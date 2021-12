Dresden

Als besonders feiner englischer Rasen galt das ehemalige Trainingsgelände der SG Dynamo Dresden im Großen Garten noch nie, inzwischen ist die Anlage aber nicht mehr nur im übertragenen, sondern auch im Wortsinn ein Acker. Gras wuchert, Unkraut sprießt. Schon im Sommer 2020 war der Verein in sein neues Trainingszentrum im Ostragehege umgezogen – allerdings ohne seiner eigentlich vertraglich aufgebürdeten Pflicht nachzukommen, die alte Anlage abzureißen. Das soll nun in den nächsten Monaten geschehen. Zugleich gibt es jetzt eine neue, originelle Idee, wie das Gelände künftig genutzt werden kann.

Das Gelände an der Lennéstraße direkt gegenüber des Stadions gehört dem Freistaat – wie der gesamte Große Garten. Dynamo hatte das etwas mehr als 15.000 Quadratmeter große Grundstück lediglich gepachtet. Die für die besonders repräsentative Liegenschaften zuständigen Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten hatten mit Blick auf den Denkmalschutz den Verein schon seit Jahren gedrängt, sich ei­ne Alternative zu suchen. Denn Traditionsclub hin oder her – Kicken im Gartendenkmal sieht der Denkmalschutz schlichtweg nicht vor.

Gelände muss „besenrein“ übergeben werden

Im Sommer 2020 war Dynamo dann zwar zunächst sportlich abgestiegen, hatte mit dem Bezug des 20 Millionen Euro teuren, neuen Trainingsgeländes im Ostragehege jedoch einen riesigen Satz nach vorn gemacht. Die alte, wegen der grottenschlechten Platzverhältnisse unbeliebte Anlage blieb den Schwarz-Gelben dennoch wie ein Klotz an die strammen Waden gebunden. Denn der Pachtvertrag sieht vor, dass Dynamo das Gelände „besenrein“ übergibt, wie es der Schlösserlandsprecher Uli Kretzschmar einmal ausdrückte. Heißt: Der Verein muss Zäune, Tore und die zwischenzeitlich noch eingebaute Drainage auf seine Kosten wegreißen.

Tatsächlich war der Vertrag bereits im Sommer 2020 ausgelaufen. Nur: In den folgenden eineinhalb Jahren hat sich auf dem Gelände praktisch nichts getan. Zunächst hatte die Gesellschaft des Freistaats diese Pflicht auch ausgesetzt – weil es deren Angaben zufolge zwischenzeitlich Überlegungen seitens der Stadt Dresden gegeben habe, „in den Mietvertrag zu gleichen Konditionen einzusteigen“.

Das hatte sich allerdings wieder bis Anfang dieses Jahres zerschlagen. Das Areal stehe „für eine Nutzung durch Dritte nicht mehr zur Verfügung, da wir aus denkmalpflegerischen Gründen den Rückbau des Trainingsgeländes betreiben“, hieß es dazu im Februar auf Anfrage von der Schlösserlandgesellschaft. Der Verein sei indes schriftlich dazu aufgefordert worden, der „vertraglich vereinbarten Rückbaupflicht nachzukommen“. Und: Die Verantwortlichen gingen seinerzeit davon aus, „dass dem auch bald möglichst nachgekommen wird“.

Abriss bis Ende März vereinbart

Inzwischen ist das Jahr rum – und das trostlose Gelände verschandelt wie eh und je die pittoreske Parkanlage. Doch das soll sich nun tatsächlich ändern, wie Schlösserlandsprecher Uli Kretzschmar erklärt. Inzwischen liege die Zusage des Vereins vor, die Trainingsanlage zurückzubauen: „Wir haben mit Dynamo Dresden vereinbart, dass der Rückbau bis zum Ende des ersten Quartals – abhängig von der Wetterlage – abgeschlossen sein soll.“

Derweil laufen beim Schlösserland bereits die Überlegungen, wie die zurückgewonnene Fläche wieder in das Gesamtgefüge integriert wird. Sicher ist: Eine Sport- und Freizeitanlage oder einen weiteren Biergarten wird es auf dem Gelände nicht geben, stattdessen gehe es um die Wiederherstellung des Bereichs nach dem Vorbild der gartenkünstlerischen Gestaltung – wozu nun verschiedene Ideen im Raum stehen. Eine davon könnte die Tradition und die Herausforderungen des Klimawandels in einer sehr besonderen Weise vereinen.

Klimawandel setzt Parkanlage massiv zu

Das Schlösserland erhält derzeit vom Bund drei Millionen Euro – um verschiedene Maßnahmen im Park von Schloss Pillnitz und im Großen Garten umzusetzen, die beide Anlagen widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels machen sollen. So weise der Baumbestand Schäden und Krankheiten auf, weil es zu wenig Niederschlag gab. Ein Ansatz ist dabei, auf widerstandsfähigere Bäume zu setzen. Diese will das Schlösserland aus bestehenden einheimischen Arten gewinnen und in eigens dafür angelegten Baumschulen aufziehen.

Dort, wo bis Sommer 2020 Dynamos Profis trainierten, befand sich einst tatsächlich eine Baumschule – wie es beispielsweise historische Karten verraten. Insofern wäre der Bereich zumindest vor diesem Hintergrund ein möglicher Standort für eine der nun geplanten Baumschulen. Eine Entscheidung ist dazu aber noch nicht getroffen. Stattdessen müssen zunächst erst verschiedene Aspekte geprüft werden, ob das an dieser Stelle überhaupt umsetzbar sei, heißt es vom Schlösserland.

Von Sebastian Kositz