Robert W. ist ein Mann, der Jahrzehnte straffrei durchs Leben ging, sich nie etwas zu schulden kommen ließ: fleißig, intelligent, im Beruf geschätzt und – so ein Gutachter – überhaupt nicht aggressiv, eher etwas phlegmatisch. Und trotzdem stach der 49-Jährige am 21. März 2020 seine Lebensgefährtin nieder. Die Frau starb trotz vieler Operationen wenige Tage später. Robert W. hatte die Tat eingeräumt, nur erklären konnte er sie nicht. „Ich weiß bis heute nicht, warum und wieso?“

Mit einem Motiv tat sich auch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts schwer, die den Angeklagten am Mittwoch wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilte. „Es war eine Spontantat, aber so ein Verhalten war völlig untypisch für ihn. Und es ist eigentlich auch nichts so Außergewöhnliches passiert, was ihn bis aufs Blut gereizt haben könnte“, so der Vorsitzende Richter Herbert Pröls.

Ein Wort gab das andere

Die Tat war wohl das traurige Ergebnis eines banalen Streits – aber es war ein Streit, wie es schon viele in der Beziehung gegeben hatte. Das Paar lebte seit 15 Jahre zusammen, hatte einen gemeinsamen Sohn und ein Reihenhaus in Nickern. Doch es kriselte. Die letzten fünf Jahre gingen beide im gemeinsamen Haus getrennte Wege. Sie wollte sich trennen. Doch die Lage beruhigte sich, beide sprachen wieder miteinander. Robert W. glaubte, dass sich alles wieder einrenkt – bis zu jenem Tag.

Der lief anfangs für beide ganz gut, am Abend trank man noch etwas zusammen. Doch dann gab es wieder Streit und wieder ging es um Nichtigkeiten: Wie lange darf der Sohn aufbleiben, warum hat er nicht Mittag gegessen? Der Zwist schaukelte sich hoch, ein Wort gab das andere: Robert W. griff zum Küchenmesser und stach zu.

Dann wählte er selbst den Notruf und sagte, dass er gerade seine Frau erstochen habe, erklärte aber gleichzeitig, dass er sich nicht festnehmen lassen würde. Als die Polizei eintraf, forderte er die Beamten auf, ihn zu erschießen. „Ich dachte an Selbstmord. Mir war klar, dass ich ins Gefängnis muss, das wollte ich nicht.“ Die Suizidgedanken teilte er auch seinem elfjährigen Sohn mit, für den die Welt zusammenbrach: die Mutter schwer verletzt oder tot, der Vater will sich umbringen. Ein Drama für den Jungen.

Von Monika Löffler