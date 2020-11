Dresden

Im Frühjahr schlossen der Edeka-Markt und die letzten bis dahin noch verbliebenen Geschäfte in der alten Kaufhalle an der Holbeinstraße in Johannstadt, seitdem steht der Flachbau aus den 1970er Jahren leer. Stattdessen fragen sich jetzt viele Anwohner in dem Stadtteil und im angrenzenden Striesen, wie es mit der maroden Halle weitergeht. In Kürze, das bestätigte der Eigentümer, die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ( Edeka NST) auf DNN-Anfrage, werden dort die Abrissbagger anrollen – um Platz zu schaffen für neue Pläne.

Bereits in den vergangen Wochen hatten Bauleute die alte Kaufhalle, die in 90er Jahren noch durch einen Anbau erweitert worden war, entkernt. „Unsere Planung sieht so aus, dass wir noch vor Weihnachten den Abriss der restlichen Gebäudesubstanz hinter uns bringen und so zeitnah beseitigen wollen“, erklärt Tobias Schmidt, Gebietsleiter Expansion der Edeka NST.

Edeka plant 2500 Quadratmeter Handelsfläche

Auf dem Grundstück an der Holbeinstraße will Edeka stattdessen einen neuen Markt bauen. Mit dem „Ecenter“ werden etwa 2500 Quadratmeter Handelsfläche entstehen – und mithin ein neuer Markt mit Frischetheke, einem umfangreichen Obst- und Gemüseangebot, einer Salatbar und vielfältigen Käsespezialitäten. Der selbstständige Einzelhändler Reinhard Griephan, der mit seiner Familie den Standort seit vielen Jahren betreibt, will den Fokus vor allem auf einheimische Produkte setzen: „Besonders regionale Produkte liegen uns am Herzen.“

Neben dem Markt werden in dem Neubau auch wieder andere Geschäfte mit unterkommen. Derzeit laufen noch Abstimmungen mit möglichen künftigen Mietern, heißt es. Angedacht sind unter anderem ein Bäcker mit Café, ein Reisebüro und ein Friseur. Diese Angebote waren bereits vor der Schließung dort zu finden. Mit dem Neubau entstehen für die Kunden auch zwei Parkdecks mit jeweils 80 Stellplätzen. Von den Parkdecks gelangen die Kunden bequem mit Aufzügen auf die Marktebene.

Eröffnung in Johannstadt Ende 2021 angepeilt

Läuft alles nach Plan, könnte der neue Markt bereits nächstes Jahr öffnen. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, betonen die Verantwortlichen bei Edeka. Unter Vorbehalt der andauernden Covid-19-Pandemie ist die Eröffnung für Ende 2021 vorgesehen.

Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ist eine von sieben regionalen Unternehmensgruppen des genossenschaftlich organisierten Edeka-Verbundes. Die Gruppe agiert als Großhändler und Konzeptgeber für etwa 900 Märkte in Nordbayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen, die zumeist von selbstständigen Edeka-Kaufleuten betrieben werden. Gemeinsam mit den selbstständigen Händlern beschäftigt Edeka NST eigenen Angaben zufolge rund 45 000 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Arbeitgebern in der Region.

Von Sebastian Kositz