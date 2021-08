Dresden

Die städtischen Finanzen hat er im Griff, aber im Sport tun sich Baustellen auf. Das beste Mittel gegen Randale ist die Vermittlung von Werten, erklärt Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) im DNN-Sommerinterview. Und nennt eine große Trainerpersönlichkeit, die auch in die Gesellschaft wirkt: Christian Streich vom SC Freiburg.

Die SPD sucht gerade einen neuen Landesvorsitzenden. Interesse?

Ich bin durchaus ein Verfechter davon, dass wir die Rolle Dresdens aus der Perspektive des Landes, des Bundes und Europas betrachten sollten. Mein politisches Wirken will ich aber ausschließlich Dresden widmen.

Ein OB-Kandidat wird auch noch gebraucht. Wäre das etwas für Sie?

Das ist keine Frage, die jetzt öffentlich zu beantworten wäre. Die Antwort gibt es gemeinsam mit der Antwort der SPD auf diese Frage.

Ihre Amtszeit endet nächstes Jahr. Bewerben Sie sich für eine zweite Amtszeit?

Auch da gilt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, über solche Themen zu reden.

„Wir kommen mit einem blauen Auge davon“

Welche Rolle liegt Ihnen eigentlich mehr? Die des Finanzbürgermeisters oder die des Sportbürgermeisters?

Ich bin ja nicht nur Finanzbürgermeister. Der Geschäftsbereich definiert sich dadurch, dass die Querschnittszuständigkeiten miteinander verknüpft sind. Finanzen, Personal, IT, Organisation und Recht – das ist eine Rolle, die ich mit großer Freude ausfülle. Mir ist sehr daran gelegen, dass in der gesamten Stadtverwaltung das passiert, was Oberbürgermeister und Stadtrat wollen. Dazu muss ihnen dieses Instrumentarium zur Verfügung stehen. Natürlich habe ich eigene Ziele im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik oder einer bürgernahen Verwaltungsmodernisierung. Oder der Ausprägung einer attraktiven Arbeitgeberin Landeshauptstadt Dresden. Andererseits ist es eine Wohltat, auch mal ein bisschen „parteiisch“ sein zu dürfen für ein Anliegen. Das ist der Sport, für den ich als Fachbürgermeister in der Pflicht bin und nicht so sehr auf den Ausgleich zwischen sehr gegensätzlichen Interessen achten muss.

Sie haben im vergangenen Jahr im Finanzausschuss eine Hiobsbotschaft nach der anderen verkündet. Die städtischen Finanzen sind wegen Corona eingebrochen, hieß es, Sie haben eine Haushaltssperre verhängt. Jetzt steht ein Überschuss von 109 Millionen Euro in der Bilanz. Wie geht das?

Meine Botschaft war von Anfang an: Wir können uns die Bewältigung der Krise leisten. Die abschließende Botschaft hieß: Wir kommen mit einem blauen Auge davon. Wir sind besser aus dem ersten Corona-Krisenjahr herausgekommen als befürchtet. Das ist aber kein auf Dresden beschränktes Phänomen. In anderen Großstädten sieht es ähnlich aus. Es gibt dafür viele Faktoren. Zum einen haben wir einen Ausgleich für die Einnahmeverluste erhalten, was sich so nicht fortsetzen wird. Wir unterhalten als Stadt viele defizitäre Bereiche, die weniger defizitär sind, wenn sie geschlossen sind. Es kommt ein allgemeines Problem hinzu: Die Fachbereiche und Ämter haben Schwierigkeiten, die Mittel auch auszugeben, die im Plan stehen.

Dresdner profitieren vom Überschuss

Haben Sie Angst, dass Land und Bund angesichts der 109 Millionen Euro die Hilfszahlungen an die Kommunen in Frage stellen?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass das, was an uns ausgereicht worden ist, nicht zurückgenommen wird. Insbesondere nicht die deutlich höhere Beteiligung des Bundes an sozialen Ausgaben, nämlich den Kosten der Unterkunft, die auf Dauer angelegt ist. Das war ein großer Wurf des Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Für den Freistaat Sachsen bleibt das Problem: Wie wird es gelingen, mit der Tilgung der sechs Milliarden Euro Kredit innerhalb der nächsten sechs Jahre umzugehen? Eine Milliarde Euro pro Jahr bei einem Haushaltsvolumen von 21 Milliarden Euro wäre ein hoher Anteil. Das darf nicht zu Lasten der Kommunen gehen. Dieses Problem muss auf Landesebene gelöst werden.

Das Verteilungspaket für die 109 Millionen Euro haben die fünf Haushaltsfraktionen fast unverändert durchgewinkt. Wer ist der politische Gewinner?

Es ist ein Erfolg für die Dresdnerinnen und Dresdner. Sie profitieren davon, dass wir weit überwiegend Sinnvolles mit dem Geld tun.

Geht es dieses Jahr eigentlich so weiter? Wie hoch wird der Überschuss ausfallen?

