Dresdner soll Zwölfjährige missbraucht haben – Anklage

Dresden

Ein 36 Jahre alter Dresdner soll sich demnächst vor dem Landgericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Mann in seiner Wohnung in Dresden-Prohlis eine Zwölfjährige missbraucht hat.

Angeklagt sind zehn Fälle. Die Taten trugen sich zwischen März und August 2021 zu. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sitzt der Verdächtige seit 1. September in Untersuchungshaft. Er ist geringfügig, aber nicht einschlägig vorbestraft und im Wesentlichen geständig. Über die Zulassung der Anklage muss zunächst das Landgericht Dresden entscheiden.

Von fkä