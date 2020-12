Dresden

Das blitzblanke Einsatzfahrzeug in der Mitte, die akkurat aufgehängte Ausrüstung an der Seite und der Pieper immer in der Nähe – dieses Szenario ist Petra Bachofner bestens vertraut. Seit 26 Jahren ist sie Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr in Wilschdorf. Und inzwischen darf sie sich sogar Wehrleiterin der Stadtteilfeuerwehr Dresden-Wilschdorf nennen.

Normalerweise trifft sich Petra Bachofner jeden ersten und dritten Freitag im Monat mit ihren Kameraden in der Wache. Dann üben sie gemeinsam Theorie und Praxis. Doch aufgrund der Coronapandemie ist das momentan nicht möglich. „Im Moment können wir uns nicht treffen und auch nicht trainieren. Ein paar Wochen mag das noch gut gehen, aber dann muss ein neuer Plan her“, sagt die Ehrenamtliche. Denn vor allem für neue Kameraden und den Nachwuchs bedeutet das derzeit, dass sie sich nicht ausreichend auf kommende Einsätze vorbereiten und ihre notwendigen Stunden für die Ausbildung nicht absolvieren können. Denn um die Freiwillige Feuerwehr als Kamerad bei Einsätzen unterstützen zu können, ist eine zweijährige Ausbildung nötig.

Keine Ausbildung, nur Einsätze

„Die findet derzeit nicht statt. Wir fahren nur Einsätze“, sagt Petra Bach­ofner. Sie selbst ist über ihren Bruder und Freunde zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen. Die waren schon aktiv dabei und erzählten viel davon. „Als ich 18 Jahre alt war, dachte ich mir, das könnte ich doch auch mal machen“, erinnert sie sich. Das ist nun stolze 26 Jahre her. „Das Ehrenamt ist all die Jahre eine gute Konstante, egal was drumherum im Leben passiert“, sagt Petra Bachofner. Klar, sei es nicht immer leicht, Freitag nach der Arbeit noch zum Dienst anzutreten. „Aber wenn ich einmal in der Wache bin, ist alles gut“, sagt sie mit einem Grinsen im Gesicht.

Jenseits der Coronazeit läuft ein solcher Dienst wie folgt ab: Petra Bach­ofner arbeitet in der Regel von 7 bis 16.30 Uhr in Kesselsdorf bei ei­ner Baumaschinenfirma. Nach Feierabend fährt sie nach Hause und dann gibt es nur eine kurze Pause, bis es weitergeht. Die Kameraden treffen sich 18 Uhr, manchmal auch erst 19.30 Uhr in der Wache. Dann wird traditionell angetreten und der Plan für den Abend vorgestellt. Anschließend geht es mit dem Auto raus zum Trainieren. „Manche Kameraden müssen länger arbeiten und schaffen es nicht rechtzeitig zum Dienst. Sie kommen später und heizen meist schon den Grill an“, berichtet Petra Bachofner.

Auf den freuen sich die Kameraden, wenn sie von der Übung zurückkommen. Während die ersten Würste brutzeln, wird das Einsatzfahrzeug wieder flott für den nächsten Einsatz gemacht und dann lassen die Kameraden den Abend gemeinsam ausklingen.

Erinnerungen an die ersten Einsätze

In all den Jahren als freiwillige Feuerwehrfrau hat Petra Bachofner schon so viel erlebt, dass sie sich an ihren allerersten Einsatz gar nicht mehr erinnern kann. Ein Einsatz ist ihr aber im Gedächtnis geblieben, wie sie erzählt: „Mitten in der Nacht wurden wir zu einem Einsatz auf den Heller gerufen. Brand in einer Abfallwirtschaft. Den Anblick, als wir um die Kurve bogen, werde ich nie vergessen: Die rotglühende und brennende Metallhalle mitten im Nachthimmel“, erinnert sich Petra Bachofner. Beinahe fünf Stunden waren sie vor Ort und unterstützten die Berufsfeuerwehr bei den Löscharbeiten.

Ihren ersten Einsatz als Gruppenführerin erlebte sie auf der Autobahn. Eine Ölspur musste beseitigt werden. Anweisungen an die Kameraden kamen an diesem Tag erstmals von Petra Bachofner. Eigentlich habe ihr die technische Ausbildung zur Freiwilligen Feuerwehrfrau immer gereicht, sagt sie. Doch als dann die Frage kam, ob sie Gruppenführerin werden wolle, lehnte sie nicht ab.

Ehrenamt , Vollzeitjob und Privatleben prima vereint

Den erforderlichen Lehrgang absolvierte sie problemlos. 2019 folgte die Anfrage, ob Petra Bachofner das Amt der Wehrleiterin übernehmen wolle. „Damit habe ich mich anfangs schwer getan“, erinnert sie sich. Ihr Vorgänger war selbstständig und konnte sich seine Zeit besser einteilen. Bachofner war sich unsicher, ob sie das neben ih­rem Vollzeitjob und ihrem Privatleben noch schaffen kann. Ihr Arbeitgeber stärkte ihr schließlich den Rücken. „Wenn ich mal eher gehen muss, ist das kein Problem. Das musste ich erst lernen“, sagt sie.

Ihr Ehrenamt kann Petra Bachofner prima mit ihrem Familienleben vereinen, inzwischen sind ihr Sohn und ihre Tochter ebenfalls bei der Freiwilligen Feuerwehr Wilschdorf dabei. Dass sie 13 Jahre lang die einzige Frau unter ihren Kameraden war, störte Petra Bachofner nie. „Das war hier nie ein Thema“, sagt sie. Laut Bachofner kommen immer mehr Frauen zur Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt gibt es in Wilschdorf derzeit 22 aktive Kameraden, davon drei Frauen.

Etwa drei bis vier Stunden ist die 45-Jährige jede Woche mit ihrem Ehrenamt beschäftigt. Und das mit Überzeugung: „Damit trage ich meinen Teil dazu bei, dass die Gesellschaft funktioniert.“