Die Prognose dazu geben wir Ende August mit dem Finanzzwischenbericht ab. An dem arbeiten wir zurzeit.

Erhebliche offene Baustellen beim Schulhausbau

Und die nächsten Jahre? Immer ein sattes Plus unter dem Strich?

Wir müssen im Moment an unseren Planungen keine Abstriche machen. Das sind aber auch Planungen, die der Krisensituation Rechnung tragen. Wir haben keine Tarifsteigerungen eingeplant und kein zusätzliches Personal. Bei dem ersten Punkt werden wir das nicht durchhalten können, bei dem anderen ist noch viel Arbeit zu leisten. Es gibt noch viele Begehrlichkeiten. Das Geld darf nicht zu locker sitzen. Die Investitionskraft der Stadt muss erhalten bleiben. Die Sicherung einer hohen Investitionsquote ist unverzichtbar für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Den nicht geplanten Überschuss des Jahres 2020 verwenden wir zu großen Teilen ja auch dafür, Haushaltslöcher in den Folgejahren zu stopfen.

Als es noch hieß, dass Dresden sparen muss, hatten Sie Investitionen beim Schulhausbau auf die Streichliste gesetzt. War das ernst gemeint oder wussten Sie, dass dieser Vorschlag mit dem Überschuss passé ist?

Die vorgeschlagenen Kürzungen betrafen das Jahr 2025, so dass jedem klar sein musste: Das wird so nicht kommen können. Es wird Aufgabe der nächsten Haushalte sein, ausreichende Überschüsse zu erzielen, um mit eigenen Geldern investieren und Fördermittel beantragen zu können. Gerade beim Schulhausbau gibt es da noch erhebliche offene Baustellen. Beispielsweise das Gymnasium LEO an der Bodenbacher Straße, dessen Finanzierung noch nicht gesichert ist. Die steigenden Baukosten machen überall Schwierigkeiten. Wir versuchen deshalb, die Bauprozesse zu optimieren. Wenn die Kürzungsvorschläge den Verantwortlichen die Augen geöffnet haben, dass wir zum Investieren Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigen, dann waren die Vorschläge gut.

Intensives Liquiditätsmanagement

An einem Punkt haben sich bisher alle Finanzbürgermeister die Zähne ausgebissen: Dresden bekommt die vom Stadtrat beschlossenen Gelder nicht verbaut. Wie wollen Sie das ändern?

Wir müssen auf der einen Seite alles dafür tun, damit die Prozesse gut laufen. Auf der anderen Seite bemühen wir uns, nicht mehr benötigte Mittel wieder freizubekommen und anderen investiven Zwecken zuzuführen. Es sind aber nicht die großen Summen, die wir damit bewegen können, weil wir uns von den Projekten nicht so einfach verabschieden können. Ein Beispiel: Das Straßen- und Tiefbauamt konnte im vergangenen Jahr nur 30 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel ausgeben. Das Genehmigungsverfahren ist nicht selten ein Nadelöhr, durch das wir nicht durchkommen. Das Geld bleibt dadurch liegen und fließt nicht ab. Gleichzeitig schaufeln wir aus politischen Gründen immer wieder Geld in Radwege, Straßen und Brücken.

Wie hoch sind die Verwahrentgelte, die die Landeshauptstadt inzwischen für ihre vielen Millionen zahlen muss?

Ja, wir müssen auch Verwahrentgelte zahlen. Aber das bewegt sich noch in einem erträglichen Rahmen. Wir nutzen eine Vielzahl von Mitteln, damit das so bleibt. Wir betreiben intensives Liquiditätsmanagement und einen Liquiditätsverbund mit den städtischen Unternehmen und Gesellschaften, denen wir beispielsweise Kredite zur Verfügung stellen. Daneben gibt es auch noch Geldanlagen, die uns im negativzinsfreien Bereich halten und trotzdem den strengen Regeln entsprechen. Das Geschäft wird aber immer schwieriger.

Vorsichtig sein bei Gegenüberstellung von Breitensport und Spitzensport

Wäre es ein Weg, alle nicht realisierten Vorhaben zu prüfen, nicht mehr benötigte zu streichen und das Geld neuen Projekten zur Verfügung zu stellen, beispielsweise dem Breitensport?

Diese Botschaft vernehme ich als Sportbürgermeister gerne. Aber nochmal: In größerem Umfang Vorhaben zu streichen, wird nicht funktionieren. Entweder werden die Investitionen benötigt oder sie sind zumindest mehrheitlich politisch gewünscht.

Wenn man auf die Fakten schaut: Erst das Trainingszentrum für Dynamo, jetzt die Eissporthalle – investiert Dresden zu viel in den Profisport?

