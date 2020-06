Drewag investieren 30 bis 35 Millionen Euro ins Kraftwerk Nossener Brücke

Dresden

260 Megawatt Strom speist das Kraftwerk Nossener Brücke unter Volllast ins Netz ein – im Moment sind es klägliche 60. Grund sind größere Umbauten an Dresdens wichtigstem Strom- und Fernwärmeerzeuger. 30 bis 35 Millionen Euro stecken die Stadtwerke Drewag in die Anlagen und wollen damit verhindern, dass die Nossener Brücke bereits 2030 vom Netz geht.

Denn nur so lange würden die drei im Kraftwerk verbauten Gasturbinen durchhalten, wenn jetzt nicht gehandelt würde, wie Axel Pechstein erläutert. Der 51-Jährige ist Abteilungsleiter für Gas- und Dampfturbinenwerke und rechnet vor: 100 000 Stunden darf so eine Gasturbine in Betrieb sein. Dieses Limit hätte das im 1995 eröffneten Kraftwerk tätige Trio schon vor Jahren erreicht, wenn die Drewag es nicht einer Grundrevision unterzogen hätte. Die wurde 2015 abgeschlossen und damit für jedes Aggregat weitere 100 000 Betriebsstunden gewonnen. Doch das langt nicht, um wie geplant den Betrieb bis 2035 abzusichern.

In diesem Raum befinden sich die drei Gasturbinen. Ende Juli wird die Maschine ganz hinten im Bild ausgetauscht. Quelle: Dietrich Flechtner

Deshalb wird nun investiert. Derzeit wird die Steuerungstechnik erneuert. Diese sorgt dafür, dass in der Warte nur ein paar Knopfdrücke genügen, um das Kraftwerk zu steuern. Jeden Befehl der Operateure dort übersetzen mehrere Rechner präzise in Dutzende Detailorders für Turbine, Heizkessel, Gaszufuhr und viele andere Kraftwerksbestandteile. „Für uns ist das das Herzstück des Kraftwerks“, sagt Axel Pechstein. Und das muss nun durch eine Systemerneuerung auf den neusten Stand gebracht werden.

200 Tonnen schwere Gasturbine

Bis 10. Juli laufen diese Arbeiten. Werden sie wie geplant abgeschlossen, endet auch die relative Ruhe im Kraftwerk. Denn dass nur eine Gasturbine läuft und dann auch nur Strom und keine Fernwärme über die Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt, ist eine Seltenheit. „Das passiert nur alle zehn Jahre – wenn wir so grundsätzlich in die Kraftwerkstechnik eingreifen müssen“, sagt Axel Pechstein.

Anschließend wird eine der drei Gasturbinen ausgetauscht. Ende Juli soll ein neuer, 200 Tonnen schwerer Koloss ihren Platz einnehmen. Das ausgetauschte Aggregat wird einer Revision unterzogen und bleibt dann als Reserve am Kraftwerk. Immer wenn eine andere Maschine ausfällt – ob nun wegen einer Wartung geplant oder ungeplant – wird es kurzfristig eingesetzt. Außerdem werden in diesem Jahr drei Vakuumgetriebe eingesetzt, die besonders sparsam arbeiten, und ein Abhitzekessel erneuert, der Fernwärme erzeugt. Das alles soll Anfang Oktober fertig sein – bevor die Heizungsperiode beginnt.

Betrieb der Anlage bis 2040?

Denn dann liefert die Nossener Brücke wieder Fernwärme für Heizung und Warmwasser. Der aktuell geringe Bedarf wird von den Kraftwerken Nord und Reick gedeckt, die sonst nur bei größerer Kälte zugeschaltet werden. Im Sommer 2021 stehen dann Revisionen und Arbeiten an zwei weiteren Abhitzekesseln an.

„Damit ist dann ein Betrieb der Anlage bis 2035 und darüber hinaus möglich“, sagt Axel Pechstein. Vielleicht auch bis 2040. Und danach? „Das ist noch nicht entschieden“, sagt der 51-jährige. Abriss und Neubau des Kraftwerks oder auch nur die Anschaffung neuer Aggregate seien denkbar. Das hänge von den energiepolitischen Entscheidungen bis dahin ab. „Wir sind uns nur sicher, dass es bis 2030 keine neue Technik geben wird – deshalb investieren wir jetzt“, sagt er.

