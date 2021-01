Ein Besuch bei der Dresdner Holzkünstlerin Barbara Friedrich

Dresden

Am Eingangstor zum mehrstöckigen Haus im grünen Gruna wartet bereits ein bunter hölzerner Weihnachtsengel – neben dem Bergmann eine der Traditionsfiguren erzgebirgischer Volkskunst – auf die Gäste von Holzkünstlerin und Restauratorin Barbara Friedrich. Ihre Lieblingsfigur, auch nach vielen Jahren und vielen Himmelsboten. „Es kann nur der Engel sein. Er war mein erstes Stück überhaupt, dass ich gemacht habe“, sagt Friedrich.

Im Haus angekommen, das die 76-Jährige seit 43 Jahren bewohnt, fällt sofort das Regal mit Ausstellungsstücken ins Auge. Ihr heimeliges und verwinkeltes und mehrstöckiges Heim ist nämlich Verkaufshaus, Werkstatt, Atelier und Mehrgenerationenhaus in einem.

Im Eingangsbereich des Hauses können Kunden Holzarbeiten aus nächster Nähe betrachten. Quelle: Anja Schneider

Da ist immer etwas los, wenn man mit Ehemann, der ältesten Tochter, dem Schwiegersohn und zwei Enkeln unter einem Dach wohnt. In ihrem auf den ersten Blick chaotisch anmutenden, aber wohl sortierten Atelier gibt es in allen Ecken etwas Interessantes zu entdecken. Auch die Kunstwerke der Enkel stehen an einem eigenen Platz. In so einem kreativen Umfeld können Kinder wohl gar nicht anders, als künstlerisch aktiv zu werden.

Über 100 Jahre altes Haus

Bis zur heimischen Idylle war es allerdings ein langer Weg. „Als wir einzogen sind, lief das Wasser kaum, der Strom fiel aus und es regnete rein“, erinnert sich Friedrich zurück. „Der Fußboden war völlig kaputt. Ich war manchmal ganz verzweifelt.“

Mit dem eigenen Haus kam Barbara Friedrich in den Besitz einer zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Jahre alten Drechselbank. Sie richtete eine Werkstatt ein und begann, Geschenke, Kinderspielzeug und Weihnachtsfiguren für den eigenen Bedarf herzustellen.

Für die gebürtige Erzgebirgerin eine Frage der Tradition: „Es war eben so üblich in Geyer, dass die Leute alle etwas selber machen“, berichtet sie. „Gekauft wurde das natürlich nicht. Es gab ja auch kaum etwas nach dem Krieg.“

Schon von klein auf interessierte sie sich für handwerkliche Tätigkeiten – nicht zuletzt angehalten durch ihren Vater. „Ich habe bei ihm Schnitzen gelernt und allerlei Praktisches. Die elektrische Leitung für das Puppenhaus wurde unter seiner Anleitung verlegt.“ Auch kleinere Reparaturen am Auto des Großvaters übernahm Barbara Friedrich. Jeder musste eben mit anfassen.

An der Drechselbank bringt die gebürtige Erzgebirgerin das Holz in gewünschte Form. Quelle: Anja Schneider

An den Garten ihres Opas grenzte eine Drechslerei, die sie schon als Kind faszinierte. Das Interesse für das Handwerk war endgültig geweckt. „Ich wollte lieber ein Junge sein“, erzählt sie lachend.

Heute sind Frauen in Handwerksberufen eine Selbstverständlichkeit, damals jedoch war das ungewöhnlich. Das bekam sie in ihrer beruflichen Laufbahn immer mal wieder zu spüren. Seien es die Arbeiter beim Holzverkauf, die sich gar nicht vorstellen konnten, was eine Frau mit zehn Zentimeter starken Ahorn-Holzbohlen anfangen sollte – oder die Auseinandersetzung mit dem Landesamt für Denkmalpflege, als Barbara Friedrich einen Kirchenaltar für die Gemeinde Ebersdorf restaurierte.

Das dafür vorgesehene Geld kam nie bei ihr und ihrem Team an, weil die Kirche die zweckgebundenen Mittel für ein neues Dach verwendete – ohne Absprache mit dem Landesamt. „Die dachten, ich will den Altar nicht sanieren, obwohl ich ihnen klargemacht hatte, dass kein Geld da war“, erinnert sie sich. „Die meinten, da müssen wir den Auftrag an einen anderen Herren geben. Unterschwellig wurde gesagt: Ach, die Frau packt es eben doch nicht.“

