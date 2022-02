Ein Berliner leitet die Dresdner Feuerwehr

Dresden

Ein Berliner ist neuer Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Michael Katzsch – Jahrgang 1978 – ist in Berlin geboten und aufgewachsen. Er studierte nach dem Wehrdienst ab 1998 Umweltingenieurwesen und Verfahrenstechnik an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus und absolvierte dabei ein Auslandssemester in Athen. Nach dem Abschluss war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Cottbus am Lehrstuhl Altlasten tätig.

2009 promovierte Katzsch zu strategischen Fragestellungen der Kampfmittelberäumung von Abwurfmunition aus dem Zweiten Weltkrieg – gerade in Dresden ein durchaus interessantes Promotionsthema. Ab 2008 war der Amtsleiter als Referendar bei der Feuerwehr Hamburg tätig, ab 2010 als Brandrat. 2011 wechselte er zur Feuerwehr Dresden und arbeitete zunächst im sachsenweiten Projekt Einführung Digitaltechnik, ehe er Sachgebietsleiter Aus- und Fortbildung wurde. Es folgten Stationen als Abteilungsleiter Technik und Leitung der Stabsstelle.

Vorgänger geht nach 43 Jahren in den Ruhestand

Michael Katzsch ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er folgt auf Andreas Rümpel, der nach 43 Jahren bei der Feuerwehr in den Ruhestand getreten ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig