Dresden

Ugur C., Mustafa K. und Eren B. sind noch ziemlich jung, alle Anfang 20, haben aber schon viel Geld verdient – allerdings mit einem kriminellen Geschäftsmodell. Wegen bandenmäßigen Drogenhandels stehen die Türken derzeit vor dem Landgericht. Das Trio hat der Anklage zufolge zwischen 2016 und 2018 im großen Stil mit Drogen jongliert.

Laut Staatsanwaltschaft haben sie arbeitsteilig mehrere hundert Kilo Marihuana und kleinere Mengen Kokain unter die Leute gebracht. Organisierte wurde das Ganze von ihrem „Büro“ auf der Alaunstraße aus. Dort sollen sie auch eine schussbereite Kalaschnikow nebst Munition gebunkert haben, die später verkauft wurde.

Mit Hilfe von anderen Dealern und Helfershelfern wurden die Drogen eingekauft, zwischengelagert und dann in ganz Dresden gewinnbringend verhökert. Das Trio war gut vernetzt und bezog seine Ware aus ganz Deutschland. In Berlin hatten sie allerdings auch einmal Pech: Statt 25 Kilo Marihuana wurde ihnen Tee angedreht.

Ein Verlustgeschäft, ansonsten war die Gewinnmarge nicht von schlechten Eltern: pro Kilo mehrere hundert Euro. Insgesamt machte das Trio einen Gewinn von knapp 1,5 Millionen Euro – ohne Abgaben und Steuern.

Als ein Pärchen, dass in ihrem Auftrag Marihuana in den Niederlanden gekauft hatte, hochgenommen wurde, plauderten die aus dem Nähkästchen. Im Juni 2018 wurde Ugur C. mit Kokain im Auto an einer Raststätte aus dem Verkehr gezogen, danach Mustafa K. und Eren B. festgenommen. Bei den Vernehmungen haben sie teilweise ausgesagt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler