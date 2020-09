Dresden

Der Sommer in diesem Jahr hat in Dresden bereits zum Verlust von 750 Bäumen geführt. Das erklärte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag vor dem Stadtrat. Die Trockenheit habe beispielsweise zum Verlust von über 200 Bäumen in Parkanlagen geführt. Dabei habe es sich überwiegend um große, alte Bäume. Auch rund 550 Straßenbäume seien vertrocknet.

Ein Fernsehturm oder 10.000 Bäume

Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit die Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes beschlossen. Dabei soll die Zahl der Straßenbäume von 55.000 auf 77.000 erhöht werden. Dies ist jedoch, wie Stefan Engel ( SPD), Wolfgang Deppe (Grüne) und Veit Böhm ( CDU) betonten, lediglich eine Absichtserklärung. Woher die 36 Millionen Euro für das Hauptstraßennetz und die 8,5 Millionen Euro für die Nebenstraßen kommen sollten, ist unklar.

Die Stadt setze vielfach die falschen Prioritäten, erklärte Deppe. Für die Mittel für die Öffnung des Fernsehturms könnten 10.000 Straßenbäume gepflanzt werden. Der Antrag der Freien Wähler, jedes Jahr mindestens 1500 neue Bäume zu pflanzen, fand keine Mehrheit. „Die Finanzierung ist nicht geklärt“, so Deppe.

Von tbh