher schon gefragt, wie wir einen Alltag ohne eigenes Auto schaffen wollen. Aber das Experiment hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist. Ohne Kinder wäre es sicher einfacher gewesen. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir es noch einmal versuchen, wenn die aus dem Haus sind.

Von Laura Catoni