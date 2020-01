Ein Jahr Fridays for Future Dresden – Von Zufriedenheit keine Spur

Dresden

Am 18. Januar 2019 trafen sich das erste Mal Fridays for Future-Anhänger in Dresden, um gemeinsam für eine bessere und aktivere Klimapolitik zu demonstrieren. 250 Teilnehmer zählte die Demonstration damals. Nun, genau ein Jahr später – es ist ein Samstag – war es Zeit für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bilanz zu ziehen.

Die Veranstalter zählten rund 800 Teilnehmer, die gemeinsam vom Zwingerteich in Richtung Landtag, dann über die Elbe und zum Japanischen Palais liefen.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Was wurde erreicht? Was nicht? Wie soll es weiter gehen? So wie bisher? „Brauchen wir neue Wege? Andere Aktionsformen?“, fragte einer der zahlreichen Redner, die zum Auftakt ab 14 Uhr am Zwingerteich zunächst ein kurzes Resümee zogen, zum Durchhalten aufriefen oder sich einfach nur bedankten.

Zur Galerie Fridays for Future Dresden demonstriert zum einjährigen Bestehen

Zufriedenheit über das bisher Erreichte wollte nicht aufkommen. „Das Ergebnis des Kohle-Gipfels in der vergangenen Woche im Kanzleramt ist sehr enttäuschend“, erklärte Mitorganisatorin Josephine Zimmermann bei einer Zwischenkundgebung an der Staatskanzlei.

Das „Klimapäckchen“, das die Bundesregierung aufgrund eines Minimalkonsens geschnürt hätte, sei lächerlich, führte ein anderer Redner aus. Und Siemens bleibt bei seiner umstrittenen Beteiligung an einem Kohleminenprojekt im von Waldbränden gebeutelten Australien. Dennoch: „Was wäre, wenn es uns nicht gegeben hätte? Es ist noch lange nicht ausreichend, aber ein Schritt in die richtige Richtung.“

Bleibt die Schlagkraft erhalten?

Und so wird auch 2020 in Dresden – und vermutlich auch in vielen anderen Städten weltweit – weiter für das Klima demonstriert werden. Nicht immer freitags, aber doch oft. „2019 war das Jahr des Aufwachens. 2020 muss das Jahr des Handelns werden“, forderte Mitstreiter Kevin Bauch. „Wir werden weiter für eine Wende in der Politik kämpfen. Wir sind nicht bereit, unsere Zukunft aufzugeben“, erklärte auch Zimmermann.

Wie sich die Teilnehmerzahlen und damit auch die Schlagkraft der Bewegung entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Zu Hoch-Zeiten liefen in Dresden mehr als 14.000 Teilnehmer bei den Demos mit. Zum einjährigen Jubiläum der gesamtdeutschen Fridays for Future-Bewegung im Dezember fand sich nur ein harter Kern im zweistelligen Bereich ein.

Die Fridays für Future-Bewegung wurde im Sommer 2018 von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg ins Leben gerufen. Schnell folgten ihr Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt mit klaren Botschaften für effektiven Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. In Deutschland ging „ Fridays for Future“ erstmals am 14. Dezember 2018 auf die Straße.

Von fkä mit epd