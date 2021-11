Druckerei Prinovis schließt Dresdner Werk: 470 Mitarbeiter betroffen

Dresden

Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Prinovis-Gruppe will ihre Dresdner Großdruckerei zum Ende des kommenden Jahres schließen. Die Geschäftsführung informierte am Donnerstag den Betriebsrat sowie die 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das Unternehmen mitteilte. Trotz intensiver Anstrengungen schreibe der Standort seit geraumer Zeit rote Zahlen.

Nachfrage nach Druckprodukten gesunken

„Die Entscheidung, den Druckbetrieb in Dresden Ende kommenden Jahres zu schließen, ist uns sehr schwergefallen“, erklärte Prinovis-Geschäftsführer Niklas Darijtschuk. Aufgrund der prognostizierten wirtschaftlichen Situation des Standorts sei sie jedoch unumgänglich. An dem Dresdner Standort werden Kataloge und Zeitschriften in hoher Auflage gedruckt. Die Nachfrage danach sei in den vergangenen Jahren jedoch überproportional gesunken, so Darijtschuk.

Im Frühjahr hatte das Unternehmen bereits seinen Nürnberger Standort mit ursprünglich 600 Arbeitsplätzen geschlossen. Es verbleibt der Standort Ahrensburg in Schleswig-Holstein.

