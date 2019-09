Dresdner sollen bei der Einführung von 5G mitreden dürfen

Dresden

Was kommt da auf Dresden zu? Die Stadtratsfraktion Freie Wähler will es genau wissen und per Stadtratsantrag Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) auffordern, die Bürger umfassend über die geplante Einführung der 5G-Technologie in Dresden zu informieren. „Wir sind nicht für oder gegen 5G. Wir wollen aber die Debatte führen, bevor die Technologie Einzug gehalten hat und die Bürger mit den Auswirkungen konfrontiert werden“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar.

Bei den Elektrorollern sei es umgekehrt gewesen, so Genschmar. „Diese standen auf einmal in der Stadt und erst dann setzte die Debatte ein. Das darf bei 5G nicht passieren.“ Es handele sich eben nicht nur um einen neuen Mobilfunkstandard. Die Technologie werde das Leben aller Dresdner verändern. Autonomes Fahren, smarte Strom- und Wasserzähler, aber auch ein dichtes Netz an Sendeanlagen – es gebe viele Fragen und bislang wenig Antworten.

Die Freien Wähler fordern einen Bürgerentscheid zur Frage der flächendeckenden Einführung der 5G-Technologie durch die Bereitstellung kommunaler Gebäude und Liegenschaften. „Dieser soll ökonomisch sinnvoll mit der Bundestagswahl 2021 durchgeführt werden“, so Genschmar.

Der Oberbürgermeister plant, Dresden zu einer 5G-Modellregion zu entwickeln. „Damit legen wir den Grundstein für innovative Lösungen zum Beispiel für intelligente Energiesysteme oder Mobilitätslösungen wie automatisiertes und vernetztes Verfahren“, hatte Hilbert sein Engagement für die Technologie beim Abschluss einer Kooperation mit einer Telekom-Tochter erklärt.

Von Thomas Baumann-Hartwig