Ein E-Auto für das Bistum Dresden-Meißen

Dresden

Ein Volkswagen (VW) mit Elektroantrieb ist von Dresden aus in die 37 katholischen Pfarreien gestartet, um die Feierlichkeiten zum hundertsten Jahrestag der Wiedergründung des Bistums Dresden-Meißen am 20. Juni vorzubereiten. Bischof Heinrich Timmerevers hat in einer kurzen Zeremonie vor der Manufaktur des VW-Konzerns am Straßburger Platz um Gottes Segen gebeten für die Fahrer des Autos und es mit Weihwasser besprengt. Ein Autohaus am Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal hat das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt. An beiden Seiten trägt es die Aufschrift „100 gute Gründe“, das Motto des Jubiläums.

Feierlichkeiten ins Internet verlegt

Ursprünglich sollte dieses Jubiläum mit einem großen Fest und Gästen aus den Pfarreien am Dresdner Elbufer gefeiert werden. „Wegen Corona müssen wir es nun digital und dezentral organisieren“, sagt Philipp Hecker, der für die Organisation zuständig ist. „Das heißt, in allen Gemeinden werden an diesem Tag Gottesdienste gefeiert, die wir dann per Übertragung verbinden.“ Der zentrale Festgottesdienst aus Dresden soll per Livestream in die Gemeinden übertragen werden. Die wiederum werden in der Dresdner Kathedrale zugeschaltet.

Das ist technisch und organisatorisch sehr aufwendig. Deshalb hat sich Philipp Hecker gemeinsam mit Andreas Hahn aufgemacht, der am Steuer sitzt. Er leitet eine Leipziger Veranstaltungsagentur, die auch Gottesdienste überträgt. „Wir wollen die Gemeinden begeistern und ihnen erklären, was an technischer Unterstützung nötig ist“, erläutert Hahn.

Erinnert wird mit dem Jubiläum an den 24. Juni 1921. Damals war das 968 gegründete römisch-katholische Bistum Meißen wiedergegründet worden. Seit der Reformation im 16. Jahrhundert hatte es aufgehört zu existieren. Es umfasst den größten Teil Sachsens und Ostthüringen.

Von gä