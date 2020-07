Dresden

Als Christoph Ball die Tür aufmacht, hat er noch nasse Haare. Er kommt gerade aus der Dusche. Mit einer Aprikose im Mund führt der Musiker in sein Wohnzimmer, wo eine ganze Armada von Gitarren steht. Ansonsten ist der Raum recht leer, der 32-Jährige wirkt darin beinahe verloren. Ganz ähnlich sieht es aktuell in Christophs Gefühlswelt aus. Ende letzten Jahres ging seine letzte Partnerschaft in die Brüche. Diagnose: Liebeskummer.

Von der festen Partnerschaft und ihrem Ende

Es war Christophs erste „konventionelle Beziehung“, wie er sie nennt. Zweieinhalb Jahre waren sie zusammen, nannten sich Freund und Freundin, teilten das Bett mit niemand anderem. Bis es die ersten Gespräche über eine Öffnung der Beziehung gab. Seine Ex schlug den polyamoren Weg vor, also Partnerschaft nicht nur zu zweit. Christoph ging das jedoch zu weit. Sex mit anderen wäre für ihn denkbar gewesen, Beziehungen nicht. „Da hätte ich mich ersetzt gefühlt“, sagt er.

Dabei tickte Christoph mal ganz anders. „Vor zehn Jahren dachte ich noch, alles müsse stets frei sein, zu keiner Zeit dürfe sich jemand an mich gebunden fühlen, dass man sich jeden Tag aufs Neue für den anderen entscheiden muss“, sagt der Musiker.

Nicht in Kategorien denken

Heute sehe er das realistischer. Was jedoch nicht heißt, dass er eine „konventionelle Beziehung“ sucht. Er will nicht in Kategorien denken. „Ich würde meine Herangehensweise als reaktiv bezeichnen. Heißt: Ich will nicht vorher einen Rahmen wie Ehefrau, Freundin oder Affäre feststecken, in den ich irgendeinen Menschen hinein presse.“ Stattdessen will er erst die Person kennenlernen. Dann könne man darüber verhandeln, welches Beziehungskonzept man miteinander lebt.

„Sex and Breakfast“ für Dresden-Touristinnen

Als Christoph sein im Nachhinein humorvoll betiteltes „Sex and Breakfast“ betrieb, gab es wenig zu verhandeln. Weil ihm das Musikstudium kaum Freizeit ließ, fehlte auch die Zeit, um eine Frau kennenzulernen, sagt der 32-Jährige. Zeitgleich bot er über die Internetseite „Couchsurfing“ ein Bett für Touristen an. Gemeldet haben sich vor allem Touristinnen.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Christoph zeigte seinem Gast die Neustadt und wenn es auf beiden Seiten Anziehungskraft gab, endete der Dresden-Trip im Bett. Auf ein Abschiedsfrühstück am Morgen folgten „verträumte“ Rezensionen auf der Couchsurfing-Seite. Für Christoph war das „immer cool und unproblematisch“.

Körperliche Nähe ohne Verliebtheit

Auf die Frage hin, wie häufig die Sex-and-Breakfast-Nummer klappte, muss Christoph überlegen. Er kommt auf etwa 30 One-Night-Stands innerhalb von zwei Jahren. Mit diesem Liebesmodell bekam er körperliche Nähe, ohne „Energie fürs Verliebtsein“ aufbringen zu müssen. Wenn der Dresdner vom Verlieben spricht, klingt es beinahe so, als wäre das etwas Bedrohliches. „Wenn ich verliebt bin, dann bin ich erst einmal weg“, sagt er. „Dann verliere ich das Interesse an mir, gebe weniger auf mich acht.“

Christophs Erzählungen zeigen das Dilemma der jungen Generation, die die Medien gerne auch als Millennials betiteln. Verwöhnt von einem nie dagewesenen Maß an Freiheit gilt für viele das Credo: Unabhängigkeit um jeden Preis. Gleichzeitig ist da die Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft, Nähe – für die der Mensch immer einen Teil seiner Unabhängigkeit aufgeben muss.

Zweifelhafter Sinn der Partnersuche

Christoph fühlt eine Rastlosigkeit in sich, sagt er. „Auf der Suche wäre der falsche Begriff. Dafür fehlt mir das konkrete Ziel.“ Während er noch seiner letzten Beziehung nachtrauert, fragt er sich, was die Partnersuche eigentlich nützt. „Dann hat man den Freund oder die Freundin gefunden, dann kommen Haus und Hund und irgendwie rennt man die ganze Zeit irgendeinem Ziel hinterher.“

Erste Versuche auf Tinder

Dass Christoph sich gänzlich der Frauenwelt verschließt, wäre jedoch gelogen. Sonst hätte er sich nicht bei Tinder angemeldet – der Dating-App, die mittlerweile 50 Millionen Nutzer zählt. Im Februar hat er sich dort registriert. „Bis dahin habe ich Freunde therapiert, die auf Tinder unterwegs waren. Denn bei den meisten wurde nichts aus den Begegnungen. Weil sie die ganze Zeit weitersuchten.“ Nun ist Christoph selbst Teil der Tinder-Welt. Gerade schreibt er ein paar Frauen. Ein Date steht vorerst nicht an.

Von Ghosting und der wahren Liebe

Denn vor zwei Wochen gefiel ihm eine im realen Leben. Das hat er seinen Kontakten auf Tinder auch geschrieben, anstatt in der Versenkung zu verschwinden. „Es geht hier schließlich immer noch um Menschen“, sagt Christoph, „auch wenn es eine App ist.“ Er ist kein Fan vom „Ghosting“ – dem wortlosen Verschwinden aus jeglicher Form von Beziehung, sei es aus einem Chat oder einer Partnerschaft.

Ob er trotz allem an die große Liebe glaubt? An die große Liebe schon, aber nicht an die eine. „Das würde ja bedeuten, dass es für mich jetzt keine mehr gibt. Das wäre ein trauriger Ausblick“, meint Christoph und schaut ein wenig bedrückt. „Eigentlich will ich nur dieses eine Gefühl, wenn man eine Person umarmt und den Geruch des anderen wahrnimmt. Dieses Gefühl von Elektrizität.“

Von Laura Catoni