Edgar-Wallace-Abend im „Kino in der Fabrik“ Dresden

Dresden

Vor kurzem hatte sogar Netflix ein Einsehen – inmitten all der Edelgewächse im Seriengarten, irgendwo zwischen „ Breaking Bad“ und „ Stranger Things“, wuchert jetzt auch ein wenig Unkraut aus der (west-)deutschen Kinogeschichte, denn seit wenigen Wochen finden sich im deutschen Netflix-Angebot Edgar-Wallace-Filme aus den 1960er Jahren.

Wem ein Wiedersehen mit dem „Unheimlichen Mönch“ und dem „Hexer“ in den eigenen vier Wänden nicht ausreicht, der hat am 28. Januar die Chance, das Dresdner Kino in der Fabrik aufzusuchen. Dann lädt nämlich die Deutsch-Britische Gesellschaft Dresden, die sich in den vergangenen Jahren zu einem kulturellen Austauschforum nicht nur für anglophile Dresdner entwickelt hat, unter dem Motto „Hier spricht Edgar Wallace!“ zu einem Themenabend.

Reichlich Kunstnebel und schwarzer Humor

Vor wenigen Monaten jährte sich zum 60. Mal die Geburtsstunde der von Horst Wendlandt produzierten Filmreihe, die wie nur wenige andere das Bild geprägt hat, das sich die Deutschen von England gemacht haben, und zu deren bekanntesten Titeln „Das Gasthaus an der Themse“ und „Der Zinker“ zählen dürften. In körnigem Schwarzweiß, mit reichlich Kunstnebel und abgeschmeckt mit viel schwarzem Humor brachte die deutsch-dänische Produktionsfirma Rialto bis 1972 mehr als 30 Filme in die Kinos, die mal mehr, mal weniger mit den Romanen von Edgar Wallace zu tun hatten, dafür aber mit etlichen Verfolgungsjagden, maskierten Schurken und der stoischen Miene von Eddi Arent aufwarteten.

Der britische Journalist und Kriminalschriftsteller Edgar Wallace mit Zigarettenspitze (Archivbild aus dem Jahr 1929). Quelle: dpa

Die Giftschlangen, schwindsüchtigen Aristokraten und Gangstervisagen, die Wendlandt und seine Stammregisseure Harald Reinl und Alfred Vohrer auf Millionen von Zuschauer losließen, erwiesen sich als einprägsam genug, um ein bis zwei Generationen später immer noch im kollektiven Gedächtnis vertreten zu sein und nach Kräften auf die Schippe genommen zu werden – von Otto zunächst im Fernsehen, im Kino schließlich mit den beiden „Wixxer“-Filmen aus der Feder von Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka.

Die Dresdner Veranstaltung wird im Jahr des geplanten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht nur das Augenmerk auf jene stereotypen Vorstellungen richten, die hierzulande über England und Großbritannien kursieren, sondern auch diskutieren, woher diese stammen, und wie in den Wallace-Filmen der gotische Schauerroman, der betuliche Mitrate-Krimi und die biedermeierliche Sehnsucht nach der Großstadt London zusammenkommen.

„Frosch mit der Maske“ initiiert den Wallace-Boom

Um 19 Uhr wird der Chemnitzer Literatur- und Kulturwissenschaftler Eike Kronshage eine Einführung ins Thema „ Wallace, Weimar, Westdeutschland“ geben und dabei den bis in die 1920er-Jahre zurückreichenden Wurzeln der deutschen Liebe zu Edgar Wallace nachspüren, bevor das Podcast-Team von „Deep Red Radio“ dem London-Bild der Wallace-Filme auf den Zahn fühlt.

Um 20 Uhr steht dann der Film auf dem Programm, mit dem 1959 die westdeutsche Edgar-Wallace-Reihe ihren Anfang nahm – dann werden Joachim Fuchsberger und Siegfried Lowitz gemeinsam Jagd auf den „Frosch mit der Maske“ machen. Auch wenn der Film noch nicht alle der zigfach parodierten Elemente des klassischen Wallace-Films aufbietet – noch keine Spur von Klaus Kinski und auch noch keine Stimme aus der Gruft, die das Publikum zu Beginn begrüßt –, er wirkte mit seinen Rückprojektionen von London und seinen Bildern vom zügellosen Nachtleben stilprägend für über ein Jahrzehnt Wallace-Boom in der BRD.

Im Anschluss an die Filmvorführung ist das Publikum zur Gesprächsrunde eingeladen, um gemeinsam mit den Veranstaltern der Geschichte der Edgar-Wallace-Filme sowie der deutschen Sicht auf Großbritannien nachzuspüren.

Der von der Deutsch-Britischen Gesellschaft Dresden organisierte Abend wird in Kooperation mit den Dresdner Neuesten Nachrichten, der Professur für Englische Literaturwissenschaft der TU Dresden sowie Deep Red Radio durchgeführt, und erfolgt dank der Unterstützung durch die Landeshauptstadt Dresden (Amt für Kultur und Denkmalschutz).

Eintritt: 8 Euro (für Film und Einführungsvortrag), 7 Euro (nur Film)

Kartenreservierung unter Tel. 0351-42 44 860

Von Wieland Schwanebeck