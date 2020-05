Dresdner und Berliner Experten spüren Fett-Code in lebenden Zellen nach

Dresden/Berlin

Fette gelten gemeinhin als ziemlich unbeliebt: Sie lassen uns dick aussehen und haben den Ruf, eher schmierig zu sein. Doch tatsächlich können wir ohne sie nicht leben. Unser Körper kennt Tausende verschiedene Fettbausteine, auch „ Lipide“ genannt, die viele überlebenswichtige Funktionen haben: Sie schützen als Membranen unsere Zellen, speichern Energie und dienen als Boten. Als Informationsträger steuern sie zum Beispiel das Zellwachstum und Hormon-Ausschüttungen.

Verstehen, was die Moleküle in den Zellen treiben

Forscher taten sich aber schwer damit, diese Lipide im lebenden Organismus zu analysieren – bisher. Nun aber haben Forscher aus Dresden und Berlin gemeinsam Technologien entwickelt, die das möglich machen.

Dafür setzen Experten um André Nadler vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden und Alexander Walter vom Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP) in Berlin spezielle chemische Werkzeuge ein, die sie mit Licht aktivieren. Dadurch können sie die Fettkonzentrationen in lebenden Zellen steuern.

Diese Manipulationen sollen Biologen und Medizinern helfen zu verstehen, was die Moleküle in den Zellen treiben, ob sich womöglich eine Diabetes oder eine andere schwere Krankheit anbahnt. Eine Möglichkeit, einen Fettbauch oder -Schwimmring chemisch-photonisch einzudampfen, bahnt sich mit dieser Technologie aber leider wohl nicht an.

Von hw