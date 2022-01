Dresden

Als wir Christian Seltmann und Tochter Josephine im Dresdner Stadtteil Übigau besuchen, steht noch der große Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Vier Geschenkehaufen liegen darunter, jedes Kind hat seine sorgfältig sortiert. Auch Josephine hat ihren Stapel und zeigt stolz ein paar Bücher, die sie bekommen hat.

Doch ganz sorgenfrei verlief das Weihnachtsfest bei den Seltmanns nicht. Am 21. Dezember kündigte die Pflegefachkraft, die sich abends um Josephine kümmert, an, dass der ambulante Pflegedienst ab kommender Woche geschlossen werde. Das dürfe sie offiziell noch nicht sagen, die Kündigungen seien aber schon rausgeschickt worden. „Hätte sie uns das nicht gesagt, hätten wir an dem Tag vergeblich auf den Pflegedienst gewartet“, sagt Vater Christian Seltmann.

Er macht dem Pflegedienst keinen Vorwurf, will den Vorfall vielmehr dafür nutzen, auf die schwierige Lage in der Pflege aufmerksam zu machen. „Wer nicht betroffen ist, bekommt von dem Notstand doch gar nichts mit“, ist er sich sicher. Seltmann kann sich schon denken, warum der Pflegedienst Bärisch aus Pieschen nicht mehr arbeiten kann: „Es muss ja eine gewisse Anzahl an Pflegefachkräften angestellt sein, um die Zulassung zu behalten. Ihnen fehlen einfach die Leute.“ Aber muss ein Pflegedienst dann wirklich binnen so kurzer Zeit schließen, ohne die Patienten darauf vorbereiten zu können?

Ein Verlust, der doppelt schmerzt

Auf DNN-Nachfrage bestätigt Matthias Michalk vom Pflegedienst Bärisch den Verdacht: „Unsere vierte notwendige Pflegekraft hat gekündigt und damit haben wir die Zulassung verloren.“ Eine Woche hätten sie Zeit gehabt, ihre Patienten woanders unterzubringen. Für die Seltmanns wurde so schnell niemand gefunden. „Im Moment habe ich Urlaub und kann die Pflege übernehmen. Wenn ich dann wieder arbeite, wird das schon schwieriger“, sagt Christian Seltmann. Und nicht nur das: Josephine hat sich gut mit ihren Pflegerinnen verstanden, vermisst sie, wie sie erzählt. Nun muss sie sich wieder an neue Menschen gewöhnen.

Christian Seltmann telefonierte viel herum, suchte sich Adressen von verschiedenen Pflegeportalen raus, doch überall wurde er abgewiesen. „Ich überlege schon, im Bekanntenkreis zu fragen, ob jemand ehrenamtlich die Pflege übernehmen würde“, sagt er und ergänzt, dass dies aber nicht die Lösung sein könne. „Die Situation in der Pflege muss grundsätzlich verbessert werden.“

Der Markt ist leer

Matthias Michalk steckt mit seinem Pflegedienst mitten in dieser Notlage. Darf seinen Betrieb nicht weiterführen, weil ihm schlichtweg die Mitarbeiter fehlen. „Ich hätte alles andere lieber gemacht, als den Pflegebetrieb kurz vor Weihnachten zu schließen“, sagt er. Und neue Pflegekräfte finden? „Das haben wir versucht, der Markt ist leergefegt.“

Dieser Lage sind sich auch die Mitarbeiter der Krankenkasse AOK Plus bewusst. Sie ist in Sachsen für die Zulassung von ambulanten Pflegediensten zuständig. Auf Nachfrage berichtet eine Sprecherin von ei­nem Anstieg der Versicherten, die ambulant versorgt werden, und auch von steigenden Zahlen bei den Pflegekräften und Auszubildenden. Aber: „Die Suche nach geeigneten Pflege(fach)kräften am Markt wird jedoch zunehmend schwieriger“, heißt es seitens der Krankenkasse. Auch Corona spiele in die angespannte Personalsituation hinein, durch Erkrankungen oder Quarantäne. Tatsächlich steigt die Zahl der ambulanten Pflegedienste an: Die AOK Plus verzeichnete im Oktober 2019 in Sachsen 1158 ambulanten Pflegeeinrichtungen, im Oktober des vergangenen Jahres waren es 1196.

Auch Matthias Michalk will den Pflegedienst nicht aufgeben: „Wir fangen neu an, aber in einer anderen Region.“ Doch auch ein Neuanfang steht unter einem schwierigen Stern: „Wenn die Impfpflicht wirklich kommt, wird das vor allem in dieser Branche ein großes Problem“, fürchtet Michalk. Seine ehemaligen Mitarbeiter seien alle geimpft gewesen, dies sei aber nicht überall so.

Christian Seltmann macht sich um seine Familie erstmal wenig Sorgen. Sie werden das schon schaffen, sagt er. „Aber was ist mit denen, die dreimal am Tag Hilfe brauchen? Was machen die ohne einen Pflegedienst?“, gibt er zu denken. Der Beruf müsse dringend attraktiver werden, sagt Seltmann. Vor allem müsse der Beruf besser bezahlt werden.

Liegen die Probleme doch woanders?

Stadtrat Christoph Blödner (FDP) sieht das Problem noch woanders: „Zu den Problemen in der Pflege gehört aus meiner Sicht die zu hohe Bürokratie, wodurch viel Zeit für die eigentliche Pflege verloren geht.“ Seine Partei setze sich für eine bedarfsgerechte Personalbemessung ein, anstatt vom Bund fest vorgegebene Pflegepersonal-Untergrenzen. „Dies schafft mehr Flexibilität und gegebenenfalls zumindest Übergangsmöglichkeiten wie im vorliegenden Fall“, sagt er. Hinsichtlich des Fachkräftemangels sieht der Stadtrat Nachholbedarf bei Immigranten. Für sie müsse man mehr Möglichkeiten schaffen, im Pflegebereich Fuß zu fassen. Sorge bereite ihm hier auch die berufsbezogene Impfpflicht: „Dadurch könnte sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen.“

Politischen Handlungsbedarf beim Thema Pflege sieht Christoph Blödner vor allem auf Landes- und Bundesebene. Aber auch lokal kann etwas getan werden: „Wir werden prüfen, inwieweit die städtischen Strukturen zur Einzelfall-Unterstützung gegebenenfalls verbessert werden müssen und wie häufig solche Fälle, wie der von Familie Seltmann, vorkommen.“

Das neue Jahr ist für die Seltmanns gut gestartet, sie haben ei­nen neuen Pflegedienst gefunden. Allerdings nicht über offizielle Portale der Krankenkassen, sondern dank privater Kontakte. Nun lernt er die Pflegefachkräfte an, damit sie sich bald gut um seine Tochter kümmern und den alleinerziehenden Familienvater entlasten können.

Von Lisa-Marie Leuteritz