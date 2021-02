Dresden

Für Gisela Scheibner ist dieser Sonntag ein ganz besonderer. Das hat nichts mit dem Valentinstag zu tun, wohl aber mit der Liebe, vor allem zum Leben. Denn Gisela Scheibner feiert ihren 100. Geburtstag. Und das „in allerbester Verfassung“, wie sie selbst sagt.

Erst seit kurzer Zeit lebt sie im Seniorenwohnpark „Am Großen Garten“, keine drei Minuten von ihrem Geburtshaus entfernt. Ein unglücklicher Fehltritt zum Weihnachtsfest hatte fünf Rippenbrüche zur Folge und zwang die damals noch 99-Jährige, ihre Wohnung aufzugeben. Inzwischen erholt sich Gisela Scheibner im Seniorenheim, welches sie als „wunderbar“ bezeichnet und hat auch schon erste Spaziergänge im winterlichen Großen Garten unternommen.

Dieses Foto ist ebenfalls 100 Jahre alt und zeigt Gisela Scheibner mit Mutter Maria Müller. Quelle: privat

Sieben Umzüge und vier Gesellschaftssysteme

In den vergangenen hundert Jahren ist Gisela Scheibner nicht nur siebenmal umgezogen, sie hat auch vier Gesellschaftssysteme erlebt. Der erste Umzug brachte die Familie nach Pieschen. Das war 1926. Eines hat die damals Fünfjährige besonders glücklich gemacht: andere Kinder. „Als Einzelkind wusste ich gar nicht, dass es so viele andere Kinder auf der Welt gibt. Und in Pieschen wimmelte es davon“, erinnert sie sich.

Gisela Scheibner in jungen Jahren. Quelle: privat

Nach dem Abitur ging es für Gisela Scheibner, damals noch Müller, 1939 zum Reicharbeitsdienst während eines kalten Winters nach Böhmen, „in ärmlichste Verhältnisse“, berichtet die Seniorin. Daran anschließend begann sie ein Lehrerstudium in den Bereichen Hauswirtschaft und Turnen, welches eigentlich drei Jahre dauern sollte. Der Zweite Weltkrieg war da bereits in vollem Gange. „Der Lehrermangel war allerorts immens. Und so bekamen wir das Examen Ende 1941 quasi geschenkt und mussten sofort in den Schuldienst“, erzählt Gisela Scheibner.

Nach drei Jahren Schuldienst verschlug es Gisela Scheibner nach Altenberg ins Raupennest. Was heute eine Rehaklinik ist, diente damals als Lazarett. Gisela Scheibner, damals Anfang 20, trat ihren Dienst um Lazarett voller Eifer an, ahnte sie doch nicht, was sie dort erwarten würde. „Wie naiv mein Enthusiasmus war, lehrten mich bald die dortigen Zustände“, erinnert sie sich. Die Grube mit Gliedmaßen im Hof, die Schreie der verstümmelten jungen Männer, würde sie nie vergessen. „Die Verwundeten dachten angesichts des bevorstehenden Kriegsendes nicht daran, gesund zu werden. Nur nicht wieder an die Front!“

Der Tag nach der Bombennacht 1945

Am 14. Februar 1945, am Tag nach der Bombennacht in ihrer Heimatstadt Dresden und an ihrem 24. Geburtstag verließ Gisela Scheibner ihre Arbeit und machte sich auf den Weg in die Stadt. Mit dem Fahrrad über der Schulter stieg sie durch die Trümmer, hinab in Luftschutzbunker und wurde Zeugin der Leichenverbrennungen auf dem Altmarkt. Doch ihre pragmatische Lebenseinstellung und sonniges Gemüt ließen sie auch diese Erlebnisse unbeschadet überstehen, sagt einer ihrer vier Kinder, Andreas Scheibner, über seine Mutter heute.

Nach Kriegsende arbeitete Gisela Scheibner als Lehrerin an der 13. Grundschule in der Dresdner Neustadt. Dort traf sie auf zwei Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg begleiten würden: Ihr künftiger Ehemann Eberhardt Scheibner und der spätere Opernsänger Theo Adam. 1949 heirateten Eberhardt und Gisela Scheibner und das erste Kind kam auf die Welt. Fortan kümmerte sich die junge Mutter um die Vergrößerung ihrer Familie und arbeitete nur noch selten als Aushilfslehrerin.

Kammersänger Andreas Scheibner sieht seine Mutter Gisela bis heute als Mittelpunkt und moralische Instanz der Familie. „Sie sorgte für eine musische familiäre Atmosphäre, übte monatelang mit ihren Söhnen das Singen für die Aufnahmeprüfung in den Kreuzchor“, erinnert er sich.

Auch die Lust am Reisen verlor die Seniorin nie. Schon bald brachte ihr das einen neuen Spitznamen ein: „Von der Hausfrau wurde ich zur Nausfrau“, erzählt sie. Noch im Frühsommer des letzten Jahres reiste sie nach Rügen. Nun sind ihre längsten Ausflüge die in den Großen Garten oder zu Sohn Andreas ins Dresdner Stadtzentrum. Doch selbst die Pandemie kann die positive Lebenseinstellung von Gisela Scheibner nicht trüben. „Mich hat das alles nicht weiter berührt, ich habe ja vorher schon allein gelebt“, sagt sie. Im Heim sei alles in bester Ordnung und die erste Impfung habe sie auch schon hinter sich. Die Frage, ob sie einen Tipp hat, wie man so gesund alt werden kann, beantwortet sie mit einem „Nein“ und sagt: „Ein so langes Leben ist ein Gottesgeschenk. Ich bin so reich beschenkt worden mit meiner Familie sowie Freunden und bin tief dankbar für dieses Leben.“

Von Lisa-Marie Leuteritz