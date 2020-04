Drewag baut in Dresden-Reick das Kraftwerk der Zukunft

Dresden

„KWK-Anlage“ nennt Drewag-Chef Frank Brinkmann ganz technisch das neue Kraftwerk, das derzeit am Stadtwerkestandort in Reick für 95 Millionen Euro entsteht. Dabei wäre Problemlöser eine viel treffendere Bezeichnung. Denn die in Kraft-Wärme-Kopplung arbeitende Anlage – dafür steht das Kürzel KWK – kann viel mehr als alle anderen großen und kleinen Kraftwerke in Dresden. Nach der Inbetriebnahme soll sie vor allem für eines sorgen: Dass die Dresdner immer verlässlich Strom und Fernwärme haben, egal wie sehr Preise und Auslastung der Netze schwanken.

„Es ist für Dresden eine eher mittelgroße Anlage“, sagt Projektleiter Thomas Doltze. 90 Megawatt Strom erzeugen die acht Erdgas verbrennenden Motoren in der Spitzenleistung, sobald sie Ende 2021 in Betrieb genommen werden. Zum Vergleich: Das Kraftwerk Nossener Brücke bringt 260 Megawatt Strom ins Netz, fast das Dreifache. Aber das Dresdner Hauptkraftwerk ist so schwer manövrierfähig wie ein großer Tanker. Man muss es langsam hoch- und wieder runterfahren. „Es sorgt für die Grundlast an Strom und Fernwärme“, beschreibt das Thomas Doltze.

Anzeige

So sehen die Motoren aus, die in das neue Kraftwerk eingebaut werden. Quelle: Wärtsilä/Archiv

Weitere DNN+ Artikel

Was die Drewag aber braucht, ist ein kleines wendiges Boot, das den großen Tanker zur Not auch durch schwieriges Wasser ziehen kann. Denn der Strommarkt wandelt sich stark. Regenerative Energien haben einen immer größeren Anteil am Strommix. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, machen sie einen großen Anteil aus. An dunklen und windstillen Tagen fehlt diese Stromquelle jedoch. „Darauf muss man flexibel reagieren können“, sagt Thomas Doltze. Deshalb werden in Reick neue 31SG-Motoren eingebaut – „die modernsten, die es weltweit gibt“, wie der Projektleiter schwärmt. Ihre Leistung kann binnen Minuten hochgefahren oder gedrosselt werden – so wie die Lage es erfordert.

Und noch etwas kommt hinzu. „Das neue Kraftwerk ist schwarzstartfähig“, sagt Drewag-Chef Frank Brinkmann. Bedeutet: Sollte es zu einem großflächigen Stromausfall kommen, könnte das Dresdner Netz von Reick aus wiederbelebt werden. Dort können zwei Module auch ohne externe Energieversorgung angeworfen werden und den Rest des Kraftwerks binnen Minuten in Betrieb nehmen. „Und von Reick aus können wir dann das Kraftwerk Nossen anwerfen und so ein Inselnetz für Dresden aufbauen“, sagt Thomas Doltze. Bisher spielt das Pumpspeicherwerk Niederwartha die Rolle dieses Anwerfers – seine Tage sind aber gezählt. So soll das neue Kraftwerk in Reick aussehen. Archlab

Neben Strom erzeugt die Anlage in Reick auch 84 Megawatt Fernwärme. Die werde für den Netzausbau gebraucht, meint Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) mit Verweis auf derzeit laufende Arbeiten in Pieschen und Mickten. Und wenn nicht, stehen direkt am Standort Reick große Speicher, in die die Fernwärme gegeben werden kann, bis sie benötigt wird. „Das ist hier genau der richtige Standort für so eine Investition, zumal im Umfeld viele innovative Institute und Unternehmen tätig sind“, meint der OB.

Seit vier, fünf Jahren beschäftigt man sich bei den Stadtwerken intensive mit dem Projekt, zuletzt gab es um Äußerlichkeiten Diskussionen. Die Gestaltungskommission forderte in direkter Nachbarschaft zum Gasometer eine kraftvollere Geste statt einer schlichten Halle. Die Drewag haben nachgebessert und sehen inzwischen Dachbegrünung auf 470 Quadratmetern und 550 Quadratmeter begrünte Fassaden vor. Geplant sind zwei Teilwerke, in denen je vier Module arbeiten und dazwischen ein Verbinder mit allen zentralen Anlagen.

Zwei bis drei Monate ist der Ausbau in Verzug, vor allem, weil mit Teer vermengte Erde in der Vorzeit im Baufeld verklappt wurde. Trotz der unerwarteten Altschadensanierung geht Thomas Doltze davon aus, dass die Inbetriebnahme Ende 2021 gelingt. Keine einfache Aufgabe. So soll der Tiefbau im Sommer beendet sein, der Hochbau schon im Mai beginnen. Beides ehrgeizige Ziele, zumal die Coronapandemie den Projektleiter vor täglich neue Probleme stellt. Derzeit fehlen etwa Eisenbieger, die die Bewährung für die Stahlbetonfundamente herstellen sollen. Es handelt sich zumeist um Fachkräfte aus dem Ausland, die es kaum noch nach Deutschland schaffen.

Zur Grundsteinlegung für das neue Kraftwerk hat Drewag-Chef Frank Brinkmann (3.v.l.) gemeinsam mit Bereichsleiter Rutger Kretschmer, OB Dirk Hilbert und Projektleiter Thomas Doltze (v.l.) eine Zeitkapsel unter anderen mit der DNN vom Mittwoch versenkt. Quelle: Dietrich Flechtner

Ende des Jahres sollen die ersten Module aus Finnland eintreffen. Von dort stammt das Unternehmen Wärtsilä, das beim Kraftwerkbau als Generalunternehmer fungiert. Am Unternehmenssitz Vaasa hat Thomas Doltze noch die ersten Module begutachten können, jetzt muss er sich auf den guten Leumund der Finnen verlassen – auch er kann wegen der Pandemie nicht mehr reisen. Die Apparate sollen anders als zunächst gedacht nicht auf der Elbe, sondern über die Straße angeliefert werden. „Das ist bei den Pegelständen, wie wir sie derzeit wieder haben, gar nicht anders zu machen", bedauert der Projektleiter. Ein Jahr dauert dann der Innenausbau und die Inbetriebnahme.

Von Uwe Hofmann