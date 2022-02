Dresden

2009. Für Jessica Rudolph steht das Training in der Funkengarde an. Einmal in der Woche tanzt die Neunjährige hier. Doch irgendwas stimmt mit dem linken Knie nicht. Es schmerzt zu sehr, um weiter tanzen zu können. Sie holt sich eine Sportbefreiung und geht zum Arzt. „Vielleicht hilft ja eine Bandage oder eine Salbe, es wird irgendwas mit den Bändern sein“, denkt sie sich damals.

Der Arzt will das Knie vorsichtshalber röntgen lassen, „damit wir schlimmeres ausschließen können“, habe er damals gesagt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Schmerzen in Jessicas Knie werden von einem Osteosarkom verursacht. Krebs. „Es wurden dann sämtliche Tests gemacht, MRT, CT, eine Biopsie. Und zwei Wochen später begann die Chemotherapie“, erinnert sie sich.

Künstliches Kniegelenk funktioniert nicht

2022. Wir treffen uns im Großen Garten. Jessica Rudolph kommt gemeinsam mit einer Freundin zum vereinbarten Treffpunkt, eine Krücke hilft ihr beim Gehen. „Eigentlich brauche ich die gar nicht“, sagt sie. Doch bei längeren Spaziergängen gebe ihr das einfach mehr Sicherheit. Denn das krebskranke Knie ist nicht mehr Teil ihres Körpers, ebenso wenig der Unterschenkel und der Fuß. Inzwischen ist der Krebs Vergangenheit, Jessica Rudolph gilt seit 2017 als geheilt. Von der Krankheit geblieben ist eine Beinprothese.

Als Jessica die Diagnose bekam, war von einer Amputation noch keine Rede. „Ich habe einen ersten großen Block Chemotherapie bekommen, dann wurde ich operiert“, erzählt sie. Ein künstliches Kniegelenk ersetzte das kranke Knie. Doch sie erlitt eine Sepsis. Schließlich setzten die Ärzte ihr eine Metallschiene ein und das Bein war fortan steif. „Da mein Knie fehlte und sich dort die Hauptwachstumsfuge befand, ist mein linkes Bein nicht mehr richtig weitergewachsen“, erklärt Jessica. Am Ende war ihr gesundes Bein 20 Zentimeter länger als das steife.

„Das Bein war nur noch im Weg“, sagt die heute 22-Jährige. Sie entschied sich 2012 für die Amputation – und bereut diesen Schritt nicht, wie sie sagt. Zunächst nutzte Jessica Unterarmgehstützen und nur selten eine Prothese. Bei der Krankenkasse beantragte sie eine elektronische Variante. „Da muss man genau nachweisen, dass man die auch wirklich braucht“, erklärt Jessica. Die Bürokratie dauerte ewig, bis sie endlich die Zusage für ihre jetzige Prothese bekam. Die kann sie sogar via Bluetooth mit ihrem Smartphone verbinden und muss sie regelmäßig aufladen. Die Elektrik hilft ihr beim Gehen, dämpft den Schritt beispielsweise ab, wenn Jessica bergab läuft und hilft beim Rückwärtsgehen.

36 Einrichtungen lehnten Bewerbung ab

So sehr ihr die Prothese fortan im Alltag geholfen hat – sie wurde trotzdem zum Problem. Denn Jessica hatte seit ihrer Erkrankung einen ganz klaren Berufswunsch: Sie will in der Krankenpflege arbeiten. „Vorher bin ich vor jeder Spritze schreiend weggerannt“, erinnert sie sich und lacht. Doch die Zeit im Krankenhaus habe das verändert. „Man beobachtet als Patient ganz viel, sieht Pfleger, die ihre Arbeit toll machen, denkt sich bei anderen, das würde man besser machen und darf auch viel selbst ausprobieren.“

Beim aktuellen Pflegenotstand sollte man denken, Krankenhäuser würden sich über so motivierte Bewerber wie Jessica freuen. Doch sie erlebte es anders: „Bei 36 medizinischen Einrichtungen in ganz Sachsen habe ich mich beworben, niemand wollte mich haben.“ Sie bekam oft nur Reaktionen, wie: „Wie soll das mit der Prothese funktionieren? Das schaffst du nie.“ Schließlich klappte es im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres, welches sie im Bereich Anästhesie absolvierte. „Dort lernte ich nochmal richtig das Laufen mit meiner Prothese“, erzählt sie. Und dann hat es auch endlich mit der Ausbildungsstelle geklappt, in Pirna. „Die hatten überhaupt kein Problem mit meiner Prothese, haben nie infrage gestellt, dass ich das schaffen könnte“, sagt Jessica. Und ihr Arbeitgeber darf sich nun über eine Auszubildende mit Einserdurchschnitt freuen. „Manchmal würde ich den Einrichtungen, die mir eine Absage erteilt haben, gern mein Zeugnis unter die Nase halten“, sagt sie schelmisch.

Mentorin für junge Krebskranke

Durch die neue Ausbildungsform, die Altenpflege, Kinderpflege und Krankenpflege vereint, durchläuft Jessica alle Bereiche. Sie findet das gut: „So weiß ich, was ich später mal nicht machen will.“ Die 22-Jährige ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr und würde später gern in der Anästhesie arbeiten.

Neben ihrer Ausbildung spielt auch ihre Krebserkrankung weiter eine Rolle. Denn nebenbei ist sie noch Teil des Mentorenprogramms des Sonnenstrahl e.V. Das gibt es schon lange, es soll nun aber neu aufgelegt werden, informiert Psychologin Ulrike Grundmann vom Verein. „Die bisherigen Mentoren sind inzwischen alle über 30, nun sollen wieder jüngere Leute Teil des Programms werden.“ Die Mentoren sind Ansprechpartner für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Jessica hatte damals selbst eine Mentorin und weiß, wie hilfreich das sein kann. „Man kann mit ihnen einfach anders über die Erkrankung reden, als man das mit den Eltern oder Psychologen macht“, sagt sie. Gerade die eigene Erfahrung hilft, die Ängste und Sorgen der jungen Betroffenen besser zu verstehen und Ratschläge zu geben.

„Wir achten darauf, dass sie psychisch in der Lage dazu sind“

Bisher haben sich acht ehemals Erkrankte gemeldet und sich als Mentoren zur Verfügung gestellt. „Wir achten genau darauf, dass sie psychisch dazu in der Lage sind“, sagt Ulrike Grundmann. Die Erkrankung müsse mindestens zwei Jahre zurückliegen. Die Mentoren werden von den Psychologen unterstützt, in verschiedenen Trainings lernen sie, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen können. Die Betroffenen können selbst entscheiden, ob sie sich einem Mentor anvertrauen möchten oder nicht. „Wir haben dafür Flyer erstellt, die auf der Station ausliegen. Dort stehen zum Beispiel auf unsere Hobbys drinnen, es muss ja auch menschlich passen“, sagt Jessica. Wenn Interesse besteht, wird der Kontakt hergestellt.

Jessica hat ihre Krebserkrankung hinter sich gelassen, kann inzwischen auch die Ausbildung machen, die sie sich so lange gewünscht hat und zeigt, dass es nicht beide Beine braucht, um fest im Leben zu stehen.

Von Lisa-Marie Leuteritz