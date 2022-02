Dresden

Wenn Gudrun Freitag-Schulz von ihrem Ehrenamt erzählt, bekommt sie oft den Satz zu hören: „Oh, also das könnte ich nicht.“ Dann entgegnet sie: „Doch, das kannst du auch.“ Die Dresdnerin unterstützt seit zehn Jahren den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

„Wir ersetzen keine Pflegekräfte“

Als beide Töchter alt genug waren, beschloss Gudrun Freitag-Schulz, ihre neu gewonnene Freizeit anderen Menschen zu schenken. Einen Plan hatte sie nicht. Dass sie beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden gelandet ist, war Zufall, erinnert sie sich: „Ich hatte damals eine Annonce in der Zeitung gesehen. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen.“ Ganz loslassen konnte sie den Gedanken jedoch auch nicht. „Am letztmöglichen Abend habe ich mich dann doch für den Kurs entschieden“, erzählt die zweifache Mutter.

In dem Kurs lernen die künftigen Ehrenamtler, was auf sie zukommt, in welchen Situationen sich die betroffenen Familien befinden und wie sie reagieren können, wenn das Kind fragt, ob der Bruder oder die Schwester stirbt. „Es ging in dem Kurs sehr viel um Psychologie, weniger um Medizin. Wir sollen ja auch keine Pflegekräfte ersetzen“, berichtet Freitag-Schulz.

„Wir gehen auf den Spielplatz oder Eis essen“

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen. In der ersten Familie kümmerte sie sich um ein zehnjähriges Mädchen. Ein weiteres Kind der Familie wurde vom Hospizdienst betreut und die Aufgabe von Gudrun Freitag-Schulz war es, dem Mädchen Zeit zu schenken und sie etwas von der Situation zu Hause abzulenken. „Sie hat sich immer sehr gefreut, wenn ich kam. Wir sind dann zusammen schwimmen oder in die Bibliothek gegangen. Manchmal wollte sie auch einfach nur im Auto mitfahren und Kassetten hören“, erzählt sie von ihrer ersten Erfahrung mit dem Ehrenamt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittlerweile kümmert sie sich einen Nachmittag in der Woche um einen achtjährigen Jungen. Und das schon seit fünf Jahren. Auch er ist Geschwisterkind eines todkranken Kindes und freut sich über Zeit zu zweit. Dass die große Schwester sterben wird, ist allen bewusst. „Das Zuhause der Kinder ist ja schon anders. Da steht der Rollstuhl, die Medikamente, die künstliche Nahrung – das Thema ist immer präsent.“ An den Nachmittagen gehe es aber mal nicht um den Tod, da gehe es immer um andere Sachen, sagt Freitag-Schulz. „Wir gehen meist auf den Spielplatz oder Eis essen“, erzählt sie. Daran habe sich in den letzten Jahren auch nicht viel geändert. „Nur die Spiele sind andere. Damals haben wir viel Memory gespielt, jetzt ist es Uno“, sagt sie und lacht.

Auf andere Gedanken bringen

Ja, so traurig die Situationen in den Familien auch sein mag, es werde auch gelacht, stellt Gudrun Freitag-Schulz klar. „Sie haben doch trotz ihres Schicksals auch ein Recht auf ein einigermaßen normales Familienleben.“ Dass es kein Happy-End geben wird, ist allen klar, sagt sie. „Dennoch ist es wichtig, das Leben mit vielen schönen Momenten zu füllen, auch wenn es kürzer ist.“

Stirbt das betroffene Kind, bleibt die Betreuung durch den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst noch ein Jahr bestehen – wenn die Familien das möchten. „Wir sind dann eine Art Trauerhilfe und bringen sie auch mal auf andere Gedanken“, berichtet Gudrun Freitag-Schulz.

Pandemie hat Vereinsleben verändert

Die Pandemie hat auch die ehrenamtliche Arbeit beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst verändert. „Bei den Familien war es eine Umstellung, ständig änderten sich die Regeln, aber das hat sich inzwischen eingependelt“, sagt Gudrun Freitag-Schulz. Viel mehr fehle ihr das Vereinsleben. „Normalerweise treffen wir uns regelmäßig und tauschen uns über unsere Familien aus, können uns Rat holen. Ein virtuelles Treffen kann das nicht ersetzen.“ Und nicht nur das, auch die Familiennachmittage fehlen. Dort können sich die betroffenen Familien sehen und sich ebenfalls austauschen. „Bei den Nachmittagen sind wir auch dabei und kümmern uns um die Kinder. Da haben die Eltern mal eine Pause. Auch das konnte in den letzten Monaten nicht stattfinden“, erzählt die Ehrenamtliche.

Von ihrer anfänglichen Berührungsangst vor dem Ehrenamt in der Kinderhospizarbeit ist bei Gudrun Freitag-Schulz nichts mehr übrig. „Das zieht einen überhaupt nicht runter, im Gegenteil. Wir lachen so viel, die Eltern sind so dankbar. Und auch man selber ist noch einmal mehr dankbar, für das eigene Leben.“ Mit der ehrenamtlichen Arbeit beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst kann Gudrun Freitag-Schulz genau das machen, was sie wollte: Familien Zeit schenken.

Aktionen zum Jahrestag der Kinderhospizarbeit Heute setzen erstmals auch viele Dresdner ein grünes Zeichen zum Jahrestag der Kinderhospizarbeit. Unter anderem werden bei den Bäckereien Bärenhecke, Möbius, Claus und Otte grüne Banderolen des Dresdner ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes um die Brote geschnürt. Damit wollen sie auf den Verein aufmerksam machen. Dieser hat nicht umsonst die Farbe Grün gewählt: Sie hat als Zeichen für Hoffnung und der Solidarität mit den betroffenen Familien eine wichtige Bedeutung, heißt es von den Verantwortlichen. Auch das Dresdner Uniklinikum, konkret das dort ansässige Sächsische Kinderpalliativzentrum, nutzt den Tag der Kinderhospizarbeit und möchte ein Zeichen setzen. Dafür beteiligt sich das Klinikum an der bundesweiten Aktion des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. „Lasst uns Deutschland grün erleuchten“. Der Eingang des Kinder-Frauenzentrums im Haus 21 soll heute grün leuchten. Auch Gebäude auf dem Gelände des Kraftwerks Mitte, der Kulturpalast, der Hauptbahnhof und das Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung sollen in grünem Licht erstrahlen. In der Zentralbibliothek und in den Zweigstellen Johannstadt sowie Südvorstadt werden in dieser Woche Bücher rund um das Thema Tod, Sterben, Krankheit und Abschied vorgestellt. „Da das Thema Tod und Trauer auch schon kleine Kinder interessiert wollen wir den Kinderfragen immer offen begegnen und wir versuchen in der Kinderbibliothek mit ganz unterschiedlicher Literatur alle Fragen zu beantworten“, sagt Kathrin Hermann, Bereichsleiterin Kinder der Zentralbibliothek Dresden. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD) hat seinen Sitz am Fetscherplatz und begleitet seit 2006 Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Derzeit unterstützen den Verein 51 Ehrenamtliche.

Von Lisa-Marie Leuteritz