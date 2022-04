Dresden

Der Fußballverein Dynamo Dresden kämpft um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Drei Spieltage vor Schluss stehen die Dynamos auf dem drittletzten Tabellenplatz und müssten in zwei Spielen gegen den Dritten der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpfen. Aktuell wäre das Braunschweig. Falls nicht noch Aue in den letzten drei Spielen sieben Punkte Rückstand aufholt und Dynamo direkt in die 3. Liga schießt.

Nicht nur Dynamo-Fans bangen um ihren Verein, auch Finanz- und Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) hat höchstes Interesse am Verbleib von Dynamo in der 2. Bundesliga. Denn wenn Dynamo wieder in der 3. Liga spielen müsste, dann hätte das teure Konsequenzen für die Stadtkasse.

Allein 2022 würde sich die Zahlung um rund 729 000 Euro erhöhen

135 000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer beträgt der städtische Zuschuss an die Stadion Projektgesellschaft in der 1. und 2. Bundesliga pro Jahr. Rund 1,593 Millionen Euro pro Jahr zuzüglich Umsatzsteuer werden dagegen fällig, wenn Dynamo in die 3. Liga absteigt. Darauf weist jetzt der Linke-Fraktionsvorsitzende André Schollbach hin, der sich selbst als langjährigen Dynamo-Fan bezeichnet.

Insgesamt würde sich die jährliche finanzielle Belastung der Stadt um 1,45 Millionen Euro erhöhen, wenn es die Kicker um Broll, Daferner oder Kade nicht schaffen, die Klasse zu halten. Allein in diesem Jahr würde sich die Zahlung um rund 729 000 Euro erhöhen, rechnet Schollbach vor. Im ersten Halbjahr spielt Dynamo ja noch 2. Bundesliga. „Als Dynamo-Fan drücke ich ganz fest die Daumen, dass unsere Mannschaft noch die Kurve kriegt und den Klassenerhalt schafft.“

Die Rathausspitze hat leicht genervt auf eine Anfrage Schollbachs zu den Folgen eines Abstiegs reagiert. Der Linke-Politiker hatte bereits im März des vergangenen Jahres zu den finanziellen Folgen eines Aufstiegs von Dynamo Dresden gefragt. „Die damals genannten Zahlen haben sich nicht geändert“, hieß es aus dem Rathaus.

Von Thomas Baumann-Hartwig