Dresdnerin will sächsische Weinkönigin werden

Weinböhla

Für die Krone der sächsischen Weinkönigin gibt es drei Bewerberinnen. Katja Böhme ( Dresden), Ann-Kathrin Schatzl ( Diesbar-Seußlitz) und Jenny Zumpe (Jessen/Elster) haben sich bereits einer 40-köpfigen Fachjury aus Winzern und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorgestellt und ihr Weinwissen präsentiert. Die Ergebnisse dieser Fachbefragung gehen zu 50 Prozent in die Wahl der 32. sächsischen Weinhoheiten am Freitag, 13. September im Zentralgasthof in Weinböhla ein.

Lisa Leinemann gibt die Krone ab

Eine Krone bekommen alle drei Bewerberinnen. Die Gewinnerin ist als Königin ein Jahr lang Botschafterin des sächsischen Weins und vertritt die heimischen Winzer bei mehr als 100 Veranstaltungen und Terminen regional aber auch über die Grenzen des Weinbaugebietes hinaus. Die beiden anderen unterstützen sie als Weinprinzessinnen dabei. Mit der Krönung endet die Amtszeit der 31. Weinkönigin Lisa Leinemann aus Meißen.

Die gelernte Floristin Katja Böhme arbeitet als Gärtnerin in Dresden. In ihrer Freizeit ist die 36-Jährige gern draußen unterwegs – man findet sie im Weinberg der Familie, wo sie neben der Arbeit auch die Natur und den Ausblick genießt. Ihr Lieblingswein ist der Weißburgunder.

Ann-Kathrin Schatzl ( Diesbar-Seußlitz) ist amtierende sächsische Weinprinzessin. Die 28-Jährige hat ein Studium zur Labor- und Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt Biotechnologie abgeschlossen. Ihre großen Leidenschaften neben dem Wein sind ihr Hund und das Voltigieren. Ihr Lieblingswein ist der Schieler.

Die dritte im Bunde ist die Jessener Weinprinzessin des Jahres 2018/2019, Jenny Zumpe. Obwohl im östlichen Teil unseres Nachbarlandes Sachsen-Anhalt gelegen, gehören die Jessener Weinberge zum Weinbaugebiet Sachsen. Die 32-Jährige arbeitet als Erzieherin und Sozialpädagogin. Ihre Lieblingsweine sind Riesling und Schieler.

Aus dem Arbeitsalltag der Weinhoheiten:

• Großer Festumzug mit neuen Hoheiten zog durch Coswigs Straßen

• Hoheitlicher Besuch in der Wohngruppe „Weinberghaus

• Weinhoheiten lieben Schieler, eine sächsische Spezialität

Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Zentralgasthofes

Nachdem die Kandidatinnen ihr Weinwissen präsentierten, müssen sie bei der Dinner-Gala im Zentralgasthof das Publikum von sich überzeugen. Dann müssen sie auch Charisma und Schlagfertigkeit beweisen. Musikalisch und kabarettistisch umrahmt wird der Abend von Uwe Steimle und seinem Jazz-Trio.

Die Wahl der sächsischen Weinhoheiten ist für die Gemeinde Weinböhla einer der Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Zentralgasthofes. Vor 20 Jahren war Neueröffnung. „Das Kulturangebot unseres Zentralgasthofes ist heute ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens von Weinböhla aber auch des Umfeldes“, so Bürgermeister Siegfried Zenker ( CDU).

• Für die Wahl der sächsischen Weinkönigin am 13. September um 19 Uhr sind Tickets zum Preis von 54 und 52 Euro direkt im Zentralgasthof Weinböhla, unter zentralgasthof.com, sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Im Preis inbegriffen sind: ein Glas Sekt, Speisen vom Buffet sowie eine halbe Flasche Oppacher Mineralwasser.

Von Silvio Kuhnert