Ein 3D-Modell soll die Diagnose von Fettlebern am Bildschirm ermöglichen

An der Ecke Stauffenbergallee und Königsbrücker Straße in Dresden entsteht bis 2022 eine neue Oberschule. Davon sollen vor allem Schüler aus dem Norden profitieren, wo Schulen fehlen. Dort ist die Not so groß, dass die neue Oberschule schon in Betrieb geht, bevor ihr Gebäude fertig ist.