Die Drewag schaffen Parkplätze in Dresden. Hintergrund sind seit 2017 laufende Arbeiten der Stadtwerketochter Drewag Netz am Fernwärmenetzwerk in Pieschen, die sich derzeit auf dem Höhepunkt befinden. Viele Straßen im Stadtteil sind deshalb aufgerissen oder gesperrt, was die ohnehin schon angespannte Parksituation zum Unmut der Anwohner verschärft hat. Deshalb hat sich die Drewag auf die Suche nach Ausweichparkplätzen gemacht und nun zwei Flächen gefunden.

Wie die Stadtwerke mitteilen, kann auf der Riesaer Straße/Ecke Heidestraße ab Mittwoch, 14 Uhr der Parkplatz von den Anliegern genutzt werden. Dort stehen rund 35 Parkplätze bereit. Zudem konnte ein Vertrag für eine Freifläche an der Moritzburger Straße zwischen Haus-Nr. 27 und 35 abgeschlossen werden. Diese Fläche mit etwa 30 Plätzen steht voraussichtlich ab dem 29. Mai zur Nutzung bereit.