Über Barbara Friedrich geboren 1944 in Annaberg im Erzgebirge als zweites Kind eines Lehrers und einer Hausfrau Umzug nach Geyer und erste handwerkliche Erfahrungen Nach dem Abitur 1962 Ausbildung zum Drechsler und Holzgestaltungsstudium in Schneeberg In dieser Zeit Eheschließung mit TU-Hochschullehrer Eckhart Friedrich Drei Jahre Ausbildung im Landesamt für Denkmalpflege in Dresden zum Restaurator und Abendstudium in Malerei Zwei Jahre Gaststudium an der Hochschule für Bildende Künste, Fachrichtung Gemälderestaurierung Seit 1979 freischaffende Tätigkeit als Restauratorin Seit dem Erwerb des eigenen Hauses: Anfertigung von Holzarbeiten für den privaten Gebrauch Seit 2 Jahren Betreiberin des Onlineshops volkskunst-design.de

Der Umweg begann, als sie vor der Frage stand: Jugendweihe oder Konfirmation? Wie viele DDR-Kinder aus christlichem Haushalt brachte sie das in einen Konflikt. Denn die Konfirmation hätte ihr die Chance auf die Oberschule verwehrt und – noch schlimmer – möglicherweise zur Entlassung des Vaters geführt, der im Ort als Lehrer tätig war. Diese und andere Erfahrungen aus der Schulzeit ließen einen Entschluss reifen: „Ich wollte raus aus dem Staat. Also habe ich beschlossen, Dolmetscherin zu werden.“ Es ging nicht um Flucht, aber zumindest wollte sie die Welt kennenlernen.

Obwohl sie die Prüfung in Leipzig bestand, erhielt sie später eine Absage. „Wahrscheinlich hat man sich meine Kaderakte schicken lassen und festgestellt: ,Die können wir nicht ins kapitalistische Ausland lassen’“, vermutet Barbara Friedrich.

Auf der Suche nach einer Alternative für die Zeit nach dem Abitur machten ihre Eltern sie auf die Fachschule für angewandte Kunst in Schneeberg aufmerksam. Zu dem Zeitpunkt waren die meisten Bewerbungsfristen längst abgelaufen. So landete sie in der Holzgestaltung, weil da noch ein Platz frei war. Trotz mangelnder Praxiserfahrung – die anderen Bewerber hatten in der Regel bereits eine Ausbildung als Drechsler oder Schnitzer absolviert – erhielt sie die Stelle.

Nach vier Jahren Studium und der nachgeholten Drechslerlehre zog die ausgebildete Holzgestalterin ein eher ernüchterndes Fazit: „Ich hatte leider das Gefühl, so gut wie nichts gelernt zu haben. Weder gestalterisch noch sonst wie handwerklich.“ Sie fühlte sich verunsichert. Sie habe zwar gute Ideen gehabt, diese seien jedoch als „zu ausgefallen“ abgetan worden, erzählt sie. Und dass man zu ihr gesagt habe: Sie immer mit ihren Ideen. Wieso wollen Sie immer was Neues machen?.

„Da fiel mir der Vorhang und ich wusste, ich bin hier falsch. Ich will mich nicht festnageln lassen auf erzgebirgische Männel.“ Zum einen hätte sie dafür im Erzgebirge bleiben müssen – zum anderen hatte sie bereits den damaligen Dresdner Hochschullehrer Eckart Friedrich geheiratet. Mit dem Baby nach dem Studium und den wenigen Krippenplätzen wäre sowieso nicht an Arbeit zu denken gewesen.

Mit Modeln besserte die junge Mutter die Haushaltskasse auf, bis der nächste Berufswunsch reifte: Restauratorin. Damals gab es dafür allerdings noch keine klassische Ausbildung. Barbara Friedrich ging immer wieder zum Landesamt für Denkmalpflege und erkundigte sich nach freien Stellen oder ob sie bei den freischaffenden Restauratoren mitarbeiten und reinwachsen dürfe.

Nach unzähligen Versuchen klappte es dann doch. Eine unbesetzte Stelle war frei. Und während der Leiter des Amtes im Urlaub war, habe dessen Stellvertreter sie eingestellt. „So hatte ich die Stelle, aber vom Restaurieren keine Ahnung“, berichtet Barbara Friedrich lächelnd.

„Ich musste mich im Arbeitsvertrag verpflichten, mich zu qualifizieren. Das wollte ich nur zu gerne.“ So begann ihre dreijährige Ausbildung im Landesamt für Denkmalpflege – zeitgleich belegte sie ein Abendstudium im Fach Malerei. Als dann ein Studienfach für Restaurierung gegründet wurde, nahm Friedrich als Gasthörerin an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden teil.

Restauratoren waren nach der Wende rar

„Das war ein sehr angenehmes Studium. Ich konnte selbst wählen, was mir fehlt und war dementsprechend engagiert dabei.“ Durch das dritte Baby wurde das Studium allerdings unterbrochen. Nach der Wende holte sie den Rest nach. So habe sie zwar kein Diplom, aber eine sehr gute Ausbildung genossen und das Zertifikat als Restauratorin in der Tasche. Im Landesamt arbeitete sie an Kirchen und Schlössern. Aufträge habe es zu Genüge gegeben, weil Restauratoren rar waren.

Trotz ihrer neuen Aufgaben habe sie die gestalterische Arbeit mit Holz nie losgelassen, erzählt Barbara Friedrich. Als sie die DDR-Multifunktionsmaschine „Multimax“ ergatterte, war ihr Tatendrang neu geweckt. Holz bekam sie als Restauratorin sowieso. Und so wurde sie in ihrer Freizeit wieder künstlerisch an der Drechselbank aktiv.

Bis zur Rente verdiente sie ihr Geld aber mit dem Restaurieren. Erst in den letzten Jahren baute sie die Holzgestaltung weiter aus. Bei der Auswahl der Figuren blieb die erzgebirgische Tradition immer im Mittelpunkt. Mit ihrer gestalterischen Erfahrung aus ihrer Arbeit belebt sie die klassischen Figuren jedoch neu mit unkonventionellen Formen und Farben.

Zur Galerie Zuhause bei Barbara Friedrich

Das sei ihr ein wichtiges Anliegen, um von der Anmutung der Massenproduktion wegzukommen, die so manch beliebter Weihnachtsschmuck mitunter ausstrahlt. Seitdem fertigt sie Engel, Räuchermänner und arabisch angehauchte Figuren. „Nussknacker habe ich nicht gemacht, davon gab es genug“, spaßt Barbara Friedrich. Sonderwünsche nehme sie auch immer gerne entgegen.

Seit zwei Jahren betreibt die Ruheständlerin ihren eigenen Onlineshop „volkskunst-design.de“. und verkauft ihre Werke auch in ihrem Haus. Neben den Holzfiguren bietet sie einen Steckbaukasten für Kinder an. Eigentlich habe sie den nur für ihre Enkelkinder entwickelt, dann aber auch zum Verkauf angeboten. „Ich habe so was schon als Kind immer vermisst. Es gab zwar schon Steckbaukästen, aber die funktionierten nie ordentlich“, kritisiert sie die Massenanfertigungen. „Entweder klemmten die Steckverbindungen oder sie rutschten raus“.

Nicht so bei ihrem Baukasten: „Der Trick sind die Verbinder. Die sind zwar auch aus Holz, aber mit einer elastischen Schicht versehen. Dadurch klemmt nichts, rutscht nichts und die Kinder können damit sogar dreidimensional bauen. Als Holzgestalterin sei sie der Meinung, Kinder sollten nicht mit zu kleinen Teilen hantieren, bei denen sie meist Hilfe benötigen. Sie bräuchten Dinge, die sie in die Hand nehmen können, um ein Gefühl für das Material zu entwickeln.

Viel Geld verdiene sie mit ihren Arbeiten nicht, so die Kunsthandwerkerin. Damit sich das Drechseln, Schleifen, Schneiden und Bemalen lohnen würde, müsste sie mehr als die rund 80 Euro verlangen, die ein Weihnachtsengel bei ihr kostet. „Wenn ich neben meiner Künstlerrente noch was dazuverdiene, ist das gar nicht so übel. Mein Hauptanliegen ist es aber, schöne Sachen zu machen und den Leuten Freude zu bereiten“, erklärt Barbara Friedrich.

Wenn nicht gerade Corona das öffentliche Leben lahmlegt, ist die gelernte Restauratorin auch regelmäßig im Dresdner Volkskunstmuseum anzutreffen. Dort führt sie entweder Techniken wie die Vergoldung vor oder verkauft ihre Stücke. Die Coronapause ist finanziell für die pensionierte Künstlerin nicht so dramatisch, da sie nicht von den Einnahmen abhängig ist. Ihr Lebenspartner und die Familie im Haus helfen gegen die Einsamkeit, die für andere Menschen im Lockdown allgegenwärtig ist. „Für Leute, die in dieser Zeit alleine bleiben, ist das natürlich sehr schlimm“, bedauert Barbara Friedrich.

Wenn sie nicht gerade an Holz arbeitet, ist sie die Hausmeisterin im Mehrfamilienhaus. „Meine Tochter hat hier zwei Kinder – da geht genug kaputt“, erzählt sie mit einem Schmunzeln. Da sie als Kind auch Elektrikerin werden wollte, nehme sie technische auch Geräte auseinander und repariere sie. Ansonsten stecke sie ihre Nase gern auch mal in ein gutes Buch oder reise in ihrem Wohnwagen durch die Republik. „Wir stellen immer wieder fest, wie schön Deutschland ist. Man muss gar nicht so weit fahren.“

Wer sich von den handgefertigten Holzkunstwerken selber überzeugen möchte, besucht Barbara Friedrichs Internetseite oder macht per Telefon unter 0351/ 256 15 25 einen Termin aus. Im Volkskunstmuseum wird sie auch, sobald Corona es wieder zulässt, zu finden sein.

Von Tim Krause