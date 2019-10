Dresdnerin spricht über ihre Depression: „Ein Schatten, der immer bei mir war“

Dresden

Petra Schöne ist gerade mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in ihr neues Zuhause eingezogen. Der Traum vieler Familien: das eigene Heim, selber gebaut. Erst eine Woche sind sie in den neuen vier Wänden, aber das meiste ist geschafft. Nur ein paar Umzugskisten stehen noch herum. Ein Grund zum Durchatmen – doch Petra Schöne kann nicht aufhören zu weinen.

Immer weiter – bis das System kippt

„Es ging gar nichts mehr. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne war“, erzählt die zweifache Mutter heute, elf Jahre nach ihrem Zusammenbruch im Jahr 2008. Er kam plötzlich und unerwartet. Und doch machte er sich aus heutiger Sicht schleichend bemerkbar: Sie bekommt Panik, als sie mit ihrem Mann im Theater in der Mitte des Publikums sitzt. Sie übermannt die Angst, als sie mit Freunden im Schwedenurlaub im Supermarkt steht und plötzlich denkt: „Ich kippe gleich um. Ich muss sterben.“ Es ist eine unspezifische Angst, ein dumpfes Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Petra Schöne geht zu ihrer Hausärztin, lässt sich durchchecken – alles gut, kerngesund. Junge, sportliche Frau, heißt es. Diese junge Frau arbeitet zu dem Zeitpunkt zwölf bis 14 Stunden am Tag. Dazu zwei Kinder zu Hause im Alter von elf und zwölf Jahren. Ihr Vater ist schwer krank; ihre beste Freundin nach einem langen Krebsleiden gestorben; daneben der Hausbau.

Ihre damalige Überlastung sieht Petra Schöne heute ein – damals weniger. Bemerkungen von Freunden darüber, dass sie zu viel mache, empfindet sie als Anerkennung. Also macht sie mit dem „Raubbau am eigenen Körper“, wie sie es heute nennt, weiter – bis ihr System kurz nach dem Einzug ins neue Zuhause zum Kippen kommt.

„Depressionen? Das kriegen doch immer nur die Anderen“

Ihr Zusammenbruch führt Petra Schöne auf die psychiatrische Akutstation. Hier hört sie von den Ärzten die Diagnose „Schwere Depression“. „Depressionen? Das kriegen doch immer nur die Anderen, ich doch nicht“, denkt sie sich. Und dass sie das mit dem Kopf schon irgendwie wieder hinkriege.

Doch die Depression hat sich ausgebreitet. Hat sie sich eigentlich immer auf Familienfeste und Ausflüge gefreut, sucht sie nun nach Ausreden, um daheim zu bleiben. „Da kam dann immer kurz vorher die Angst, dass ich es nicht schaffe, mir alles zu viel wird. Oder ich den Anderen zur Last falle mit meiner Stimmung“, erzählt sie heute.

Das Umfeld von Petra Schöne bemerkt, wie sie sich zurückzieht, auch ihr Mann. Er versucht ihr zu helfen, aber verstehen kann er sie nicht. „Ich habe es ja selber nicht verstanden.“ Heute, Jahre später, beschreibt Petra Schöne die Depression wie „einen schwarzen Schatten“, der immer auf ihr lag, immer bei ihr war. Er lässt sie das schöne Wetter nicht sehen und macht es ihr fast unmöglich, morgens aufzustehen. Antriebslosigkeit und Schlafprobleme führen zu einem gefühlten Lähmungszustand.

„Der schlimmste Moment war, als unsere Katze damals Junge bekam. Ich hatte mich tierisch darauf gefreut. Aber als meine Tochter mich dann morgens, als es so weit war, weckte, konnte ich einfach nicht aufstehen. Es ging nicht.“ Dass sie diesen Moment mit ihrer Tochter nicht teilen konnte, tut Petra Schöne heute noch weh.

