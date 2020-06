Dresden

Mit einer ruhigen Hand hängt Luana Brückner ihre Kleider in ihrem Innenhof auf. Sie steht zwischen rosafarbenem Fell, blauer Wolle und grüner Seide. Zwischendurch fährt sie mit ihren Händen über gestickte Blumen und goldene Pailletten. Trocken sind die Sachen längst – jetzt fehlt nur noch ein neuer Besitzer. Mit ihrem Online-Shop namens Hekamoon will Luana Brückner ein Gegengewicht zu den großen Ketten auf der Prager Straße setzen. Anstatt Massenware gibt es bei ihr Einzelteile aus zweiter Hand. Und bald auch nachhaltige Eigenkreationen.

Mode ohne Ausbeutung von Umwelt und Menschen

„Ich wollte schon immer etwas mit Mode machen, aber auf eine nachhaltige Art und Weise. Ohne Ausbeutung von Umwelt und Menschen“, erzählt die 25-Jährige und denkt dabei vor allem an ihre Zeit bei einer großen Modekette. Zwei Jahre arbeitete sie in der sogenannten Fast-Fashion-Branche, in der gilt: möglichst viel zu möglichst geringen Produktionskosten. Miese Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung inklusive. „Teil dieses Systems zu sein, machte mich zum Schluss wirklich unglücklich“, sagt Luana. Ihr habe der Sinn gefehlt. Anstatt Billigware über die Ladentheke zu schieben, wollte sie etwas Eigenes kreieren.

Frauen, Männer und Unisex

Seit fast einem Jahr akquiriert sie alles, was das Modeherz begehrt – für Männer, Frauen, aber auch Unisexteile. In ihrem Kellerabteil ist seitdem eine riesige Kleiderkammer entstanden. Gebrauchte Klamotten so weit das Auge reicht. In der einen Ecke penibel nach Farbe sortiert, in der anderen noch zerwühlt in großen IKEA-Tüten.„Ich gebe den aussortierten Sachen ein zweites Leben“, fasst Luana ihr Konzept zusammen. Sie will Menschen erreichen, die sich mit Mode ausdrücken, aber ohne schlechtes Gewissen shoppen wollen. Der Unterschied zu den zahlreichen Secondhand-Läden in der Stadt: Die Leute müssten sich nicht erst Ewigkeiten an Kleiderstangen entlangarbeiten, viel mehr würden sie bei Hekamoon gleich das finden, was sie suchten.

Bald auch eigene Kollektion

Etwa 300 Teile hat Luana bereits zusammen. Online zu finden ist etwa die Hälfte, der Rest soll folgen. Genauso wie ihre eigene Kollektion. Vier bis sechs handgemachte Kleidungsstücke aus Secondhand-Stoffen verspricht die Hekamon-Gründerin. Hierfür liegen schon die passenden Etiketten bereit.

Dass Luana Brückner ihre ganz eigenen Pläne hat, zeigt auch die Auswahl der Models. Auf ihrer Website gibt es keine Standardschönheiten, sondern ethnische Vielfalt zu sehen. „Ich kenne das Gefühl, nicht repräsentiert zu werden“, sagt die Dresdnerin mit Wurzeln in Mosambik. People of Color, also Menschen, die nicht als weiß gelten, sehe man viel zu selten in der Öffentlichkeit. Mit Hekamoon will Luana ein Gegensignal senden.

Sprung in die Selbstständigkeit

Mit 25 Jahren traut sich die Shopgründerin und Designerin das, was für viele ein unausgesprochener Wunsch bleibt: Den Sprung in die Selbstständigkeit. Nach Monaten der Vorbereitung, in denen Freunde vom Programmieren der Website bis zum Schießen der Fotos mitgeholfen haben, wartet Luana nun darauf, dass die Bestellungen eintrudeln. Ob sie Angst hat? „Auf jeden Fall. Aber ich habe in den letzten Monaten viel Mut geschöpft“, sagt die junge Frau. „Und sollte es schiefgehen, dann muss ich mich wenigstens nie fragen „Was wäre wenn?.“

Hekamoon: Secondhand-Mode und Handgemachtes von Luana Brückner, Versand deutschlandweit, Abholung in Dresden, hier geht’s zur Website, hier zu Instagram

Von Laura Catoni