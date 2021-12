Dynamo Dresden verhöhnt Corona-Opfer mit Siegesfeier

Dresden

Die Intensivstationen in Dresden sind am Limit. Menschenansammlungen sind verboten, um die Zahl der Neuinfizierungen zu senken. Feuerwerk ist nicht erlaubt, damit nicht noch mehr Menschen in die Notaufnahmen müssen. Für einen richtig hartgesottenen Dynamo-Fan sind das drei gute Gründe, endlich mal wieder so richtig über die Stränge zu schlagen. Denn für sie gilt dies eine Gesetz: Nur die SGD! Fehlt noch der passende Anlass. Den lieferte am Sonntag der Derby-Sieg der Schwarzgelben in Aue. Im Jahrhundertspiel, von dem noch Generationen mit glänzenden Augen schwärmen werden – eroberte Dynamo Dresden damit doch Platz elf in der Tabelle. Und so trafen sich Dutzende Anhänger auf dem Theaterplatz, jubelten den Spielern zu und brannten ihre Bengalos ab.

Feurige Siegesfeier in Corona-Zeiten

Die Polizei fand das nicht so lustig, witterte einen Verstoß gegen die Corona-Auflagen, begann zu ermitteln und musste zum eigenen Erstaunen feststellen, dass sie komplett daneben lag. Denn die Beamten aus dem Pannenministerium von Petra Köpping (SPD) hatten bei der Neufassung der Schutzverordnung den Passus vergessen, dass Teilnehmer an solchen Veranstaltungen belangt werden können. Konsequenzen wird das natürlich nicht haben. Daher nur soviel: Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her.

Verhöhnung von Corona-Patienten

Die entscheidende Frage aber ist: Was geht in den Köpfen derer vor, die im Dynamobus saßen? Warum ist die Mannschaft so blöd, sich in einer solchen Situation feiern zu lassen? Der Theaterplatz liegt jedenfalls nicht auf dem direkten Heimweg. Es war also keine spontane Entscheidung, sondern eine, die kluge Köpfe hinterfragt hätten. So aber war das Spektakel eine Verhöhnung der Menschen, die sich an Regeln halten und insbesondere der Opfer, die das Virus gefordert hat und fordert.

Ultras werden nicht hinterfragt

Der Verein wiederum fand am Tag danach kein Wort des Bedauerns, verwies lediglich darauf, dass die Mannschaft Abstand zu den Fans gehalten hat und die Aktion nicht vom Verein ausging. Das legt den Schluss nahe, dass Dynamo aus den Ausschreitungen des Aufstiegstages allen Beteuerungen zum Trotz nichts gelernt hat. Die Ultras werden hofiert und nicht hinterfragt.

Von Dirk Birgel