Ein Buch würdigt den in Dresden geborenen Spielzeugproduzenten Max Schanz

Die Kriegs- und Revolutionswirren waren vorbei, die Zeiten aber nach wie vor schwierig, als der 1895 in Dresden geborene Max Schanz am 1. August 1920 auf Empfehlung des renommierten Dresdner Volkskundlers und Volkskunstmuseumsgründers Oskar Seyffert nach Seiffen ging, um dort an der Staatlichen Spielwarenschule als Gewerbelehrer tätig zu werden. Obgleich die Leitung noch bis 1933 in den Händen von Professor Alwin Seifert lag, wirkte Schanz, der im Ersten Weltkrieg als Meldegänger gedient und 1917 den rechten Unterschenkel verloren hatte, in Seiffen in wachsenden Maße eigenständig.

Vor allem die Organisation des Schulbetriebs bekam er bald umfassend in seine Obhut gelegt. Zusammen mit seinem Kollegen Alwin Seifert prägte Schanz über Jahrzehnte hinweg maßgeblich den Stil und die Qualität der erzgebirgischen Holz- und Spielwarenproduktion. Er beeinflusste diverse Schüler, einer von ihnen prägte den Satz: „Max Schanz konnte mit dem Bleistift denken.“

Seine Entwürfe wurden durch Arbeitsteilung in familienorientierten Heimindustrien umgesetzt und erfüllten die vom Werkbund festgelegten Standards für eine attraktive ästhetische und professionelle Produktion: Von kleinen Weihnachtsliedern bis zu sechs Meter hohen Weihnachtspyramiden, die samt und sonders eine typische Designsprache „sprechen“.

„Soziale Stabilität ist wichtiger als alle Nostalgie“

Daran erinnert ein Buch, das im Herbst 2020 anlässlich des 125. Geburtstages von Max Schanz erschien, aber ein bisschen unterging, weil anderes, vor allem ein gewisses Virus, die Schlagzeilen bestimmte. Verfasst haben das reich illustrierte und auch schriftfarbentechnisch ungemein ansprechend gestaltete Werk Sabine Rommel und Mathias Zahn. Sie sind Geschwister und Max Schanz war ihr Großvater. Gekannt haben sie ihren 1953 in Seiffen verstorbenen Opa nicht. Eine wichtige Quelle waren Erlebnisse und Schilderungen, die ihnen ihre Mutter, Schanz’ Tochter, Ursula erzählte. Eine weitere Quelle für das Buch waren Schriften, die Max Schanz und andere verfassten. So etwa die Jubiläumsausgabe des Erzgebirgischen Generalanzeigers, in der Schanz 1926 durch die Figur des Nussknackers die Geschichte der Spielwarenindustrie seiner erzgebirgischen Heimat erzählt.

Aber auch andere kompetente Autoren wirkten mit, wobei „die Individualität der Beiträge gewahrt wurde“, wie im Anhang versichert wird. Konrad Auerbach, der Leiter der Seiffener Museen, erinnert ebenso sachkundig an Leben und Wirken von Max Schanz wie Urs Latus, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Spielzeugmuseums Nürnberg. Dieser bescheinigt Schanz, das durch Oskar Seyffert in Dresden kunstpädagogisch vermittelte Stilkonzept einer Volkskunst „auf seine Weise konsequent in Richtung Industriedesign der Moderne“ überführt zu haben.

Schanz sei ein „Vertreter des gewerblich Machbaren unter besonderer Berücksichtigung der sich wandelnden Erfordernisse des Marktes“ gewesen. Mehrfach bekommt der Leser ein wichtiges Schanz-Zitat zu lesen, das da lautet: „...die Volkskunst ist die Basis aller Weiterentwicklung. Aber es ist unzumutbar und würde heißen, in Armut zu verharren, wollte man in gleicher Weise wie früher weiterarbeiten. Soziale Stabilität ist wichtiger als alle Nostalgie, es gibt die Möglichkeit, mit modernen Herstellungsmethoden auch gut zu sein...“ Das führte – neben der allgemeinen Malaise in den Kriegs- und Wiederaufbaujahren – dann dazu, dass viele Tiere, die in den späten 1940ern und Anfang der 1950er Jahre entstanden, zunehmend nicht gemalt, sondern im Tauchbadverfahren lackiert wurden.

