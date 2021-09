Dresden

Das dürfte für Dynamo Dresden teuer werden: Im Freistaat Sachsen ist die Beteiligung von Fußballvereinen an den Kosten für Polizeieinsätze in Sicht. Das geht aus dem Jahresbericht des sächsischen Rechnungshofes hervor, der am Donnerstag vorgelegt worden ist. Kritisch betrachten die Prüfer auch Ausgaben des Landes für Fanprojekte.

„Hochrisikofußballspiele verursachen bei der Polizei jährlich zusätzliche Kosten von über sieben Millionen Euro, welche derzeit von der Allgemeinheit getragen werden“, heißt es in dem Prüfbericht, der vom scheidenden Rechnungshofpräsidenten Karl-Heinz Binus vorgelegt worden ist. Nach Ansicht der Prüfer sollte der Freistaat „eine Rechtsgrundlage schaffen“, damit die Kosten der Absicherung kommerzieller Großveranstaltungen, „welche ein hohes Gewaltpotenzial aufweisen“, in „angemessener Weise von den Veranstaltern erhoben werden können“.

Immer wieder Ausschreitung am Rande von Dynamo-Spielen

Dynamo Dresden war erst im Mai dieses Jahres mit massiven Ausschreitungen gewalttätiger Fans aufgefallen. Der Verein hatte sich mit einem Sieg bei einem Heimspiel den Aufstieg von der dritten in die zweite Liga gesichert. Am Rande der Partie kam es außerhalb des Stadions zu schweren Krawallen und Zusammenstößen mit der Polizei. Die Ermittlungen laufen noch. In der Geschichte des Vereins war das kein Einzelfall.

Der Rechnungshof hat den Aufwand der Polizei für Fußballspiele von fünf sächsischen Vereinen in der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga im Jahr 2019 untersucht. Die Vereine werden im Prüfbericht nicht genannt. In der ersten und zweiten Liga spielten in dem Jahr RB Leipzig, Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden.

7,3 Millionen Euro für Polizeieinsätze bei fünf Vereinen

Für die Einsätze der Polizei zur Absicherung der von den 5 Vereinen im Jahr 2019 ausgetragenen 93 Spiele seien auf der Grundlage einer pauschalierten Berechnung Personalkosten in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro und Sachkosten in Höhe von rund 526000 Euro entstanden, zusammen 7,3 Millionen Euro.

Bislang stelle der Freistaat keine Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen in Rechnung. Im Kostenrecht des Landes bestehe „eine Regelungslücke“, heißt es im Prüfbericht. Damit könnte es bald vorbei sein.

Die Prüfer verweisen auf das Land Bremen, das seit 2014 über eine Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebühren verfüge und Verwaltungskosten für die Polizeieinsätze von den Vereinen fordere. Im Bundesland an der Weser werde ausschließlich der besondere Aufwand für Hochrisikospiele in Rechnung gestellt. Bremen sei der Ansicht, dass solche Kosten nicht dem Steuerzahler angelastet werden müssten.

Prüfer: Belastung auf Eintrittskarten umlegbar

Von den Gesamtaufwendungen von 7,3 Millionen Euro seien bei den fünf geprüften Vereinen rund 5,2 Millionen Euro für Hochrisikospiele angefallen. Nach Bremer Modell könnten 3,8 Millionen Euro den Vereinen als Verwaltungskosten zugeordnet werden, rechnen die sächsischen Prüfer vor. Damit entfielen auf die einzelnen geprüften Vereine Verwaltungskosten zwischen 1,322 Millionen Euro und 138000 Euro.

Im Vergleich zu den sonstigen Ausgaben der Verein erscheint dies den Kontrolleuren beim Rechnungshof als „sehr gering bis vernachlässigbar“. Im Spieljahr 2017/18 hätten die 18 Bundesligavereine im Durchschnitt jährlich 206 Millionen Euro für Personal, Spielbetrieb und Tranfers ausgegeben, bei den Zweitligisten seien es im Durchschnitt pro Verein 32 Millionen Euro gewesen.

Die Mehrbelastungen durch die Verwaltungsgebühren lägen damit zwischen weniger als einem Prozent und höchstens vier Prozent der durchschnittlichen Gesamtausgaben der Vereine. Negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage wären damit „wenig wahrscheinlich“, meinen die Prüfer. Auch bestünde die Möglichkeit, die „zusätzlichen Kosten auf die Eintrittskarten umzulegen“.

Innenministerium schließt sich Empfehlung an

Der Rechnungshof legte seiner Erkenntnisse dem sächsischen Innenministerium vor und stieß im Ressort von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf positive Resonanz. Das Ministerium habe mitgeteilt, „es schließe sich der Empfehlung zur Schaffung einer Rechtsgrundlage zur Kostenerhebung bei Veranstaltungen an“.

Das Ministerium verwies jedoch darauf, dass es wirtschaftlich gut gestellte Vereine und wirtschaftlich schwache Vereine gebe. Das habe der Rechnungshof außer Acht gelassen. Vor allem bei den Vereinen der 3. Liga und der Regionalliga müsse mit „wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ gerechnet werden. Bei diesen Vereinen könnte eine Umlage auf die Eintrittskarten zu einer „deutlich stärkeren Belastung der Zuschauer“ führen.

Effekt von Förderung der Fanprojekte nicht prüfbar

Der Rechnungshof hat auch die Förderung der Fanprojekte in Aue, Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen-Vogtland und Zwickau durch das Innenministerium mit jährlich rund 400000 Euro unter die Lupe genommen. Ob und welche Auswirkungen es auf die Fanszene gegeben habe und ob der polizeiliche Aufwand zur Sicherung der Spiele damit gesunken sei, hätte nicht festgestellt werden können. Daher sollte der Freistaat diese Ausgaben „evaluieren“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Ministerium verwies hier laut Rechnungshofbericht darauf, dass die Fanprojekte dem „Abgleiten“ junger Menschen in die gewaltbereite Fanszene entgegenwirken sollten. Eine direkte Wirkung auf die Sicherheitslage im Umfeld von Fußballspielen sei damit „kaum nachweisbar“. Für eine Evaluierung sei das Land aber offen, sie müsse jedoch durch externe Dienstleister erfolgen, nicht durch die Verwaltung.

Von Ingolf Pleil