Das ist eine Mär. Die Eishalle wird in weiten Teilen auch für den Breitensport genutzt und nicht nur für den Leistungs- oder Profisport. Zudem muss man sehr vorsichtig sein bei der Gegenüberstellung von Breitensport und Spitzensport. Die große Investition ins Heinz-Steyer-Stadion wird beispielsweise zu weit mehr als 90 Prozent dem Breitensport zu Gute kommen. Da werden häufig Gegensätze aufgestellt, die nicht zutreffend sind. Wenn sich aber eine Dresdner Profimannschaft aufmacht, höheren sportlichen Erfolg zu erzielen, dann verdient sie unsere Begleitung. Das ist bei Dynamo so, bei den Volleyballerinnen vom Dresdner SC, bei Handball, Basketball, American Football. Ich glaube, dass niemand über Gebühr bevorzugt oder benachteiligt wird. Es bringt auch nichts, Investitionen im Spitzensport zu bekämpfen. Die Gelder kommen damit noch lange nicht im Breitensport an.

Welche Konsequenzen sollte die Randale am 16. Mai am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden haben?

Für mich liegt der Schlüssel in den Händen derer, die dort hingehen, sich innerhalb der großen Masse bewegen und, ob gewollt oder ungewollt, Gewalttäter unterstützen oder von diesen als Unterstützer wahrgenommen werden. In der konkreten Situation muss man den Anordnungen der Polizei Folge leisten und tut gut daran, der Polizei das Arbeiten zu ermöglichen. Die Diskussion, ob das alles richtig oder in manchen Punkten kritikwürdig war, muss man hinterher führen. Das gleiche Prinzip gilt auch im Straßenverkehr, wenn ein Polizist ein Haltezeichen gibt. Dann hält man an und diskutiert nicht, ob das richtig ist. Darüber sollten alle noch einmal nachdenken. Diese gesellschaftliche Verantwortung der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollte im Vordergrund stehen. Es muss einen gemeinsamen Prozess geben, um zu definieren, nach welchen Regeln man sich verhalten und Gewalttäter isolieren will. Da müssen Feindbilder hinterfragt werden.

Nach Dynamo-Randale: Regeln für ein Miteinander finden

Die Umdeutung der Ereignisse vom 16. Mai hat ja längst begonnen. Ich höre von immer mehr Seiten das Narrativ der aggressiven Polizei und der friedlichen Dynamo-Fans. Sie auch?

An der Brücke über die Bahnanlagen auf der Budapester Straße stand lange ein schöner Satz: „§ 1953: Wer für Dynamo kämpft, ist immer im Recht“. Das ist deshalb ein toller Satz, weil er all die Leidenschaft tausender Menschen ausdrückt. Aber der Satz ist einfach nicht richtig, wenn man ihn wörtlich nimmt und ohne Augenzwinkern versteht. Dann kommt man in eine Schieflage. Vor diesem Hintergrund entstehen solche Gewalteskalationen. Da sind jetzt alle gefragt – Stadt, Vereinsgremien, Fanorganisationen – diese Leidenschaft zu erhalten, aber gleichzeitig auch Regeln für ein Miteinander zu finden. In Wirklichkeit haben wir es mit einem gesellschaftlichen Phänomen und einem gesellschaftlichen Prozess zu tun. Das gilt es jetzt weiter zu begleiten.

Haben Sie ein klares, eindeutiges Bekenntnis vom Verein vernommen, sich von Gewalt zu distanzieren und die Ermittlungen der Polizei zu unterstützen?

Es ist in diesem Prozess die Aufgabe von allen, mit ihrer Haltung zur Aufarbeitung beizutragen. Es gibt einen Aufarbeitungsprozess der Ereignisse, und das ist richtig so.

„Es geht auch um menschliche Werte“

Was läuft gesellschaftlich schief, wenn das Geschehen neben dem Fußballplatz so eskaliert?

Wir müssen verstärkt dazu kommen, dass in den Turnhallen und auf den Sportplätzen Werte wie Demokratie, Toleranz und Menschlichkeit gelebt und vermittelt werden. Das ist auch genau das, was mir junge Übungsleiterinnen und Übungsleiter spiegeln, wenn ich mit ihnen im Gespräch bin. Es geht nicht nur um sportliche Leistungen, sondern auch um menschliche Werte. Denken Sie z. B. an Christian Streich, den Freiburger Fußballtrainer, der ganz besonders Werte als Identifikationsfigur vorlebt und in die Gesellschaft trägt.

Was ist in dieser Gemengelage von der Saison zu erwarten? Verstärkt Dynamo das Bild vom gewaltbereiten, aggressiven Fußball-Osten und macht negative Imagewerbung für Dresden?

Es sind die Dresdnerinnen und Dresdner, die entscheidend dazu beitragen, wie die Stadt wahrgenommen wird.

Der Ski-Weltcup in Dresden läuft dieses Jahr aus. Denken Sie über eine Verlängerung nach oder haben Sie etwas Neues im Blick?

Der Ski-Weltcup war fünfmal in Dresden vorgesehen. Eine Fortsetzung ist seitens der Stadt nicht geplant. Wir befassen uns jetzt mit Ereignissen wie den Deutschen Leitathletikmeisterschaften oder den Finals. Beim Weltcup haben wir in der Sportwelt gezeigt, dass wir es können. Dresden profitiert von solchen Ereignissen.