Urs Latus ist es auch, der einen Artikel zu den „Striezelkindern“ beisteuert. Sie gehen auf einen Entwurf von Max Schanz zurück. Ob womöglich Ludwig Richters berühmter Holzschnitt „Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ von 1853 geistig Pate stand, kann erörtert, aber nicht bewiesen werden. Von 1936 bis 1966 wurden die Striezelkinder von Max Auerbach gefertigt, später dann auch in der Seiffener Produktionsgenossenschaft und schließlich in der Seiffener Volkskunst eG. Wie vermittelt wird, fand die Herstellung schließlich und endlich mit dem Ruhestand der letzten Malerin dieser Figurengruppe ihren Abschluss.

Skizze für einen etwa 50 Zentimeter breiten Holzschwibbogen, zwischen 1945 und 1950 wohl für Ausstellungen gebaut. Quelle: Repro

Ohne Frauen geht die Chose mitunter nicht. Das bezeugt einmal mehr auch der kleine Exkurs über die 1907 in Dresden geborene Kalligraphin Elfriede Jahreiß, die bis 1945 an einer Oberschule für Mädchen als Handarbeiterin arbeitete, dann aber in Seiffen nach erfolgreich abgelegter Meisterprüfung zur Spielzeugmacherin als erste Frau in Seiffen einen kunsthandwerklichen Betrieb gründete.

Aus dem Besitz der Schanz-Schülerin Jahreiß stammt eine Stabpyramide, die von ihr zusammen mit Schanz entwickelt wurde und heute zum Bestand des Museums für Sächsische Volkskunst gehört. In anderen Exkursen geht es um Schwibbogen, Tischpyramiden, Gabenengel, Leuchterspinnen und Laternen.

Verstrickung in die NS-Diktatur

Michael Harzer, Pfarrer an der Bergkirche Seiffen, erinnert dann daran, dass Schanz zwar von der NS-Bürokratie genötigt wurde, aus der offiziellen Mitarbeit in der Kirchgemeinde auszusteigen, dass er jedoch zeitlebens seinen christlichen Überzeugungen treu blieb. Sein Glaube gab Schanz Halt, als er auch in der Sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR Schwierigkeiten bekam. Denn Max Schanz war, wie so viele, im Dritten Reich in die NSDAP eingetreten. Das erforderte schon die Funktion als Direktor der Seiffener Spielwaren- und Gewerbeschule, zu dem Schanz 1935 erhoben worden war. Es ist der Schweizer Christoph Grauwiller, der auf diesen dunklen Punkt in der Biografie von Schanz eingeht und reflektiert, wie Menschen in einer Diktatur sich zwischen Widerstand und Anpassung in der Regel lavieren. Grauwiller stellt Schanz keinen Persilschein aus, verweigert sich aber auch der selbstgerechten Mahner- und Inquisitorenrolle, wie sie derzeit en vogue ist.

Wie auch immer: Es war maßgeblich Schanz zu verdanken, dass der Spielzeughersteller 1936 zum Handwerks- und Lehrberuf erhoben wurde. Außerdem gelang es ihm, ab Ostern 1941 eine eigenständige Ausbildungsklasse für Spielzeughandwerker genehmigt zu bekommen, deren Ausbildung als staatliche Lehrwerkstatt eingestuft und anerkannt wurde. Konrad Auerbach hält entsprechend in seiner Würdigung von Schanz als Lehrer, Gestalter und Initiator fest: „Das von Max Schanz forcierte Projekt der Berufsanerkennung und -ausbildung war ein entscheidender Schritt hin zu jenen Meisterwerkstätten im Spielzeugmacherhandwerk, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Raum Seiffen individuelle Handschriften ausprägen konnten.“

Wie Auerbach ebenfalls vermittelt, beschritt Schanz zudem neue Wege in der Werbung. Jahrelang galt dessen Kraft dem Aufbau einer großen selbstständigen Werbeschau, die schließlich am 23. Mai 1936 in Seiffen eröffnet wurde. Er entwarf auch das entsprechende Plakat dazu. Mit seinen typisierten Motiven Eisenbahn, Engel und Bergmann habe es „werbeträchtig Vielfalt und Einprägsamkeit traditioneller erzgebirgischer Formen im Spielzeug- und Weihnachtsbereich“ summiert.

