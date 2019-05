Dresden

Seit 2017 bauen die Stadtwerke Drewag an einem neuen Fernwärmenetz in Pieschen. Ab Montag erfassen diese Arbeiten nun die Hubertusstraße. Zugleich wird der Fernwärmeanschluss für den neuen Kindergarten an der Riesaer Straße installiert. Gebaut wird in der Hubertusstraße von der Kreuzung Hubertus-/ Barbarastraße bis zur Kreuzung Hubertus-/Volkersdorfer Straße sowie von der Kreuzung Hubertusstraße in die Riesaer Straße bis zum Standort des Kindergartenneubaus.

Der Neubau von zwei Fernwärmeverteilleitungen in der Hubertusstraße umfasst laut Drewag eine Gesamtlänge von 450 Metern. Zudem wird ein Fernwärmeschachtbauwerk errichtet. Parallel wird die Trinkwasserleitung auf einer Länge von 150 Metern ausgewechselt und die Gasleitung auf rund 20 Metern erneuert.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen. Während der Arbeiten wird der Verkehr unter Einbahnstraßenregelung weitestgehend aufrechterhalten. Im Kreuzungsbereich Barbarastraße wird für die Bauzeit jedoch eine Vollsperrung eingerichtet. Auf der Riesaer Straße müssen während der Bauarbeiten ab 20. Mai die Parkplätze auf der östlichen Straßenseite entfallen. Die Arbeiten sollen bis Mitte November beendet sein. Die Drewag investiert dabei rund 785 000 Euro.

Von uh