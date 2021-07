Dynamo Dresden: Wie weit geht friedliche Fankultur?

Dresden

Welche politischen Konsequenzen zieht die Stadt nach der Randale am Rande des Aufstiegsspieles der SG Dynamo Dresden am 16. Mai? Sollen die städtischen Zuschüsse an den Verein von einem Konzept ge­gen Gewalt abhängig gemacht werden? Der Sportausschuss und der Ausschuss für Ordnung und Sicherheit beraten am Donnerstag auf ei­ner Sondersitzung über diese Frage. Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) erklärt im Interview, welche Erwartungen die Verwaltung an den Verein und die Fans hat.

„Eine normale Aufstiegsfeier ist zu normalen Zeiten kein Sicherheitsproblem“

Warum hat die Versammlungsbehörde Dynamo Dresden keine angemessene Aufstiegsfeier gestattet?

Eine Aufstiegsfeier ist keine Versammlung, deshalb war die Versammlungsbehörde hier nicht gefragt. Aber zur Ausgangssituation: Das Dynamo-Spiel sollte am Sonnabend stattfinden und die Initiative „Querdenken“ hatte ebenfalls für Sonnabend eine Kundgebung angemeldet. Die Versammlungsbehörde hat in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt angesichts der Inzidenzzahlen und der Gefahrenprognose diese Kundgebung un­tersagt. Dabei war aber nicht zu erwarten, dass deshalb keine Menschen in die Innenstadt kommen.

Detlef Sittel Quelle: Anja Schneider

Ein Polizeieinsatz wurde geplant, das Fußballspiel auf Sonntag verlegt. Für Sonntag hätte jemand eine politische Versammlung anmelden können. Eine Versammlung ist aber keine Aufstiegsfeier mit Bier und Bratwurst. Es war klar, dass die Stadtverwaltung eine Feier nicht genehmigen konnte. Es gibt keine denkbare Konstellation, in der am Sonnabend das verfassungsrechtlich garantierte Demonstrationsrecht nicht zugelassen wird, aber am Sonntag eine Feier mit Tausenden Fans stattfindet. Am 16. Mai gab es keine denkbare Variante für eine Feier. Das wäre heute anders. Aktuell sprechen wir von einer Inzidenz unter zehn.

In Rostock war eine Aufstiegsfeier auf dem Markt möglich. Was war in Dresden anders?

Die Inzidenz und unterschiedliche Corona-Schutzverordnungen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Inzidenz war in Rostock deutlich niedriger. Die Stadt muss den Infektionsschutz durchsetzen. Eine normale Aufstiegsfeier ist zu normalen Zeiten kein Sicherheitsproblem. Das haben wir schon mehrfach in Dresden gehabt. Aber nicht unter Coronabedingungen.

Die Fans sind trotzdem gekommen. War die Polizei mit der Masse überfordert?

Es waren mehr Menschen da, als vernünftigerweise hätten kommen sollen. Es ist dann eine Frage der Polizeitaktik, ob man die Corona­regeln durchsetzt und größere Ausschreitungen riskiert. Das ist ja auch nicht geschehen. In der 70. Minute setzte die Eskalation ein. Ab da wurden massiv Straftaten gegenüber Polizeibeamten begangen. Es ist ja auch hinreichend deutlich, dass es keinen Anlass für Angriffe auf Polizeibeamte gab. Und ich sage es ganz klar: Weder die Anwesenheit von uniformierten Beamten noch die Umsetzung von Diensthandlungen rechtfertigen das. Es gibt auch keine Begründung für gezielte Angriffe auf Menschen, die ihren Beruf ausüben wie Medienschaffende und Mitarbeiter des Rettungsdienstes.

War der Polizeieinsatz mit Tränengas und Wasserwerfern angemessen? Wurden nicht viele friedliche Fans in die Auseinandersetzungen mit hineingezogen?

Wenn sich mehrere Tausend Menschen versammeln, dann ist es ein typisches Problem, dass gewaltbereite Störer diese Ansammlung bewusst als Deckung nutzen. Ein Großteil der Menschen auf der Hauptallee und der Lennéstraße hat vermutlich nichts von den Angriffen auf die Polizeieinheiten gewusst, als die Wasserwerfer eingesetzt wurden. Da hat sich dann eine Dynamik entwickelt. Wobei ich auch sage, dass jeder wissen sollte: Wenn Wasserwerfer anrollen, sollte man den Bereich verlassen.

„Für Gewalt gibt es keine Rechtfertigung“

Warum ist es so eskaliert?

