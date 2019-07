Dresden

Noch stehen sie geordnet in einer Reihe: Leih-E-Scooter-Verleih sind am Donnerstag offiziell in Dresden angekommen. Der Anbieter Lime-Bike hat die elektrischen Zweiräder im Stadtgebiet aufgestellt. Wie die Freie Presse berichtet, ist Dresden der erste sächsische Stadt, in der der Verleih startet. In Leipzig habe es bereits Anfragen von elf verschiedenen Anbietern gegeben, niedergelassen hat sich aber noch keiner.

Seit Ende Juni sind E-Scooter in Dresden offiziell zugelassen. Ein strenges Regularium soll für ein geordnetes Miteinander mit anderen Verkehrsteilnehmern sorgen. Aktuell sind die E-Scooter unter anderem am Goldenen Reiter und auf dem Neumarkt zu finden – Plätze, welche die Stadt ursprünglich als „rote Zonen“ einrichten wollte, in denen keine Roller abgestellt werden dürfen.

Von lml