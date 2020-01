Dresden

Bei der abendlichen Show des 24. Dresdner Weihnachts-Circus’ hat der Direktor Mario Müller-Milano am Donnerstag den Ernst Renz-Preis erhalten – die höchste Auszeichnung der europäischen Circus-Kultur. Überreicht hat den Preis der Präsident der European Circus Association und der Gesellschaft der Circusfreunde, Helmut Grosscurth.

Grosscurth würdigte das Lebenswerk Müller-Milanos, der erst vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag in Dresden feierte. Seit 2008 ist Müller-Milano Direktor des Dresdner Weihnachts-Circus. Doch in der Welt des Zirkus lebt der 70-Jährige von Kindesbeinen an. Bereits mit vier Jahren stand er in der Manege und wurde später Drahtseilkünstler.

Der Weihnachts-Circus ist noch bis zum 5. Januar geöffnet. Tickets gibt es im Netz unter dwc.show.

Von DNN