Neben einer gewissen Radikalisierung hat sich wohl auch eine Art Lagerkoller gezeigt. Das Erleben vieler restriktiver Maßnahmen über Monate hinweg führt auch zu mehr Protest. Corona hat uns alle verändert. Das spricht dafür, dass es richtig war, bis zum 3:0 keine Corona­regeln ohne Rücksicht auf die besonderen Rahmenbedingungen durchzusetzen. Was man jetzt klären muss, ist das Selbstverständnis aller, die mit dem Verein sympathisieren: Wer sich gewalttätig verhält, sollte entsprechend ausgeschlossen werden. Der Staat kann erwarten, dass man deutlich macht, bis wohin friedliche Fankultur geht. Man kann jetzt nicht sagen, dass für die Gewalt ein falsches Einsatzkonzept verantwortlich war. Für Gewalt gibt es keine Rechtfertigung. Was wäre denn passiert, wenn die Polizei keinen Schutzring ums Stadion gezogen hätte? Ein Platzsturm?

Die Mannschaft hat nach der Randale mit den Ultras am Trainingszentrum gefeiert. Glauben Sie, dass der Verein in der Lage ist, sich entschieden von Gewalt zu distanzieren?

Die Geschäftsführung von Dynamo hat klar gesagt: Das, was am Abend am Trainingszentrum passiert ist, war nicht in Ordnung. Da ist die Vorbildwirkung der Aktiven gefragt. Es gibt Bemühungen im Verein, es gibt Fanbeauftragte und das Fanprojekt, einiges wird mit öffentlichen Mitteln unterstützt. Aber alle legen den Fokus ihrer Tätigkeit auf Dresden. Ein Teil der gewaltbereiten Personen, die nicht aus Dresden sind, die erreiche ich mit Prävention hier vor Ort nicht. Diese zielt auch nicht auf diejenigen ab, die schon lange der gewaltbereiten Szene angehören.

Straftäter dürfen nicht gedeckt und unterstützt werden

Noch einmal: Was ist von einem Verein zu halten, bei dem der Stadionsprecher öffentlich um Spenden für sogenannte Fans bittet, die wegen ihres Verhaltens von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt werden?

Wenn es darum geht, Geld dafür zu sammeln, dass jemand eine ordentliche Verteidigung bekommt, dann entspricht das noch meinem Verständnis von Rechtsstaat. Das ist etwas anderes, als wenn Geld für die Begleichung von Geldstrafen gesammelt wird. Die Grenzziehung ist schwierig. Straftäter dürfen nicht gedeckt und unterstützt werden, man darf aber auch niemanden vorverurteilen.

Dynamo Dresdens Aufstiegsspiel: Noch während der Partie randalierten Fans im Großen Garten. Quelle: Anja Schneider

Haben Sie Verständnis für den Unmut der Dynamo-Fans am 16. Mai?

Das Ganze passiert ja vor einem besonderen Hintergrund: Die Existenznot der Gastronomen und der Veranstaltungswirtschaft ist real und dann sieht man die vollen Stadien in Budapest oder London. Dass da eine Haltung entsteht „anderswo geht es doch auch“ ist nachvollziehbar. Aber es muss stärker deutlich werden: Es gibt Rahmenbedingungen, an denen man nicht vorbeikommt. Der Weg führt darüber, dass man diejenigen im Verein, die sich jetzt der Verantwortung stellen, auch unterstützt.

Heißt das, jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen – oder die Vorfälle intensiv aufarbeiten?

Die Gespräche sind angelaufen. Es könnte sinnvoll sein, ein öffentliches Forum zu veranstalten. Der Verein könnte dazu ins Stadion einladen. Wir wollen solche Zustände nicht noch einmal erleben. Am Besten wäre es, wenn es in den kommenden Jahren keine Aufstiegsfeier für die 2. Liga mehr geben müsste. Eher für die 1. Bundesliga ... Es muss ja nicht alles kommerzialisiert werden, aber es sollte einen professionelleren Umgang geben. Wir brauchen das klare Bekenntnis, sich an Regeln zu halten. Beispielsweise bei Pyrotechnik. Und dann müssen alle auf die einwirken, die sich nicht an den Konsens halten. Insofern erwarte ich eine klare Distanzierung der Fans von Gewalt.

„Bengalos im K-Block sind eine Gefahr für die Gesundheit“

Pyrotechnik ist ein gutes Stichwort. Es werden doch alle Fans vor einem Spiel durchsucht. Wie kommt das Zeug ins Stadion?

Das ist eine Frage, die wir klären müssen. Bengalos im K-Block sind eine Gefahr für die Gesundheit.

Kann Dynamo den Aufstieg noch feiern?

Das ist Sache des Vereins. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Wir haben nichts gegen eine Feier, solange die Coronaregeln eingehalten werden.

Sollte die Stadt die Zahlung von öffentlichen Mitteln an den Verein von einem Konzept zur Bekämpfung von Gewalt abhängig machen?

Der Oberbürgermeister und der Stadtrat führen keinen Feldzug gegen den Verein. Es ist wichtig, Förderverträge abzuschließen und Finanzierungszusagen zu geben und einzuhalten. Warum soll der Nachwuchs bestraft werden, weil sich Gewalttäter daneben benehmen?

Von Thomas Baumann-Hartwig