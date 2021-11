Dresden

„Wir machen das, worauf wir Lust haben, denn später gehört nicht uns“, sagt Viviane Wienholz, wenn sie den Alltag mit ihrer 13-jährigen Tochter Emily beschreibt. Emily kam in der 30. Schwangerschaftswoche mit einer offenen Bauchdecke zur Welt und hat seitdem mit dieser Erkrankung zu kämpfen, für die es keinen Leitfaden gibt, wie es Mutter Viviane erklärt. „Oft machen wir einen Schritt nach vorn und zwei zurück.“

Hospizdienst wird zum Kraftort

Um die 40 Operationen musste Emily schon über sich ergehen lassen, davon vier große Bauch-Operationen. Die 13-Jährige wird größtenteils künstlich ernährt, kann aber trotzdem Kleinigkeiten essen und trinken. „Das wird leider nicht so gut verdaut, wie es bei gesunden Menschen der Fall ist, da nicht mehr viel von Emilys Darm übrig ist“, erklärt Viviane Wienholz.

2013 wurde Mutter und Tochter der Kontakt zum ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden vermittelt. Für Viviane Wienholz hat sich der Dienst zu einem wichtigen Kraftort entwickelt, wie sie sagt: „Es ist immer jemand da, der sich Zeit nimmt und zuhört.“ Natürlich gebe es auch Platz für Trauer, sagt die Mutter. Doch mit dem Hospizdienst verbinde sie viel mehr Kraft und Energie: „Ich kann das Thema dadurch recht gut von privaten Dingen trennen. Natürlich sprechen wir auch mal im Freundeskreis über die Krankheit. Aber die wirklich tiefen Gespräche finden mit dem Hospizdienst statt.“

Es braucht mehr Ehrenamtliche

Einmal in zwei Wochen bekommen Emily und Viviane Besuch von einer Ehrenamtlichen, die sich dann Zeit für Emily nimmt. Da wird erzählt, spazieren gegangen oder gespielt. „Ich habe dann auch mal wieder Zeit, zu atmen“, sagt Mutter Viviane. Sie kümmert sich rund um die Uhr um ihre Tochter, einen Pflegedienst haben sie nicht. Für die Familie ist die ehrenamtliche Unterstützung ein Sechser im Lotto, sagt Viviane, da es einfach zu wenige ehrenamtliche Helfer gibt. „In guten Zeiten konnten sich zwei Ehrenamtliche bei uns abwechseln. Inzwischen gibt es nur noch eine“, erzählt sie. Da müsse es dann einfach auch zwischenmenschlich passen. Für alle anderen Betroffenen wünscht sich Viviane Wienholz, dass sich wieder mehr Ehrenamtliche für den Hospizdienst finden. „Wenn es den Verein nicht gebe, wüsste ich nicht, wohin ich mich wenden sollte“, sagt sie und betont ihre Dankbarkeit gegenüber dem Dienst.

Aber auch ohne Besuch vom Hospizdienst wissen Viviane und Emily, wie sie sich im Alltag gut von der Krankheit ablenken können. Und dabei stehen die Bedürfnisse der beiden an oberster Stelle: „Wenn wir Lust aufs Drachensteigen haben, ist uns Wind und Wetter egal. Dann gehen wir einfach raus.“ Und im Dezember gibt es noch eine zusätzliche Ablenkung, die sie Illustratorin Paula Huhle und Familienberaterin Anne Siedentopf zu verdanken haben.

Aufgaben zum Schmunzeln und Liebhaben

Die beiden haben in diesem Jahr bereits ihren zweiten Adventskalender kreiert, der ganz ohne prall gefüllte Tüten und Schokolade auskommt. Der Familien-Adventskalender beinhaltet 24 Aufgaben, eine für jeden Tag im Advent. Schon im letzten Jahr haben sie diese Art Kalender verkauft und 25 Cent von jedem Verkauf an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gespendet. So soll es auch dieses Jahr wieder sein.

Emily kann sich noch gut an den letzten Kalender erinnern. „Ich mochte das Türchen sehr, wo man jedem Familienmitglied, dem man am Tag über den Weg läuft, sagen soll, wie lieb man es hat“, erzählt sie. Und auch Mutter Viviane wird eine Aufgabe wohl nicht wieder vergessen: „In einem Türchen stand, dass man dem ersten Anrufer des Tages ein Weihnachtslied vorsingen soll. Nun ja, in meinem Fall war das eine Behörde und der Mitarbeiter fragte mich anschließend, ob alles in Ordnung sei“, erzählt sie und lacht.

Kalender gibt es online und in ausgewählten Läden

Und so wird es auch in dieser Weihnachtszeit wieder einige Aufgaben geben: Weihnachtsmusik anmachen und tanzen, eine Kissenschlacht veranstalten oder bunte Weihnachtssterne malen und den Nachbarn vor die Tür legen – um nur ein paar zu nennen. Für Paula Huhle war es wichtig, einen Kalender zu gestalten, der den Familien wertvolle Momente schenkt. „Gerade im ersten Coronajahr waren wir zwar viel mit unseren Kindern zusammen, aber dabei gab es wenig bewusste Momente“, beschreibt sie die Gedanken hinter der Idee.

Den Kalender gibt es für 12,50 Euro hauptsächlich online zu kaufen, aber auch in ausgewählten Läden, wie dem Lose-Laden, dem Oshea, dem Stadtspiel Schnitzeljagd und der VG in der Dresdner Neustadt sowie in der VG Strehlen und im Binnes Unverpackt in Striesen. Dass die Spende an den Kinder- und Jugendhospiz geht, kommt nicht von ungefähr: „Es soll Familien zugutekommen, wo Momente besonders kostbar sind.“

Kalender-Shop im Internet paulula.de/adventskalender-familie

Von Lisa-Marie Leuteritz