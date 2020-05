Düsseldorf, Palma, London – Flüge ab Dresden bald wieder möglich

Dresden

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings will ab Juni wieder zwischen Düsseldorf und Dresden fliegen. Das teilte die Fluggesellschaft in einer Presseinfo mit. Flüge zu einem vergleichsweise hohen Preis ab knapp 125 Euro pro Strecke ohne Gepäck sind von Dresden nach Düsseldorf ab 1. Juni aktuell buchbar. Demnach plant die Fluggesellschaft vorerst montags bis freitags täglich einen Flug zwischen Rhein und Elbe.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der irische Billigflieger Ryanair seine Flugplandaten freigeschalten. Demnach sind ab Juli wieder Flüge zwischen Dresden und London-Stansted geplant und buchbar. Auch die Ryanair-Tochter Lauda will ab Juli wieder zwischen Dresden und Palma de Mallorca fliegen und bietet Tickets an. Die Lufthansa verkauft aktuell ab 15. Juni wieder Tickets für Flüge zwischen Frankfurt und Dresden.

Von Lars Müller