Der springende Hirsch vor der Tanne, der zuverlässig Kinder- und Sammleraugen zum Leuchten bringt, wurde gar das Seiffener Symbol bis in die heutige Zeit. Zudem gab es kleine Wanderschauen im Erzgebirge zur Weihnachtszeit, große Ausstellungen am Funkturm in Berlin, in Königsberg, in München und in anderen Städten. Schanz war auch involviert, als es galt, auf der Jahresschau „Sport und Spiel“ 1923 in Dresden Präsenz zu zeigen. 720 Aussteller waren in der Messe vertreten. Im Rahmen der Spielwarenschau waren eine Modelleisenbahnanlage, eine Ausstellung von Käthe-Kruse-Puppen und Puppen mit richtigen Augenwimpern zu sehen. In der „Halle der Weihnacht“ stellten mehrere Firmen aus dem Erzgebirge ihre Produkte aus, unter anderem einen elf Meter langen Weihnachtsberg aus Lößnitz.

Im Blickpunkt steht auch das unbekannte malerische Werk

Während des Krieges gingen diverse Spielzeugpyramiden und Lichttransparente als „Liebesgaben der Heimat“ an die Front. Zudem wurden in Seiffen all die Abzeichen des Winterhilfswerks gefertigt, die reißenden Absatz fanden, weil sie als Christbaumschmuck heiß begehrt waren.

Trotz aller Verstrickung ins NS-Regime wurde Schanz im Mai 1946 durch einen staatlichen Sonderausschuss, der ihm „antifaschistische Betätigung“ bescheinigte, entlastet. Letztlich zerschlugen sich allerdings alle Hoffnungen, nach der Entlassung als Lehrer irgendwie in den sozialistischen Kulturbetrieb integriert zu werden. Schanz musste sich als freischaffender Künstler und Berater der Seiffener Handwerker durchs kärglich gewordene Leben schlagen. Sehr enge Beziehungen unterhielt er zum 1950 wieder neu gegründeten Kunstdienst der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens.

Über Jahreiß hatte er die Möglichkeit, bei der Neugestaltung des Seiffener Spielzeug-Museums mitzuwirken, das ihm sehr am Herzen lag. Um über die Runden zu kommen, malte er verstärkt Bilder, wobei die Kunst nun keine Freizeitbeschäftigung mehr war, sondern schlicht dem Broterwerb diente. Auch Teile des malerischen Werks von Schanz, das trotz einer kleinen Ausstellung 2015 in der Kirche von Deutscheinsiedel der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, führt das aparte Buch vor Augen.

Ein weiterer Reiz des Buches sind diverse Verse rund ums Thema Weihnachten, etwa des 1945 in Dresden ausgebombten Lyrikers wie Romanciers Kurt Arnold Findeisen. Im „Goldenen Weihnachtsbuch“ von 1940 und auch in dem Buch der Schanz-Enkel sind die Zeilen zu lesen: „Du denkst, er schmauche Tabak / auf seinem Pfeifenrohr, / doch steigt ein Weihrauchwölklein / aus seinem Bauch empor. / Dass Männer innen hohl sind, / das kommt zuweilen vor. / Es gaukeln süße Düfte / in Schwaden um ihn her. / Verzückt geblähte Nasen, / bei Gott, die liebt er sehr. / Und die am meisten hohl sind, / die qualmen um so mehr!“

Am 14. September 1953 starb Max Schanz in Seiffen. Unter einem Findling wurde er auf dem Friedhof seiner geliebten Kirche beigesetzt.

Sabine Rommel / Mathias Zahn (Hrsg.): Max Schanz. Spielzeug Gestalten im Erzgebirge. arnoldsche art publishers, 208 Seiten mit 324 Abb., 48 Euro, ISBN: 978-3-89790-617-4; auch erhältlich bei Tradition & Form, Landhausstraße 9, DD.

