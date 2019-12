Dresden

Seit 18. Juni ist der E-Scooter-Verleih Lime auch in Dresden am Start. Seither sind die Nutzer mit den elektrischen Rollern in der Stadt knapp 542.000 Kilometer gefahren (Stichtag: 11. Dezember). Das entspricht etwa 1,4 mal der Entfernung der Erde zum Mond, teilte das Unternehmen mit Sitz in den USA mit. Der aktivste Dresdner Lime-Nutzer hat bisher 199 Fahrten mit den grünen E-Scootern unternommen und vermutlich gehörig zur Kilometerzahl beigetragen.

Am beliebtesten: Der 24. August

Am meisten gefahren wurde in Dresden übrigens am 24. August. An diesem Samstag spielten AnnenMayKantereit am Elbufer, fand das Hechtfest statt und zogen rund 40.000 Leute mit dem Bündnis „Unteilbar“ durch die Stadt.

Lime ist derzeit nach eigenen Angaben in über 45 Städten in 19 europäischen Ländern vertreten. In Deutschland sind die grünen E-Scooter in 15 Städten ausleihbar, darunter auch in Dresden.

Von fkä