EU-Millionen für Bahnstrecke Dresden–Prag

Mit 3,375 Millionen Euro unterstützt die Europäische Union bis 2023 die Planungen des grenzüberschreitenden Abschnitts der Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm „Connecting Europe“.

Finanzierungsbeschluss unterzeichnet

Der Finanzierungsbeschluss zur europäischen Förderung wurde jetzt von der Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA) der Europäischen Kommission sowie vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur gezeichnet, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn.

Europa soll zusammenrücken

Die geplante Neubaustrecke soll Dresden langfristig mit der tschechischen Hauptstadt verbinden. Nur eine Stunde wird die Zugfahrt nach Prag dauern, so der Plan. Mit dem Mammutprojekt will die Bahn die bisherige Verbindung nach Tschechien durchs Elbtal vom Lärm entlasten. Außerdem sollen zusätzliche Kapazitäten für den Güter- und Personenverkehr geschaffen werden.

Projektleiter Kay Müller erklärt zu der Förderentscheidung: „Die EU-Fördermittel sind ein deutliches Signal für ein europäisches Verkehrsprojekt“. Die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Dresden und Prag wird den Verkehr auf dieser Verkehrsachse deutlich beschleunigen und dafür sorgen, dass Europa weiter zusammenrückt.“ Die neue Eisenbahnstrecke wird mit einem Tunnel unter dem Erzgebirge geplant, weil das Elbtal für einen Ausbau der Strecke nicht genug Platz bietet.

Suche nach dem optimalen Tunnelverlauf

Erst im August 2020 hatte die Landesdirektion das so genannte Raumordnungsverfahren für die Neubautrasse bis zur tschechischen Grenze abgeschlossen. Um herauszufinden, wie der optimale Korridor für Deutschlands längsten Bahntunnel verlaufen muss, werden noch bis Mai 2021 zwischen Großsedlitz, Bahretal, Borna, Gersdorf, Bad Gottleuba-Berggießhübel und Breitenau Bohrungen stattfinden. Bis 2024 möchte die Bahn die Vorplanungen für beide Varianten – eine Volltunnelvariante sowie eine umstrittene, teils unter freiem Himmel verlaufende Strecke – abschließen.

Die EU investiert 2,2 Milliarden Euro in 140 wichtige Verkehrsvorhaben in Europa. Zu den 19 Projekten in Deutschland gehört die Strecke von Dresden nach Prag.

