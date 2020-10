E-Scooter: Dresden will Anbieter in die Verantwortung nehmen

Dresden

Elektroroller sollen in Dresden künftig nur noch an festgelegten Stationen abgestellt werden. Gleichzeitig sollen die Anbieter der sogenannten E-Scooter dazu verpflichtet werden, innerhalb von zwei Stunden zu reagieren, wenn Roller jenseits der vorgesehenen Flächen stehen oder liegen. Sollte die Stadt mit weiteren Anbietern Vereinbarungen abschließen wollen, dann sollen die Regeln dem Bauausschuss vorab vorgelegt werden. Das hat der Stadtrat am Freitagabend beschlossen.

Anbieter müssen in die Pflicht genommen werden

„Die einen stellen die Roller ordentlich ab, die anderen werfen sie in die nächste Ecke“, erklärte Leo Lentz ( Die Linke). Dort, wo die Kleinfahrzeuge in die Verkehrssicherheit eingreifen oder zu unberechenbaren Hürden für Fußgänger werden würden, müssten die Anbieter in die Pflicht genommen werden.

Der Vorschlag von Piraten-Stadtrat Martin Schulte-Wissermann, die Roller sollten auch auf Parkplätzen abgestellt werden dürfen, fand keine Mehrheit. Der Stadtrat sprach sich auch mehrheitlich dagegen aus, Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) prüfen zu lassen, ob die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ins Roller-Geschäft einsteigen sollten. Die DVB sollen sich zu einem modernen Mobilitätsdienstleister entwickeln und neue Geschäftsfelder erschließen, so Schulte-Wissermann.

FDP kann „Rollerphobie“ nicht teilen

„Wir sind nahezu machtlos auf den guten Willen der Anbieter angewiesen. Das soll sich ändern“, erklärte CDU-Stadtrat Mario Schmidt. „Ich kann die Rollerphobie in diesem Rat nicht teilen“, erklärte dagegen FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. „Dieser Beschlussvorschlag schafft nur noch mehr Bürokratie.“

Ein Antrag der Linken zu den Elektrorollern fand eine deutliche Mehrheit, während ein inhaltlich ähnlicher Antrag der AfD durchfiel.

Von Thomas Baumann-Hartwig