2013 kommt der Rückfall

Wie schlecht es ihr damals geht, bemerken auch ihre Eltern. Während ihre Mutter versucht, das Zepter für sie zu übernehmen, tut sich ihr Vater schwer, seine Tochter zu verstehen. „Geh doch mal in die Sonne! Müsst ihr eben mal rausfahren!“, bekommt sie zu hören. Und dass es ihr doch jetzt mal wieder besser gehen müsse. Aber es geht ihr nicht besser. Und das scheint niemand akzeptieren zu wollen, am wenigsten sie selber.

Dass es okay ist, wie es gerade ist, hört Petra Schöne von ihrer Psychologin, bei der sie eine Psychotherapie angefangen hat. „Was über Jahre in Ihrem Körper geschlummert hat, kann nicht von heute auf morgen verschwinden.“ Was da in ihr geschlummert hat, sagt Schöne heute, sind traumatische Erfahrungen aus ihrer Kindheit und Jugend. Die damit verbundenen Emotionen habe sie nie zugelassen, sondern mit Arbeit und Leistung gedeckelt.

Nach eineinhalb Jahren Psychotherapie fühlt sich Petra Schöne auf einem guten Weg. Bis 2013 der Rückfall kommt. „Rezidivierende Depression“, sagen ihr die Ärzte. Die Depression ist zurück. Und Petra Schöne wieder in der Klinik. Wie es genau dazu kommen konnte, kann sie heute nicht sagen.

„Zu leben, ist wunderschön“

Doch sie nutzt den Rückschlag, um weiter an sich zu arbeiten. Nach dem Klinikaufenthalt beginnt sie eine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin bei der Dresdner Gesop. Diese gemeinnützige Gesellschaft bietet das als Ausbildung für ehemals psychisch Kranke an, die Menschen in seelischen Krisen begleiten und unterstützen – als Ergänzung zur professionellen Psychotherapie. Während der Ausbildung muss sich Petra Schöne noch mehr als bisher mit sich selber befassen. „Das hat viele Emotionen angestoßen und mir sehr geholfen“, erzählt sie.

Doch nicht nur die Ausbildung zur Genesungsbegleiterin hilft Petra Schöne auf dem Weg zur Heilung. Sie beginnt auch, ihr Leben auszumisten, löst sich von Dingen, die ihr zu viel Druck machen, reduziert ihre Arbeitszeit. „Ich musste kapieren, dass acht Stunden Arbeit auch reichen am Tag.“

Während sie Ballast aussortiert, schafft sie Zeit für neue Ressourcen – Dinge wie Lesen oder Malen. Wenn sie heute den Pinsel in die Hand nimmt, dann wissen ihre Kinder Bescheid – Mama braucht Ruhe. „Manchmal beobachten mich meine Kinder, wie ich draußen in der Sonne sitze und einfach nichts tue“, erzählt die zweifache Mutter. Was für Teenager seltsam erscheint, ist für sie heilsam.

Petra Schöne Petra Schöne engagiert sich seit mehreren Jahren für psychisch Kranke in Dresden. Sie sitzt im Vorstand des Dresdner Bündnisses gegen Depressionen und gründete 2018 den Verein EX-IN Sachsen. Dieser leitet seitdem die Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Weitere Informationen: https://ex-in-sachsen.de/

Wenn Petra Schöne heute auf ihren Zusammenbruch zurückblickt, verspürt sie Dankbarkeit. „Durch die Krankheit habe ich gelernt, mein Leben achtsam und bewusst zu leben.“ Doch auch wenn sie heute auf sich acht gibt, bemerkt sie manchmal, dass sie die Grenze überschreitet. Dann wird sie unruhig, kann schlecht schlafen und bekommt eine dumpfe Angst, ähnlich wie damals. „Dann weiß ich, dass ich zurückschrauben muss“, sagt die 44-Jährige. „Damit ich nie wieder in so eine seelische Krise falle wie damals.“

Als mental gesund würde Petra Schöne sich heute nicht bezeichnen – noch nicht. „Ich hab noch einen Weg zu gehen“, sagt sie. „Doch auch wenn ich noch nicht am Ziel bin – mir geht es heute gut. Und zu leben, ist wunderschön.“

